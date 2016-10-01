Грандіозна музична подія в житті Чернівців

Грандіозна музична подія в житті України продовжується – легендарний композитор ЄВГЕН СТАНКОВИЧ завітає до Чернівців в рамках Другого етапу Національного проекту «ТРИ “С”: Скорик – Станкович – Cильвестров»
Замовлення квитків та довідки за тел.: (0372) 52-43-38 та в касі філармонії.
У концерті братимуть участь:
Академічний симфонічний оркестр Чернівецької філармонії
Диригент: Йосип СОЗАНСЬКИЙ
Соліст: Олександр ПІРІЄВ (віолончель)
У програмі концерту вперше Чернівцях прозвучить:
– Симфонія №15 Дмитра Шостаковича (ор. 141, 1971р.)
– Симфонієтта Євгена Станковича (1971 р.)
– Світова прем'єра Концерту №2 для віолончелі з оркестром