12 жовтня у Чернівцях проведуть конкурс перевізників на автобусні маршрути

Організатор відкритого конкурсу – виконавчий комітет Чернівецької міської ради.(Центральна площа,1, м.Чернівці).



У конкурсі з визначення пасажирського перевізника на автобусному маршруті загального користування можуть брати участь претенденти, які на законних підставах використовують у достатній кількості транспортні засоби відповідного класу та мають власну або використовують на законних підставах виробничо-технічну базу, яка відповідає встановленим технічним нормативам і вимогам.



Транспортні засоби, які претендент пропонує залучити до перевезень в м. Чернівці, повинні відповідати вимогам безпеки охорони праці та екології, державним стандартам, мати відповідний сертифікат, наданий Органом із сертифікації дорожніх транспортних засобів, акредитованим в системі УкрСЕПРО, або протокол випробувань лабораторії, акредитованої в системі УкрСЕПРО, в галузі акредитації якої є відповідні нормативні документи, про повну відповідність транспортного засобу державним стандартам (як транспортного засобу загального користування), бути зареєстрованими та мати державні номерні знаки транспортних засобів загального користування відповідно до чинного законодавства (на жовтому фоні), перебувати в належному технічному і санітарному стані, бути укомплектованими відповідно до вимог Правил дорожнього руху та мати вік не більше восьми років.



У разі відсутності в перевізників-претендентів автобусів, що відповідають умовам конкурсу, вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує використовувати на даному маршруті, а також інвестиційний проект-зобов'язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п'яти років.



У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що відповідають умовам конкурсу, конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають умовам конкурсу за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з урахуванням поданих інвестиційних проектів-зобов'язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам, у термін до п'яти років.



Договір з переможцем конкурсу укладається на термін від трьох до п'яти років. Договір з переможцем конкурсу у разі відсутності в нього автобусів, що відповідають умовам конкурсу, укладається на один рік.





2. Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об’єкт конкурсу окрему заяву встановленого зразка і такі документи:

2.1. Виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

2.2. Нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні).

2.3. Перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою "з місцем водія/без місця водія"), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного

знаку, року випуску транспортного засобу.

2.4. Копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті.

2.5. Копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації).

2.6. Перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність.

2.7. Анкету про участь в конкурсі встановленого зразка.

2.8. Копію штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два квартали.



Інформація про об’єкти конкурсу

№

п/п об’єкт конкурсу

та дні виконан-

ня

Номер та назва

маршруту Тип

Автотранспорту -

пасажиромісткість Кількість

автобусів

в робочі/

вихідні дні

Кількість рейсів

в робочі/

вихідні

дні

Режим

та

інтервал руху (хв.)

в робочі/

вихідні

дні



Засідання конкурсного комітету відбудеться 12.10.2016 року.

Соціально значущі автобусні маршрути загального користування



1 маршрут

щоденно №1 "вул.Я.Мудрого –

завод Кварц " автобуси великого класу -80-100 2 28 6-00-23-00-

60 хв.

2 маршрут

щоденно № 2 «Садгора–

вул.Південно-Кільцева » автобуси малого та середнього класів- 42-65

4/2



66/33 6-00-23-00-

30/50 хв.



3 маршрут

щоденно № 3 «вул.Садова –

вул.Вижницька» автобуси малого та середнього класів-42-65 2 58 6-00-23-00-

20-30 хв.

4 маршрут

щоденно № 4 «вул.Садова –

Цецино» автобуси малого та середнього класів-42-65 4/3 110/94 6-00-23-00-

15/20 хв.

5 маршрут

щоденно № 6 «вул.Садова –

вул.Заставнянська» автобуси малого та середнього класів-42-65 4/3 116/90 6-00-23-00-

15/20 хв.

6 маршрут

щоденно № 10-А «ринок Головний»– район Садки » автобуси малого та середнього класів-42-65 2 48 6-00-23-00-

30хв.

7 маршрут

щоденно № 19 «вул..Садова – вул.Литовська» автобуси малого та середнього класів-42-65 2 56 6-00-23-00-

30 хв.

8 маршрут

щоденно № 21 «Стара Жучка – вул.Садова» автобуси малого та середнього класів-42-65 2/1 42/22 6-00-23-00-

40/80 хв.

9 маршрут

щоденно № 23 «Садгора–

вул.Південно-Кільцева » автобуси малого та середнього класів-42-65 4/2

62/30 6-00-23-00-

30/50 хв.

