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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
17:40
10 жовтня

12 жовтня у Чернівцях проведуть конкурс перевізників на автобусні маршрути

16:49
10 жовтня

Чернівчанам з наступного року доведеться сплачувати податок з квартир більше 60 кв. м

12:24
10 жовтня

Домовитись про сприяння контрабанді порушнику не вдалося

12:05
10 жовтня

11 жовтня - 75 років від дня створення у Чернівцях єврейського гетто

11:01
10 жовтня

Новації в порядку реалізації арештованого майна

10:54
10 жовтня

Чернівецька громада заробила на підакцизній торгівлі більше 100 млн. грн.

10:53
10 жовтня

Змінили прізвище – поновіть посилені сертифікати ЕЦП

10:50
10 жовтня

Проект «Твоя Країна» 21-23 жовтня у м. Чернівці

10:46
10 жовтня

Завершено досудове розслідування за фактом умисного вбивства 60-річної жительки Глибоччини

18:14
07 жовтня

Чернівецький першокласник, який випав у школі з вікна, перебуває у важкому стані в реанімації ВІДЕО

18:01
07 жовтня

Вірус наступає, а вакцини в Чернівцях немає

17:35
07 жовтня

В’ячеслав Кириленко, який сьогодні прибув до Чернівців з робочим візитом, поспілкувався зі студентами та викладачами ЧНУ

17:19
07 жовтня

ПАТ "Чернівцігаз" погрожує зривом опалювального сезону

13:06
07 жовтня

Чернівецький суд відхилив апеляцію розбійника

13:00
07 жовтня

У Чернівцях відбудеться мирна акція StopPutinsWarInUkraine

12:09
07 жовтня

Буковинські прикордонники затримали жінку, яка намагалась провезти до Румунії контрабандні цигарки

11:59
07 жовтня

8 жовтня - День юриста

11:54
07 жовтня

Електронні сервіси для платників ПДВ

11:53
07 жовтня

Повідомити податківців про зміну керівника, або бухгалтера можна поштою

11:51
07 жовтня

Бюджетний внесок чернівецьких спрощенців – 85,5 млн. грн.

11:49
07 жовтня

Завдяки чернівецьким податківцям 369 «сірих наймитів» знайшли офіційну роботу

11:35
07 жовтня

На Буковині прикордонники розповіли ліцеїстам, як охороняють кордони Батьківщини

17:48
06 жовтня

Коли розпочнеться опалювальний сезон у Чернівцях через борги «Чернівцітеплокомуненерго» перед газівниками

16:49
06 жовтня

Буковинця судитимуть за зберігання та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів

12:42
06 жовтня

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безкоштовно

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

НАРОДНА ВІЙНА НАРОДНА ВІЙНАНарод перемогти неможливо. Буває, що велика держава нападає на маленьку, проте війну програє. Наприклад, США - наймогутніша країна сучасного світу, програла значно меншому і слабшому В'єтнаму. Так і могутній СССР не зміг перемогти відсталий Афганістан. Загарбники наштовхнулися на опір народу і мусили відступити. Досвід народних воєн згодиться сучасній Україні на випадок розширення російської агресії.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану проти Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану протиНа Буковині окремі лідери румунських громадських організацій і товариств зробили спробу великої провокації, спрямовану на дестабілізацію ситуації в краї та загострення стосунків між двома державами.
Вони написали листа представникам ЄС, США та Канади в Україні, Представництву ЄС в Україні, представництву ОБСЕ в Україні. У ньому звели наклеп на державу, у якій проживають і громадянами якої на даний час є.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження) Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)На вулиці Ольги Кобилянської зустрів групу німецькомовних туристів. Наша екскурсовод доброю німецькою мовою розповідала їм про Чернівці, про Панську вулицю. Туристи уважно слухали, фотографували, посміхалися один одному і перехожим. Відтак зайшли в арку будинку №12.
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Що, Де, Коли
10 жовтня о 14.30
у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (вул. Оренбурзька, 7-А), відбудеться прес-конференція начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області Михайла Васильовича РОМАНІВА на тему: «Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року».
10 жовтня о 16.00
у залі Чернівецького обласного краєзнавчого музею відбудеться відкриття обласної виставки-конкурсу творчих робіт учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв, присвяченої 160-річчю від дня народження та 100-річчю від дня смерті видатного українського письменника, вченого та громадського діяча Івана Франка «Лиш боротись – значить жить!»
Основна мета виставки
11 жовтня о 11:00
на обласному збірному пункті (м. Кіцмань) відбудется урочиста відправка військовослужбовців строкової служби. Транспорт надається Чернівецьким ОВК, виїзд відбудеться 11.10.2016 року о 10:30 від Чернівецького обласного військового комісаріату (Кобилянська 32).
13 жовтня о 12.00
в конференц-залі українського Народного Дому (вул. Ломоносова, 2) відбудеться презентація Чернівецького ресурсного центру підтримки місцевої демократії.
13 жовтня о 16.00
13 жовтня о 16.00
14 жовтня о 18.00
у Чернівцях на Центральній площі відбудеться мирна акція протесту StopPutinsWarInUkraine.
15 жовтня о 18.30
15 жовтня о 18.30
16 жовтня о 13.00
у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту вдруге відбудеться фольклорно-етнографічне свято «Осінь весільна».
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12 жовтня у Чернівцях проведуть конкурс перевізників на автобусні маршрути

