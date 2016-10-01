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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
14:27
11 жовтня

Чернівецькі підприємства сплатили 25,4 млн. грн. податкового боргу

14:26
11 жовтня

На алко – тютюнові ліцензії чернівецькі підприємці витратили більше 10 млн. грн.

14:25
11 жовтня

Буковинські поліцейські, котрі не пройшли атестацію, подають апеляцію до атестаційних комісій та звертаються до суду

14:24
11 жовтня

Обов’язкові реквізити фіскального чека

14:23
11 жовтня

Буковинця притягнуто до відповідальності за незаконне вивезення пиломатеріалів

13:40
11 жовтня

Заходи у Чернівцях з нагоди відзначення Дня захисника України

11:54
11 жовтня

У бюджеті Чернівців - більше 100 млн. грн. роздрібного акцизу

11:53
11 жовтня

Від спрощеного оподаткування місцева казна отримала 85,5 млн. грн.

11:52
11 жовтня

Повідомити податківців про зміну керівника, або бухгалтера можна поштою

11:31
11 жовтня

За втручання прокуратури лісгосп відшкодує державі збитки завдані незаконною рубкою дерев в Путильському районі

17:40
10 жовтня

12 жовтня у Чернівцях проведуть конкурс перевізників на автобусні маршрути

16:49
10 жовтня

Чернівчанам з наступного року доведеться сплачувати податок з квартир більше 60 кв. м

12:24
10 жовтня

Домовитись про сприяння контрабанді порушнику не вдалося

12:05
10 жовтня

11 жовтня - 75 років від дня створення у Чернівцях єврейського гетто

11:01
10 жовтня

Новації в порядку реалізації арештованого майна

10:54
10 жовтня

Чернівецька громада заробила на підакцизній торгівлі більше 100 млн. грн.

10:53
10 жовтня

Змінили прізвище – поновіть посилені сертифікати ЕЦП

10:50
10 жовтня

Проект «Твоя Країна» 21-23 жовтня у м. Чернівці

10:46
10 жовтня

Завершено досудове розслідування за фактом умисного вбивства 60-річної жительки Глибоччини

18:14
07 жовтня

Чернівецький першокласник, який випав у школі з вікна, перебуває у важкому стані в реанімації ВІДЕО

18:01
07 жовтня

Вірус наступає, а вакцини в Чернівцях немає

17:35
07 жовтня

В’ячеслав Кириленко, який сьогодні прибув до Чернівців з робочим візитом, поспілкувався зі студентами та викладачами ЧНУ

17:19
07 жовтня

ПАТ "Чернівцігаз" погрожує зривом опалювального сезону

13:06
07 жовтня

Чернівецький суд відхилив апеляцію розбійника

13:00
07 жовтня

У Чернівцях відбудеться мирна акція StopPutinsWarInUkraine

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

НАРОДНА ВІЙНА НАРОДНА ВІЙНАНарод перемогти неможливо. Буває, що велика держава нападає на маленьку, проте війну програє. Наприклад, США - наймогутніша країна сучасного світу, програла значно меншому і слабшому В'єтнаму. Так і могутній СССР не зміг перемогти відсталий Афганістан. Загарбники наштовхнулися на опір народу і мусили відступити. Досвід народних воєн згодиться сучасній Україні на випадок розширення російської агресії.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану проти Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану протиНа Буковині окремі лідери румунських громадських організацій і товариств зробили спробу великої провокації, спрямовану на дестабілізацію ситуації в краї та загострення стосунків між двома державами.
Вони написали листа представникам ЄС, США та Канади в Україні, Представництву ЄС в Україні, представництву ОБСЕ в Україні. У ньому звели наклеп на державу, у якій проживають і громадянами якої на даний час є.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження) Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)На вулиці Ольги Кобилянської зустрів групу німецькомовних туристів. Наша екскурсовод доброю німецькою мовою розповідала їм про Чернівці, про Панську вулицю. Туристи уважно слухали, фотографували, посміхалися один одному і перехожим. Відтак зайшли в арку будинку №12.
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Що, Де, Коли
10 жовтня о 14.30
у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (вул. Оренбурзька, 7-А), відбудеться прес-конференція начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області Михайла Васильовича РОМАНІВА на тему: «Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року».
10 жовтня о 16.00
у залі Чернівецького обласного краєзнавчого музею відбудеться відкриття обласної виставки-конкурсу творчих робіт учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв, присвяченої 160-річчю від дня народження та 100-річчю від дня смерті видатного українського письменника, вченого та громадського діяча Івана Франка «Лиш боротись – значить жить!»
Основна мета виставки
11 жовтня о 11:00
на обласному збірному пункті (м. Кіцмань) відбудется урочиста відправка військовослужбовців строкової служби. Транспорт надається Чернівецьким ОВК, виїзд відбудеться 11.10.2016 року о 10:30 від Чернівецького обласного військового комісаріату (Кобилянська 32).
12 жовтня о 15.00
в учбово-методичному центрі культури Буковини відбудеться прес-конференція директора учбово-методичного центру культури Буковини, заслуженого діяча мистецтв України Миколи Шкрібляка з питань збереження та розвитку традиційної обрядової культури на Буковині.
13 жовтня о 12.00
в конференц-залі українського Народного Дому (вул. Ломоносова, 2) відбудеться презентація Чернівецького ресурсного центру підтримки місцевої демократії.
13 жовтня о 16.00
13 жовтня о 16.00
14 жовтня о 18.00
у Чернівцях на Центральній площі відбудеться мирна акція протесту StopPutinsWarInUkraine.
15 жовтня о 18.30
15 жовтня о 18.30
16 жовтня о 13.00
у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту вдруге відбудеться фольклорно-етнографічне свято «Осінь весільна».
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Заходи у Чернівцях з нагоди відзначення Дня захисника України

Сьогодні, 13:40 / Коментарів: 0
13 жовтня о 13.00 на Центральному кладовищі Чернівців відбудеться покладання квітів до могил загиблих в АТО та Героїв Небесної Сотні за участі керівництва обласної державної адміністрації, обласної та міської ради.

О 15.00 в Чернівецькому академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської відбудеться урочисте зібрання та святковий концерт з нагоди Дня захисника України.

14 жовтня у храмах області священики служитимуть молебні за Українське військо та захисників України
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