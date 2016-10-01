Буковинські поліцейські, котрі не пройшли атестацію, подають апеляцію до атестаційних комісій та звертаються до суду

Про це сьогодні йшлося на брифінгу керівника відділу з питань кадрової роботи ГУ Нацполіції в Чернівецькій області.
За словами головного кадровика поліціянтів, переатестації підлягали 1235осіб особового складу.
39 з них переатестацію не пройшли і підлягають звільненню з займаних посад через службову невідповідність, а 62 поліцейських підлягають переведенню на нижчу посаду. Основна ж кількість, на щастя, за наслідками переатестації відповідає займаній посаді.
Апеляції до атестаційних комісій подали 13 поліцейських. До суду звернулося 7 представників особового складу. По 4 з 7 вже є рішення суду – двоє з них поновлені на роботі. Основною причиною невідповідності займаній посаді в Головному управлінні поліції області називають не бажання та невміння поліцейських працювати відповідно до умов сьогодення.