Сьогодні, 17:40 / Коментарів: 0
Організатор відкритого конкурсу – виконавчий комітет Чернівецької міської ради.(Центральна площа,1, м.Чернівці).

У конкурсі з визначення пасажирського перевізника на автобусному маршруті загального користування можуть брати участь претенденти, які на законних підставах використовують у достатній кількості транспортні засоби відповідного класу та мають власну або використовують на законних підставах виробничо-технічну базу, яка відповідає встановленим технічним нормативам і вимогам.

Транспортні засоби, які претендент пропонує залучити до перевезень в м. Чернівці, повинні відповідати вимогам безпеки охорони праці та екології, державним стандартам, мати відповідний сертифікат, наданий Органом із сертифікації дорожніх транспортних засобів, акредитованим в системі УкрСЕПРО, або протокол випробувань лабораторії, акредитованої в системі УкрСЕПРО, в галузі акредитації якої є відповідні нормативні документи, про повну відповідність транспортного засобу державним стандартам (як транспортного засобу загального користування), бути зареєстрованими та мати державні номерні знаки транспортних засобів загального користування відповідно до чинного законодавства (на жовтому фоні), перебувати в належному технічному і санітарному стані, бути укомплектованими відповідно до вимог Правил дорожнього руху та мати вік не більше восьми років.

У разі відсутності в перевізників-претендентів автобусів, що відповідають умовам конкурсу, вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує використовувати на даному маршруті, а також інвестиційний проект-зобов'язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п'яти років.

У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що відповідають умовам конкурсу, конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають умовам конкурсу за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з урахуванням поданих інвестиційних проектів-зобов'язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам, у термін до п'яти років.

Договір з переможцем конкурсу укладається на термін від трьох до п'яти років. Договір з переможцем конкурсу у разі відсутності в нього автобусів, що відповідають умовам конкурсу, укладається на один рік.


2. Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об’єкт конкурсу окрему заяву встановленого зразка і такі документи:
2.1. Виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
2.2. Нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні).
2.3. Перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою "з місцем водія/без місця водія"), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного
знаку, року випуску транспортного засобу.
2.4. Копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті.
2.5. Копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації).
2.6. Перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність.
2.7. Анкету про участь в конкурсі встановленого зразка.
2.8. Копію штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два квартали.

Інформація про об’єкти конкурсу

п/п об’єкт конкурсу
та дні виконан-
ня
Номер та назва
маршруту Тип
Автотранспорту -
пасажиромісткість Кількість
автобусів
в робочі/
вихідні дні
Кількість рейсів
в робочі/
вихідні
дні
Режим
та
інтервал руху (хв.)
в робочі/
вихідні
дні

Засідання конкурсного комітету відбудеться 12.10.2016 року.
Соціально значущі автобусні маршрути загального користування

1 маршрут
щоденно №1 "вул.Я.Мудрого –
завод Кварц " автобуси великого класу -80-100 2 28 6-00-23-00-
60 хв.
2 маршрут
щоденно № 2 «Садгора–
вул.Південно-Кільцева » автобуси малого та середнього класів- 42-65
4/2

66/33 6-00-23-00-
30/50 хв.

