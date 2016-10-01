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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
14:27
11 жовтня

Чернівецькі підприємства сплатили 25,4 млн. грн. податкового боргу

14:26
11 жовтня

На алко – тютюнові ліцензії чернівецькі підприємці витратили більше 10 млн. грн.

14:25
11 жовтня

Буковинські поліцейські, котрі не пройшли атестацію, подають апеляцію до атестаційних комісій та звертаються до суду

14:24
11 жовтня

Обов’язкові реквізити фіскального чека

14:23
11 жовтня

Буковинця притягнуто до відповідальності за незаконне вивезення пиломатеріалів

13:40
11 жовтня

Заходи у Чернівцях з нагоди відзначення Дня захисника України

11:54
11 жовтня

У бюджеті Чернівців - більше 100 млн. грн. роздрібного акцизу

11:53
11 жовтня

Від спрощеного оподаткування місцева казна отримала 85,5 млн. грн.

11:52
11 жовтня

Повідомити податківців про зміну керівника, або бухгалтера можна поштою

11:31
11 жовтня

За втручання прокуратури лісгосп відшкодує державі збитки завдані незаконною рубкою дерев в Путильському районі

17:40
10 жовтня

12 жовтня у Чернівцях проведуть конкурс перевізників на автобусні маршрути

16:49
10 жовтня

Чернівчанам з наступного року доведеться сплачувати податок з квартир більше 60 кв. м

12:24
10 жовтня

Домовитись про сприяння контрабанді порушнику не вдалося

12:05
10 жовтня

11 жовтня - 75 років від дня створення у Чернівцях єврейського гетто

11:01
10 жовтня

Новації в порядку реалізації арештованого майна

10:54
10 жовтня

Чернівецька громада заробила на підакцизній торгівлі більше 100 млн. грн.

10:53
10 жовтня

Змінили прізвище – поновіть посилені сертифікати ЕЦП

10:50
10 жовтня

Проект «Твоя Країна» 21-23 жовтня у м. Чернівці

10:46
10 жовтня

Завершено досудове розслідування за фактом умисного вбивства 60-річної жительки Глибоччини

18:14
07 жовтня

Чернівецький першокласник, який випав у школі з вікна, перебуває у важкому стані в реанімації ВІДЕО

18:01
07 жовтня

Вірус наступає, а вакцини в Чернівцях немає

17:35
07 жовтня

В’ячеслав Кириленко, який сьогодні прибув до Чернівців з робочим візитом, поспілкувався зі студентами та викладачами ЧНУ

17:19
07 жовтня

ПАТ "Чернівцігаз" погрожує зривом опалювального сезону

13:06
07 жовтня

Чернівецький суд відхилив апеляцію розбійника

13:00
07 жовтня

У Чернівцях відбудеться мирна акція StopPutinsWarInUkraine

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

НАРОДНА ВІЙНА НАРОДНА ВІЙНАНарод перемогти неможливо. Буває, що велика держава нападає на маленьку, проте війну програє. Наприклад, США - наймогутніша країна сучасного світу, програла значно меншому і слабшому В'єтнаму. Так і могутній СССР не зміг перемогти відсталий Афганістан. Загарбники наштовхнулися на опір народу і мусили відступити. Досвід народних воєн згодиться сучасній Україні на випадок розширення російської агресії.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану проти Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану протиНа Буковині окремі лідери румунських громадських організацій і товариств зробили спробу великої провокації, спрямовану на дестабілізацію ситуації в краї та загострення стосунків між двома державами.
Вони написали листа представникам ЄС, США та Канади в Україні, Представництву ЄС в Україні, представництву ОБСЕ в Україні. У ньому звели наклеп на державу, у якій проживають і громадянами якої на даний час є.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження) Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)На вулиці Ольги Кобилянської зустрів групу німецькомовних туристів. Наша екскурсовод доброю німецькою мовою розповідала їм про Чернівці, про Панську вулицю. Туристи уважно слухали, фотографували, посміхалися один одному і перехожим. Відтак зайшли в арку будинку №12.
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Що, Де, Коли
10 жовтня о 14.30
у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (вул. Оренбурзька, 7-А), відбудеться прес-конференція начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області Михайла Васильовича РОМАНІВА на тему: «Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року».
10 жовтня о 16.00
у залі Чернівецького обласного краєзнавчого музею відбудеться відкриття обласної виставки-конкурсу творчих робіт учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв, присвяченої 160-річчю від дня народження та 100-річчю від дня смерті видатного українського письменника, вченого та громадського діяча Івана Франка «Лиш боротись – значить жить!»
Основна мета виставки
11 жовтня о 11:00
на обласному збірному пункті (м. Кіцмань) відбудется урочиста відправка військовослужбовців строкової служби. Транспорт надається Чернівецьким ОВК, виїзд відбудеться 11.10.2016 року о 10:30 від Чернівецького обласного військового комісаріату (Кобилянська 32).
12 жовтня о 15.00
в учбово-методичному центрі культури Буковини відбудеться прес-конференція директора учбово-методичного центру культури Буковини, заслуженого діяча мистецтв України Миколи Шкрібляка з питань збереження та розвитку традиційної обрядової культури на Буковині.
13 жовтня о 12.00
в конференц-залі українського Народного Дому (вул. Ломоносова, 2) відбудеться презентація Чернівецького ресурсного центру підтримки місцевої демократії.
13 жовтня о 16.00
13 жовтня о 16.00
14 жовтня о 18.00
у Чернівцях на Центральній площі відбудеться мирна акція протесту StopPutinsWarInUkraine.
15 жовтня о 18.30
15 жовтня о 18.30
16 жовтня о 13.00
у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту вдруге відбудеться фольклорно-етнографічне свято «Осінь весільна».
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На алко – тютюнові ліцензії чернівецькі підприємці витратили більше 10 млн. грн.

Сьогодні, 14:26 / Коментарів: 0
Цього року підприємці Чернівців сплатили до місцевого бюджету за ліцензії на право роздрібної торгівлі пивом, алкогольними напоями та тютюновими виробами 10,3 млн. грн. тис. грн., що на 1,0 млн. грн. більше, ніж минулоріч - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Чернівецька ОДПІ нагадує, що роздрібна торгівля алкогольними напоями (за винятком столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися виробниками або суб’єктами господарювання всіх форм власності, виключно за наявності у них ліцензій на продаж зазначеної продукції.

Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, становить 8 000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат, що знаходиться у місці торгівлі; на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі – 2 000 гривень.

На території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст - 500 гривень на роздрібну торгівлю алкогольними напоями на кожний окремий, зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат та 250 гривень - на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі.

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі провадиться щоквартально рівними частками і зараховується до місцевих бюджетів.

Звертаємо увагу, що у разі зміни відомостей щодо місця торгівлі, зазначених у виданій ліцензії, орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб’єкта господарювання протягом трьох робочих днів видає нову ліцензію, оформлену з урахуванням змін, що відбулися. Тобто, на нове місце торгівлі суб’єкт господарювання повинен придбавати нову ліцензію.

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