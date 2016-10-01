ОБСЄ зафіксувала 363 вибухи на Донбасі

Новини про роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ ОБСЄ)ДОНЕЦЬК
У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню, зафіксувавши 363 вибухи супроти 848, що були зафіксовані протягом попереднього звітного періоду.
· Уночі 6 жовтня в підконтрольному «ДНР» центрі Донецька СММ чула 71 вибух невизначеного походження за 5-7 км на північно-північний схід від своєї позиції. Наступного дня, перебуваючи на підконтрольному «ДНР» залізничному вокзалі Донецька (6 км на північний захід від центру Донецька), патруль СММ чув 16 вибухів невизначеного походження за 3-5 км на північ і північно-північний схід.
· У ніч з 6 на 7 жовтня камера СММ у підконтрольному уряду м. Авдіївка (17 км на північ від Донецька) зафіксувала 45 вибухів невизначеного походження за 2-5 км на північний схід від місця розташування камери. 7 жовтня патруль СММ відвідав Авдіївку, де спостерігачі чули 46 вибухів невизначеного походження за 4-5 км на північний схід і ще 35 вибухів (шість із них, за оцінкою СММ, були спричинені пострілами з 82-мм міномета) за 2-6 км на південний схід і східно-південний схід від своєї позиції. У підконтрольному «ДНР» м. Ясинувата (16 км на північний схід від Донецька) СММ чула 40 вибухів невизначеного походження за 0,3-3 км на північно- північний захід і північ, і ще 69 вибухів невизначеного походження, що супроводжувалися 13 чергами з великокаліберних кулеметів за 5-7 км на південний захід.
· Перебуваючи у підконтрольному «ДНР» н.п. Петрівське (41 км на південь від Донецька), спостерігачі чули шість вибухів невизначеного походження за 10-15 км на південь (за їхньою оцінкою, за межами ділянки розведення сил і засобів).
· У ніч з 6 на 7 жовтня в підконтрольному уряду м. Світлодарськ (57 км на північний схід від Донецька) СММ чула 22 вибухи (один з них був оцінений як постріл з 122-мм артилерії і сім – як розриви 82-мм мінометних мін) за 3-7 км на південно-південний схід від своєї позиції. У підконтрольному «ДНР» м. Горлівка (39 км на північний захід від Донецька) команда СММ чула десять вибухів невизначеного походження за 12 км на південно-південний захід.
· У ніч з 6 на 7 жовтня камера СММ в с. Широкине (20 км на схід від Маріуполя) зафіксувала три вибухи невизначеного походження, 15 активно-реактивних снарядів, 34 черги і 25 пострілів трасуючими снарядами на невстановленій відстані на північ і північний схід. Зафіксована вогнева активність розвивалася у такій послідовності: два постріли трасуючими снарядами і вісім активно-реактивних снарядів, випущених з південного заходу на північний схід; вибух невизначеного походження; п'ять активно-реактивних снарядів і три постріли трасуючими снарядами з північного заходу на південний схід; один постріл трасуючим снарядом з південного сходу на північний захід; дев'ять пострілів трасуючими снарядами з північного заходу на південний схід; дві черги, випущені зі сходу на захід; два активно-реактивні снаряди, три черги і вісім пострілів трасуючими снарядами з північного заходу на південний схід; два постріли трасуючими снарядами з півдня на захід; 20 черг, випущені з північного заходу на південний схід, дев'ять черг зі сходу на захід і два вибухи невизначеного походження.
· СММ продовжила здійснювати моніторинг процесу розведення сил і засобів і намагалася отримати необмежений доступ до ділянок розведення в районах н. п. Станиця Луганська (16 км на північний схід від Луганська), н. п. Золоте (60 км на північний захід від Луганська) і н. п. Петрівське (41 км на південь від Донецька) шляхом патрулювання та дистанційного спостереження, як це передбачено Рамковим рішенням Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів від 21 вересня 2016 року. Доступ СММ був обмежений на всіх трьох ділянках розведення, але в деяких частинах ділянок розведення спостерігачі змогли здійснити моніторинг, у тому числі за допомогою безпілотних літальних міні-апаратів (БПЛА).