3 маршрут
щоденно № 3 «вул.Садова –
вул.Вижницька» автобуси малого та середнього класів-42-65 2 58 6-00-23-00-
20-30 хв.
4 маршрут
щоденно № 4 «вул.Садова –
Цецино» автобуси малого та середнього класів-42-65 4/3 110/94 6-00-23-00-
15/20 хв.
5 маршрут
щоденно № 6 «вул.Садова –
вул.Заставнянська» автобуси малого та середнього класів-42-65 4/3 116/90 6-00-23-00-
15/20 хв.
6 маршрут
щоденно № 10-А «ринок Головний»– район Садки » автобуси малого та середнього класів-42-65 2 48 6-00-23-00-
30хв.
7 маршрут
щоденно № 19 «вул..Садова – вул.Литовська» автобуси малого та середнього класів-42-65 2 56 6-00-23-00-
30 хв.
8 маршрут
щоденно № 21 «Стара Жучка – вул.Садова» автобуси малого та середнього класів-42-65 2/1 42/22 6-00-23-00-
40/80 хв.
9 маршрут
щоденно № 23 «Садгора–
вул.Південно-Кільцева » автобуси малого та середнього класів-42-65 4/2
62/30 6-00-23-00-
30/50 хв.
10 маршрут
щоденно № 36 « вул.Садова – Чорнівський млин» автобуси малого та середнього класів-42-65 1 20 6-00-23-00-
90 хв.
Засідання конкурсного комітету відбудеться 12.10.2016 року.
Інші автобусні маршрути загального користування
11 маршрут
щоденно №5 «Університет –
вул.Ентузіастів» автобуси малого та середнього класів-42-65 12/10 370/316 6-00-23-00-
5/6 хв.
12 маршрут
щоденно № 7 «вул.Кочубея –
Нові Ленківці» автобуси малого та середнього класів-42-65 4/2 84/42 6-00-23-00-
20/40 хв.
13 маршрут
щоденно № 8 «вул.Садова – Клокучка» автобуси малого класу-42 1 26 6-00-23-00-
70 хв.
14 маршрут
щоденно № 10 «ринок Головний»–
вул.Александрі » автобуси малого та середнього класів-42-65 6/5 120/100 6-00-23-00-
15/20 хв.
15 маршрут
щоденно № 11 « Кінотеатр Чернівці – вул.Південно-Кільцева автобуси малого та середнього класів-42-65 5 95 6-00-23-55-
10 хв.
16 маршрут
щоденно № 12 « Кінотеатр Чернівці – вул.Південно-Кільцева автобуси малого та середнього класів-42-65 5 95 6-00-24-00-
10 хв.
17 маршрут
щоденно № 13 «вул.Садова – Геріатричний пансіонат» автобуси малого та середнього класів-42-65 8/6 184/138 6-00-23-00-
10/15 хв.
18 маршрут
щоденно №15 «вул. Садова –
вул. Дунайська» автобуси малого класу
- 42 2
42 6-00-23-00-
32 хв.
19 маршрут
щоденно № 16 «вул.Садова – вул.Д.Квітковського» автобуси малого та середнього класів-42-65 2 44 6-00-23-00-
30 хв.
Засідання конкурсного комітету відбудеться 12.10.2016 року.
20 маршрут
щоденно № 17 «вул.Садова – вул.Д.Квітковського» автобуси малого та середнього класів-42-65 2 37 6-00-23-00-
25 хв.
21 маршрут
щоденно № 18 «вул.Садова – вул.Дунайська» автобуси малого класу
- 42 4/3 80/60 6-00-23-00-
25/30 хв.
22 маршрут
щоденно № 20 «завод Гравітон – Спецкомбінат» автобуси малого та середнього класів-42-65 6/4 180/150 6-00-23-00-
10/15 хв.
23 маршрут
2,3,4,5,6,7 № 22 «Університет –
вул. Калинівська» автобуси малого та середнього класів-42-65 5 75 6-00-16-00-
10 хв.
24 маршрут
щоденно № 24 «Ленківці – вул.Сторожинецька» автобуси малого та середнього класів-42-65 2 36 6-00-23-00-
40 хв.
25 маршрут
щоденно № 25 «вул. Шкільна – вул. Підлісна» автобуси малого та середнього класів-42-65 1 17 6-00-23-00-
90 хв.
26 маршрут
щоденно № 29 «Автовокзал – вул.П.Рибалка» автобуси малого та середнього класів-42-65 6/5 84/70 6-00-23-00-
10/15 хв.
27 1-5 графік 2,3,4,5,6,7 № 30 «вул. Південно-Кільцева –
вул. Калинівська» автобуси особливо малого та
малого класів
- 18-42 5 50 6-00-16-00-
10 хв.
6-10 графік 2,3,4,5,6,7 5 50
11-15 графік 2,3,4,5,6,7 5 50
28 1-10 графік 2,3,4,5,6,7 № 32 «проспект Незалежності –
вул. Калинівська» автобуси особливо малого та малого класів – 18-42 10 70 6-00-16-00-
10 хв.
11-20 графік 2,3,4,5,6,7 10 70
Засідання конкурсного комітету відбудеться 12.10.2016 року.
29 маршрут 2,3,4,5,6,7 №33 «Садгора –
завод Гравітон» автобуси особливо малого та малого
класів – 18-42 10 140 6-00-16-00-
10 хв.
30 маршрут
щоденно № 34 «Завод Гравітон – гіпермаркет Караван» автобуси великого класу 80-100 6/5 129/111 6-00-23-00-
15/18 хв.

