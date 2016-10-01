Буковинця притягнуто до відповідальності за незаконне вивезення пиломатеріалів

Співробітниками управління боротьби з митними правопорушеннями Чернівецької митниці ДФС запроваджено справу про порушення митних правил щодо одного із фізичних осіб-підприємців Буковини за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.
За результатами перевірки законності експорту вантажу «Пиломатеріал хвойний обрізний (сосна)» об‘ємом 33,010 м.куб. вартістю 43683,53 грн. встановлено, що експортером до Чернівецького обласного управління лісомисливського господарства подавалися товарно-транспортні накладні, які слугували підставою для видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, в яких містилися неправдиві дані щодо лісокористувача лісоматеріалів та товарно-транспортних накладних, відповідно до яких був придбаний зазначений товар.
В даному випадку до митного оформлення та митного контролю подавався сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, в якому зазначалося, що лісокористувачем – продавцем товару «лісоматеріали» – є товариство з обмеженою відповідальністю із місцем знаходження у Чернігівській області.
Однак, на запит митного органу до товариства було отримано інформацію, що товаротранспортні накладні на вказаний товар не реєструвалися і не виписувалися підприємством.
За подання митному органу як підстави для переміщення товару документів, одержаних незаконним шляхом, на підприємця накладено штраф у розмірі 100% вартості пиломатеріалів.