· Команда патруля СММ у Петрівському зафіксувала, що о 10:57 представник ЗС РФ у СЦКК зв'язався по рації з представником ЗСУ у СЦКК, який перебував у Богданівці (41 км на південний захід від Донецька), для початку процесу розведення сил і засобів, та була випущена сигнальна ракета білого кольору. Згодом члени патруля, що знаходилися на західній околиці Петрівського, бачили, як дві бойові машини піхоти (БМП-1) і одна вантажівка військового типу прибули із західного напрямку. Чотирнадцять озброєних чоловіків у формі військового типу вийшли з вантажівки і зайняли позиції в окопах, а одну БМП поставили в укритті біля окопу. Друга БМП і вантажівка залишили цю ділянку, рухаючись у східному напрямку.
· Водночас патруль СММ, що знаходився разом з офіцерами ЗСУ у СЦКК на північній межі ділянки розведення сил і засобів біля Богданівки, зафіксував факт відведення з цієї ділянки розведення однієї БМП-2, яка виїхала в західному напрямку. Згодом члени патруля бачили, як одна вантажівка військового типу, що перевозила 20 військовослужбовців, стрілецьку зброю і військову техніку, а також десять піших озброєних солдатів, залишали ділянку розведення, рухаючись на захід. Деякий час потому СММ зафіксувала відсутність особового складу та військової техніки на позиціях ЗСУ, розташованих у західній частині ділянки розведення, проте через наявність мін Місія не отримала повного доступу до цієї ділянки (див. нижче).
· О 13:35 представник ЗСУ у СЦКК і представник ЗС РФ у СЦКК порізно поінформували СММ про завершення процесу розведення сил і засобів. З огляду на відсутність необмеженого доступу до ділянки розведення Місія не змогла перевірити цю інформацію. Так, знаходячись на західній околиці Петрівського, патруль СММ не зміг проїхати далі в напрямку ділянки розведення сил і засобів, оскільки офіцер ЗС РФ у СЦКК не зміг посприяти наданню гарантій безпеки СММ. Натомість він повідомив, що місцевість, яка пролягає на захід у напрямку с. Вікторівка (42 км на південний захід від Донецька), замінована і там знаходяться боєприпаси, що не розірвалися. На асфальтованій дорозі, що веде з Богданівки до Вікторівки, члени патруля знову зафіксували протитанкові міни (див. Щоденний звіт СММ від 30 вересня 2016 року), що встановлені в два ряди. Через наявність мін патруль Місії не зміг проїхати далі на захід. Перебуваючи у Петрівському в період часу з 14:08 до 15:41, спостерігачі також бачили, як дві групи озброєних чоловіків, одягнених у військового типу форму (11 і сім чоловіків відповідно) пересувалися з ділянки розведення на схід, і як інша група (з семи озброєних чоловіків) пересувалася в напрямку до ділянки розведення. Під час перебування в Петровському СММ чула кілька вибухів, які, за оцінкою спостерігачів, відбулися за межами дільниці розведення (див. вище).
Більш детальну інформацію про всі випадки порушення режиму припинення вогню, а також мапи Донецької та Луганської областей, де відмічено всі місця, згадані у звіті, представлено у додатку.ЛУГАНСЬК
7 жовтня СММ здійснила 25 патрулів у регіоні, які спостерігали за дотриманням режиму припинення вогню, переміщенням і відведенням військової техніки і загальною гуманітарною ситуацією.
