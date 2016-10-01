НЕ МОЄ! ПІДСТАВА? Іван Рибак не має хати у Полтаві

Під час підготовки та збору інформаційних матеріалів, для виконання операцій із заповнення Е-деклараціі народний депутат від Буковини Іван Рибак зіштовхнувся із серйозними проблемами.
Ось що він розповів:
-Зареєструвавшись на сайті міністерства юстиціі Украіни отримав виписку про майно яким володію. На мій подив у виписці зазначено нерухомість, а саме будинок у Полтавській області який нібито мені належить і який нібито набутий мною як спадщина у 2005 році.
Тепер, не вказати я його в деклараціі не можу бо за це відповідальність, вказати теж не можу бо це буде розцінено як шахрайство.
Телефони гарячих ліній НАЗК не працюють. Чат на сайті НАЗК не працює.
P.S. У колег депутатів які виявили подібні речі, аналогічні проблеми. Викликає стурбованість даний факт у сенсі можливого умисного втручання в бази даних прав власності, аби мати можливість скомпроментувати багатьох народних депутатів, на яких потрібно "щось знайти", аби тримати на гачку.
Друзі перевірте дані про себе, може і Ви є власником люксусовоі, еллітноі нерухомості, а цього не відаєте.