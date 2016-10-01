У Чернівцях обговорять нові можливості для розвитку місцевої демократії

Круглий стіл на тему: «Формування місцевої демократії в Чернівцях – нові можливості для громадян та виклики для місцевого самоврядування» працюватиме 13 жовтня у Чернівецькій міській раді.



До участі у дискусії запрошені представники органів самоорганізації населення та міської ради, громадських організацій, експерти, науковці, активні чернівчани.



Йтиметься про головні принципи громадської участі у прийнятті управлінських рішень, ефективні механізми реалізації прав громадян на участь у місцевому самоврядуванні, а також основні завдання та напрямки діяльності «Асоціації сприяння самоорганізації населення», формування мережі центрів місцевої демократії в Україні.



Дискусійну панель організовує Чернівецька обласна громадська організація «Комітет виборців» за підтримки міської влади в рамках реалізації проекту «Самі собі творимо владу. Ефективне управління об’єднаними територіальними громадами через самоорганізацію населення».



Проект реалізується за сприяння Міжнародного Фонду «Відродження». Круглий стіл проходитиме 13 жовтня в Ратуші (м.Чернівці, Центральна площа, 1, каб. 202). Початок: о 14:30.



Додаткову інформацію щодо заходу можна отримати у заступника голови обласної організації «Комітет виборців» Ярослава Філяка за тел. 050 334-02-61, або керівника проекту Ігоря Баб’юка за тел. 095 464-63-49.