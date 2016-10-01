Сага про безвіз

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:
-Ну, що тут сказати? Якщо прямим текстом, без викрутасів - то Євросоюз нас банально "кинув" з безвізом "ще до кінця цього року".
У Брюсселі нарешті визначилися з проведенням саміту Україна - ЄС. Він відбудеться у столиці Бельгії 24-го листопада. Під час цього форуму серед іншого буде йти мова про скасування візового режиму для громадян України.
Розумієте? Знову будуть балакати про скасування віз. Не скасують, а будуть знову говорити. А чому не скасують? Бо тепер Євросоюз повинен іще додатково виробити механізми призупинення безвізового режиму. Тобто після того як ЄС скасує візовий режим для українців, Євросоюз повинен мати ще й механізм аби знову його (візовий режим) при потребі запровадити. (Про цей фокус вже писалось, але на нього увага не акцентувалась).
І далі вкотре по колу. Європейська комісія виробляє механізм припинення безвізу. Проект потім повинні ухвалити профільні комітети Європейського парламенту, а після цього треба почекати ухвали усім Європейським парламентом, а відтак рішення Європарламенту повинна буде затвердити ще й Рада ЄС. Ну, на прикидку - це, десь, травень-місяць 2017 року. Можливо й вересень. Тож будьмо оптимістами.