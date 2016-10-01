Опалювальний сезон у Чернівцях стартує сьогодні

З керівництвом ПАТ "Чернівцігаз" досягли домовленості про реструктуризацію боргу, який виник через недосконале розщеплення платежів.

Маю надію, що на жовтневій сесії депутати підтримають комунальне підприємство «Чернівцітеплокомуненерго» і допоможуть дотриматися графіку погашення боргу за енергоносії.



Дано команду на запуск котелень. Перед бригадами "Чернівцітеплокомуненерго" та "Чернівцігазу" поставлено завдання оперативно розпломбувати котельні.

У першу чергу теплоносій подаватимемо у школи та дитсадки, лікарні.



На жаль, не всі ці заклади мають автономні котельні, тому окремі з них залежать від подачі тепла у житлові масиви.



Нагадую, що надходження тепла у кожну квартиру – це не одномоментна дія. Для входження всієї системи теплопостачання міста у робочий режим потрібно 7-12 днів.



Мережі старі, можливі пориви.



Аварійні бригади готові до усунення неприємних сюрпризів.



Тобто, десь теплоносій отримають швидше, десь пізніше. Однак, ведеться облік подачі тепла в кожний будинок і це буде відображено в рахунках.

Про всі неполадки у внутрішньо будинкових мережах теплопостачання, пориви прошу інформувати муніципальний контакт центр 15-80.

Стартуємо! З Богом!

Про це написав у ФБ мер Чернівців Олексій Каспрук.