31 1-5 графік 2,3,4,5,6,7 №35 «вул. Садова –
вул. Калинівська» автобуси особливо малого та малого
класів – 18-42 5 48 6-00-16-00-
15 хв.
6-10 графік 2,3,4,5,6,7 5 48
32 маршрут № 37 «вул. Садова – Чорнівський млин» автобуси малого та середнього класів-42-65 1 18 6-00-23-00-
80 хв.
33 маршрут
щоденно №39 «площа Пресвятої Марії – вул. Комарова» автобуси малого та середнього класів-42-65 8/6 248/186 6-00-23-00-
8/10 хв.
34 Маршрут
2,3,4,5,6,7 №41«Садгора– вул.Калинівська» автобуси особливо малого та малого класів -18-42 5 80 6-00-16-00-
15 хв.
35 маршрут
щоденно № 42 « вул. Таджицька – вул.Сторожинецька» автобуси малого та середнього класів
42-65 4/2 116/54 6-00-23-00-
20/30хв.
36 маршрут
щоденно № 43 «вул. Бережанська –
Спецкомбінат» автобуси малого та середнього класів-42-65 2/1 32/16 6-00-23-00-
50/80 хв.

3. Основні умови конкурсу
3.1. Утримання транспортних засобів в належному технічному і
санітарному стані та забезпечення їх зберігання у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на майданчиках, стоянках, забезпечених засобами охорони.
3.2. Забезпечення контролю технічного і санітарного стану транспортних засобів перед виїздом на маршрут.
3.3.Забезпечення проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв.
3.4.Організація проведення періодичного навчання водіїв методам надання медичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод.
3.5. Забезпечення умов праці та відпочинку водіїв згідно з вимогами законодавства.
3.6. Забезпечення проведення стажування, інструктажу водіїв та підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.
3.7. Забезпечення безпеки дорожнього руху.
3.8. Забезпечення водіїв відповідною документацією на перевезення пасажирів.
3.9.Наявність у перевізника-претендента транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.
4.Додаткові умови конкурсу
4.1. Згода на перевезення пільгових категорій громадян за порядком визначеним замовником відповідно до діючого законодавства.
4.2. Для перевізників-претендентів, переможців попередніх конкурсів, які здійснювали перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, якість і обсяги виконання ними умов попередньо укладених Договорів.
4.3. Участь перевізника-претендента в опробовуванні маршруту, вивчення пасажиропотоку, наявність позитивних відгуків щодо організації та якості транспортного обслуговування під час опробовування маршруту.
4.4. Наявність у претендентів автобусів, обладнаних приладами GPS - моніторингу руху громадського транспорту, засобами для автоматичного обліку пасажиропотоку на кожному маршруті, а також електронних компостерів та системи сплати за проїзд за допомогою електронних карток.
4.5. Екіпірувати транспортні засоби підприємств відповідними емблемами підприємств, а водіїв забезпечити форменим одягом.
4.6. Пропозиція на перевезення пільгової категорії громадян за рахунок господарської діяльності перевізника.

5. До участі у конкурсі не допускаються юридичні або фізичні особи, які:
5.1. Визнані банкрутами, або щодо яких порушено справу про банкрутство чи ліквідацію як суб’єкта господарювання.
5.2. Не виконували умови попередніх укладених Договорів на право перевезення пасажирів.
5.3. Не мають достатньої кількості власного чи залученого рухомого складу, що призначений для перевезення пасажирів на маршрутах загального користування.
5.4. Після обстеження бази та технічного стану рухомого складу, які залучаються для роботи на маршрутах виявлено, що представникам замовника подані для участі в конкурсі неправильно оформлені документи або такі, що містять неправдиву інформацію.
5.5. Не відповідають основним умовам конкурсу.
5.6. Мають несплачені штрафні санкції, накладені управлінням Укртрансбезпеки, або водії якого мають несплачені штрафи, накладені відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу).
5.7. Подали конкурсну пропозицію, що не відповідає основним та додатковим умовам конкурсу, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 44 Закону України "Про автомобільний транспорт".
5.8. Не мають власної (орендованої) виробничо-технічної бази або не уклали договору про здійснення контролю за технічним станом та проведенням технічного обслуговування рухомого складу з авто підприємствами різних форм власності, які мають усі нормативно визначені умови для цього.
5.9. Не можуть забезпечити контроль за станом здоров’я водіїв перед виїздом на маршрут.
5.10. Не мають умов для зберігання транспортних засобів на відповідно обладнані стоянці під охороною.

Конкурс проводиться відкритим способом для всіх претендентів, які на підставі поданих документів допущені до участі у конкурсі, що відбудеться 12.10.2016р. з 10-00 год. в приміщенні міської ради за адресою: м. Чернівці, Центральна площа, 1, кім. 202. Хід конкурсу транслюватиметься в он-лайн режимі на сайті міської ради.

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