За втручання прокуратури лісгосп відшкодує державі збитки завдані незаконною рубкою дерев в Путильському районі

Господарський суд Чернівецької області погодився з доводами прокуратури і держекоінспекції та задовольнив прокурорський позов в інтересах держави щодо стягнення з лісогосподарського підприємства Путилського району понад 44 тис. грн. шкоди, завданої незаконною порубкою лісу невстановленими особами.
Підставою для звернення з даним позовом до суду стали результати планової перевірки здійсненої Державною екологічною інспекцією у Чернівецькій області.
Зокрема, встановлено, що державне лісогосподарське підприємство при здійсненні своєї основної діяльності не вжило заходів для попередження незаконних рубок дерев, їх своєчасного виявлення та встановлення лісопорушників - повідомляє прокуратура Чернівецької області.