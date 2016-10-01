Як розповів начальник відділу адміністрування майнових податків Чернівецької ОДПІ Степан Германюк, упродовж дев’яти місяців цього року платники податку на нерухоме майно, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ перерахували до місцевого бюджету 4,1 млн. грн., що на 3,1 млн. грн., або у чотири рази більше, ніж минулого року.
Чернівецькі власники квадратних метрів наповнили місцеву казну на 3,6 млн. грн. Юридичні особи обласного центру сплатили майже 3,0 млн. грн. (2829,9 тис. грн.– за нежитлову та 153,7 тис. грн. – за житлову нерухомість), а чернівчани – 636,5 тис. грн. (553,9 тис. грн. – за житлову та 82,6 – за нежитлову нерухомість).
Громада Глибоччини отримала цьогоріч 480,6 тис. грн. податку на нерухоме майно.
«Відповідно до діючих норм Податкового кодексу квартири у понад 60 квадратних метрів та будинки – у понад 120 оподатковуються. Натомість, оскільки фізичні особи (це стосується і підприємців, і громадян) сплачували податок на нерухомість за 2015-ий рік і за правилами 2015-го року, то для них цього року неоподатковувані площі: 120 м. кв для квартир і 250 - для будинків. Ставка податку на житлову нерухомість складала 1 відсоток мінімальної заробітної плати (12,18 грн. за м. кв.), а для нежитлової нерухомості – 0,1 відсотка мінімальної заробітної плати (1,22 грн. за м. кв.)»,- пояснив посадовець. Наступного року податок на нерухоме майно для чернівчан буде нараховуватись вже за мінусом 60-ти м. кв. для квартир і 120 – для будинків. Для різних типів об'єктів житлової нерухомості – 180 м. кв.
Зверніть увагу, що громадяни наступного року будуть сплачувати за 2016-ий рік, тому і ставка податку буде розрахована із мінімальної зарплати на 01.01.2016 р. 1378,0 грн.
Відповіді на усі запитання щодо оподаткування майна можна отримати за тел.: 54-56-51, 54-60-23, або завітавши до Чернівецької ОДПІ за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А, каб. №№208, 222, 223.