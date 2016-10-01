500 пачок сигарет виявили буковинські митники у колесах автомобіля

Близько півночі співробітники пункту пропуску «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ДФС під час поглибленого огляду у колесах транспортного засобу «VW Passat», 1995 р.в., виявили незаконно переміщувані 500 пачок «MARVEL» вартістю 7000 грн - повідомляє прес-центр Чернівецької митниці.
Громадянин України, що прямував до Румунії у приватних справах, визнав тютюнові вироби своєї власністю. Митниками складено протокол про порушення митних правил за ч.1 ст.483 Митного кодексу України.
Транспортний засіб, що оцінено у 40000 грн., вилучено.