10 маршрут

щоденно № 36 « вул.Садова – Чорнівський млин» автобуси малого та середнього класів-42-65 1 20 6-00-23-00-

90 хв.

Засідання конкурсного комітету відбудеться 12.10.2016 року.

Інші автобусні маршрути загального користування

11 маршрут

щоденно №5 «Університет –

вул.Ентузіастів» автобуси малого та середнього класів-42-65 12/10 370/316 6-00-23-00-

5/6 хв.

12 маршрут

щоденно № 7 «вул.Кочубея –

Нові Ленківці» автобуси малого та середнього класів-42-65 4/2 84/42 6-00-23-00-

20/40 хв.

13 маршрут

щоденно № 8 «вул.Садова – Клокучка» автобуси малого класу-42 1 26 6-00-23-00-

70 хв.

14 маршрут

щоденно № 10 «ринок Головний»–

вул.Александрі » автобуси малого та середнього класів-42-65 6/5 120/100 6-00-23-00-

15/20 хв.

15 маршрут

щоденно № 11 « Кінотеатр Чернівці – вул.Південно-Кільцева автобуси малого та середнього класів-42-65 5 95 6-00-23-55-

10 хв.

16 маршрут

щоденно № 12 « Кінотеатр Чернівці – вул.Південно-Кільцева автобуси малого та середнього класів-42-65 5 95 6-00-24-00-

10 хв.

17 маршрут

щоденно № 13 «вул.Садова – Геріатричний пансіонат» автобуси малого та середнього класів-42-65 8/6 184/138 6-00-23-00-

10/15 хв.

18 маршрут

щоденно №15 «вул. Садова –

вул. Дунайська» автобуси малого класу

- 42 2

42 6-00-23-00-

32 хв.

19 маршрут

щоденно № 16 «вул.Садова – вул.Д.Квітковського» автобуси малого та середнього класів-42-65 2 44 6-00-23-00-

30 хв.

Засідання конкурсного комітету відбудеться 12.10.2016 року.

20 маршрут

щоденно № 17 «вул.Садова – вул.Д.Квітковського» автобуси малого та середнього класів-42-65 2 37 6-00-23-00-

25 хв.

21 маршрут

щоденно № 18 «вул.Садова – вул.Дунайська» автобуси малого класу

- 42 4/3 80/60 6-00-23-00-

25/30 хв.

22 маршрут

щоденно № 20 «завод Гравітон – Спецкомбінат» автобуси малого та середнього класів-42-65 6/4 180/150 6-00-23-00-

10/15 хв.

23 маршрут

2,3,4,5,6,7 № 22 «Університет –

вул. Калинівська» автобуси малого та середнього класів-42-65 5 75 6-00-16-00-

10 хв.

24 маршрут

щоденно № 24 «Ленківці – вул.Сторожинецька» автобуси малого та середнього класів-42-65 2 36 6-00-23-00-

40 хв.

25 маршрут

щоденно № 25 «вул. Шкільна – вул. Підлісна» автобуси малого та середнього класів-42-65 1 17 6-00-23-00-

90 хв.

26 маршрут

щоденно № 29 «Автовокзал – вул.П.Рибалка» автобуси малого та середнього класів-42-65 6/5 84/70 6-00-23-00-

10/15 хв.

27 1-5 графік 2,3,4,5,6,7 № 30 «вул. Південно-Кільцева –

вул. Калинівська» автобуси особливо малого та

малого класів

- 18-42 5 50 6-00-16-00-

10 хв.

6-10 графік 2,3,4,5,6,7 5 50

11-15 графік 2,3,4,5,6,7 5 50

28 1-10 графік 2,3,4,5,6,7 № 32 «проспект Незалежності –

вул. Калинівська» автобуси особливо малого та малого класів – 18-42 10 70 6-00-16-00-

10 хв.

11-20 графік 2,3,4,5,6,7 10 70

Засідання конкурсного комітету відбудеться 12.10.2016 року.

29 маршрут 2,3,4,5,6,7 №33 «Садгора –

завод Гравітон» автобуси особливо малого та малого

класів – 18-42 10 140 6-00-16-00-

10 хв.

30 маршрут

щоденно № 34 «Завод Гравітон – гіпермаркет Караван» автобуси великого класу 80-100 6/5 129/111 6-00-23-00-

15/18 хв.



31 1-5 графік 2,3,4,5,6,7 №35 «вул. Садова –

вул. Калинівська» автобуси особливо малого та малого

класів – 18-42 5 48 6-00-16-00-

15 хв.