· У Луганській області Місія відзначила збільшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню (29 вибухів), якщо порівнювати з попереднім днем, коли було зафіксовано дев'ять вибухів. За оцінкою спостерігачів, 23 із зареєстрованих у Луганській області вибухів були пов’язані з проведенням навчань з бойовою стрільбою за межами зони безпеки. Зі своєї позиції поблизу підконтрольного уряду с. Новозванівка (70 км на захід від Луганська) СММ чула шість вибухів невизначеного походження за 10 км на північний захід. Перебуваючи у підконтрольному уряду н. п. Золоте-4 (60 км на захід від Луганська, у межах ділянки розведення сил і засобів), спостерігачі чули два вибухи невизначеного походження за 15-20 км на північний захід. За їхньою оцінкою, вибухи сталися на відомому СММ полігоні, розташованому поблизу підконтрольного уряду с. Миколаївка (77 км на захід від Луганська). Патруль СММ відвідав підконтрольне «ЛНР» с. Зелений Гай (49 км на південний захід від Луганська), де зафіксував 21 вибух невизначеного походження за 10-15 км на південь. За оцінкою команди патруля, вибухи сталися на відомому Місії полігоні біля підконтрольного «ЛНР» м. Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська).
· СММ продовжила здійснювати моніторинг процесу розведення сил і засобів і намагалася отримати необмежений доступ до ділянок розведення в районах н. п. Станиця Луганська (16 км на північний схід від Луганська), н. п. Золоте (60 км на північний захід від Луганська) і н. п. Петрівське (41 км на південь від Донецька) шляхом патрулювання та дистанційного спостереження, як це передбачено Рамковим рішенням Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів від 21 вересня 2016 року. Доступ СММ був обмежений на всіх трьох ділянках розведення, але в деяких частинах ділянок розведення спостерігачі змогли здійснити моніторинг, у тому числі за допомогою безпілотних літальних міні-апаратів (БПЛА).
· 6 жовтня патруль СММ відвідав підконтрольні «ЛНР» райони у Станиці Луганській. Члени патруля зафіксували близько десяти отворів на металевих розпірках стропильної конструкції моста з північної сторони. Наступного дня, знаходячись у підконтрольних уряду районах у Станиці Луганській, спостерігачі бачили, як військовослужбовці Збройних сил України (ЗСУ) за допомогою крана і вантажівки прибирали бетонні загородження з місця розташування позиції ЗСУ (у межах ділянки розведення) на південь від блокпоста ЗСУ. Присутній на місці офіцер інженерних військ ЗСУ повідомив СММ, що військовослужбовці здійснювали демонтаж своєї позиції на цій ділянці. Через ймовірну наявність боєприпасів, що не розірвалися, патруль Місії не зміг дістатися залізничного моста в Станиці Луганській ані з підконтрольної урядові сторони, ані з підконтрольної «ЛНР» сторони.
· Патруль СММ зафіксував факт прибуття бригади саперів ЗСУ на підконтрольну уряду сторону закритого дорожнього коридору «Золоте-Первомайськ» у ранковий час 7 жовтня. Однак протягом дня спостерігачі не зафіксували жодних ознак проведення робіт з розмінування. Натомість керівник бригади повідомив СММ про те, що роботи з розмінування на цій ділянці розпочнуться лише тоді, коли будуть надані гарантії безпеки з протилежного боку лінії зіткнення. На підконтрольній «ЛНР» стороні закритого дорожнього коридору «Золоте-Первомайськ» СММ бачила, як озброєні члени «ЛНР» за допомогою вантажівки і крана пересували бетонні укріплення поза новозбудованим блокпостом, розташованим на краю ділянки розведення. Патруль СММ не зміг проїхати через жодну зі сторін закритого дорожнього коридору «Золоте-Первомайськ» через можливу наявність на цій ділянці мін і боєприпасів, що не розірвалися.
· СММ сприяла та здійснювала моніторинг проведення ремонтних робіт на об'єктах життєзабезпечення. Команда СММ стежила за ходом ремонтних робіт на ділянці залізничного полотна між підконтрольним уряду смт Новотошківське (53 км на північний захід від Луганська) та підконтрольним «ЛНР» смт Донецький (49 км на захід від Луганська). Алтинай Мирзабекова
Спеціаліст по роботi зi ЗМІ
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