Опалювальний сезон у Чернівцях стартує сьогодні

Про це написав у ФБ мер Чернівців Олексій Каспрук.
З керівництвом ПАТ "Чернівцігаз" досягли домовленості про реструктуризацію боргу, який виник через недосконале розщеплення платежів.
Маю надію, що на жовтневій сесії депутати підтримають комунальне підприємство «Чернівцітеплокомуненерго» і допоможуть дотриматися графіку погашення боргу за енергоносії.
Дано команду на запуск котелень. Перед бригадами "Чернівцітеплокомуненерго" та "Чернівцігазу" поставлено завдання оперативно розпломбувати котельні.
У першу чергу теплоносій подаватимемо у школи та дитсадки, лікарні.
На жаль, не всі ці заклади мають автономні котельні, тому окремі з них залежать від подачі тепла у житлові масиви.
Нагадую, що надходження тепла у кожну квартиру – це не одномоментна дія. Для входження всієї системи теплопостачання міста у робочий режим потрібно 7-12 днів.
Мережі старі, можливі пориви.
Аварійні бригади готові до усунення неприємних сюрпризів.
Тобто, десь теплоносій отримають швидше, десь пізніше. Однак, ведеться облік подачі тепла в кожний будинок і це буде відображено в рахунках.
Про всі неполадки у внутрішньо будинкових мережах теплопостачання, пориви прошу інформувати муніципальний контакт центр 15-80.
Стартуємо! З Богом!