6-10 графік 2,3,4,5,6,7 5 48

32 маршрут № 37 «вул. Садова – Чорнівський млин» автобуси малого та середнього класів-42-65 1 18 6-00-23-00-

80 хв.

33 маршрут

щоденно №39 «площа Пресвятої Марії – вул. Комарова» автобуси малого та середнього класів-42-65 8/6 248/186 6-00-23-00-

8/10 хв.

34 Маршрут

2,3,4,5,6,7 №41«Садгора– вул.Калинівська» автобуси особливо малого та малого класів -18-42 5 80 6-00-16-00-

15 хв.

35 маршрут

щоденно № 42 « вул. Таджицька – вул.Сторожинецька» автобуси малого та середнього класів

42-65 4/2 116/54 6-00-23-00-

20/30хв.

36 маршрут

щоденно № 43 «вул. Бережанська –

Спецкомбінат» автобуси малого та середнього класів-42-65 2/1 32/16 6-00-23-00-

50/80 хв.



3. Основні умови конкурсу

3.1. Утримання транспортних засобів в належному технічному і

санітарному стані та забезпечення їх зберігання у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на майданчиках, стоянках, забезпечених засобами охорони.

3.2. Забезпечення контролю технічного і санітарного стану транспортних засобів перед виїздом на маршрут.

3.3.Забезпечення проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв.

3.4.Організація проведення періодичного навчання водіїв методам надання медичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод.

3.5. Забезпечення умов праці та відпочинку водіїв згідно з вимогами законодавства.

3.6. Забезпечення проведення стажування, інструктажу водіїв та підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.

3.7. Забезпечення безпеки дорожнього руху.

3.8. Забезпечення водіїв відповідною документацією на перевезення пасажирів.

3.9.Наявність у перевізника-претендента транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

4.Додаткові умови конкурсу

4.1. Згода на перевезення пільгових категорій громадян за порядком визначеним замовником відповідно до діючого законодавства.

4.2. Для перевізників-претендентів, переможців попередніх конкурсів, які здійснювали перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, якість і обсяги виконання ними умов попередньо укладених Договорів.

4.3. Участь перевізника-претендента в опробовуванні маршруту, вивчення пасажиропотоку, наявність позитивних відгуків щодо організації та якості транспортного обслуговування під час опробовування маршруту.

4.4. Наявність у претендентів автобусів, обладнаних приладами GPS - моніторингу руху громадського транспорту, засобами для автоматичного обліку пасажиропотоку на кожному маршруті, а також електронних компостерів та системи сплати за проїзд за допомогою електронних карток.

4.5. Екіпірувати транспортні засоби підприємств відповідними емблемами підприємств, а водіїв забезпечити форменим одягом.

4.6. Пропозиція на перевезення пільгової категорії громадян за рахунок господарської діяльності перевізника.



5. До участі у конкурсі не допускаються юридичні або фізичні особи, які:

5.1. Визнані банкрутами, або щодо яких порушено справу про банкрутство чи ліквідацію як суб’єкта господарювання.

5.2. Не виконували умови попередніх укладених Договорів на право перевезення пасажирів.

5.3. Не мають достатньої кількості власного чи залученого рухомого складу, що призначений для перевезення пасажирів на маршрутах загального користування.

5.4. Після обстеження бази та технічного стану рухомого складу, які залучаються для роботи на маршрутах виявлено, що представникам замовника подані для участі в конкурсі неправильно оформлені документи або такі, що містять неправдиву інформацію.

5.5. Не відповідають основним умовам конкурсу.

5.6. Мають несплачені штрафні санкції, накладені управлінням Укртрансбезпеки, або водії якого мають несплачені штрафи, накладені відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу).

5.7. Подали конкурсну пропозицію, що не відповідає основним та додатковим умовам конкурсу, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 44 Закону України "Про автомобільний транспорт".

5.8. Не мають власної (орендованої) виробничо-технічної бази або не уклали договору про здійснення контролю за технічним станом та проведенням технічного обслуговування рухомого складу з авто підприємствами різних форм власності, які мають усі нормативно визначені умови для цього.

5.9. Не можуть забезпечити контроль за станом здоров’я водіїв перед виїздом на маршрут.

5.10. Не мають умов для зберігання транспортних засобів на відповідно обладнані стоянці під охороною.



Конкурс проводиться відкритим способом для всіх претендентів, які на підставі поданих документів допущені до участі у конкурсі, що відбудеться 12.10.2016р. з 10-00 год. в приміщенні міської ради за адресою: м. Чернівці, Центральна площа, 1, кім. 202. Хід конкурсу транслюватиметься в он-лайн режимі на сайті міської ради.



