Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
17:40
10 жовтня

12 жовтня у Чернівцях проведуть конкурс перевізників на автобусні маршрути

16:49
10 жовтня

Чернівчанам з наступного року доведеться сплачувати податок з квартир більше 60 кв. м

12:24
10 жовтня

Домовитись про сприяння контрабанді порушнику не вдалося

12:05
10 жовтня

11 жовтня - 75 років від дня створення у Чернівцях єврейського гетто

11:01
10 жовтня

Новації в порядку реалізації арештованого майна

10:54
10 жовтня

Чернівецька громада заробила на підакцизній торгівлі більше 100 млн. грн.

10:53
10 жовтня

Змінили прізвище – поновіть посилені сертифікати ЕЦП

10:50
10 жовтня

Проект «Твоя Країна» 21-23 жовтня у м. Чернівці

10:46
10 жовтня

Завершено досудове розслідування за фактом умисного вбивства 60-річної жительки Глибоччини

18:14
07 жовтня

Чернівецький першокласник, який випав у школі з вікна, перебуває у важкому стані в реанімації ВІДЕО

18:01
07 жовтня

Вірус наступає, а вакцини в Чернівцях немає

17:35
07 жовтня

В’ячеслав Кириленко, який сьогодні прибув до Чернівців з робочим візитом, поспілкувався зі студентами та викладачами ЧНУ

17:19
07 жовтня

ПАТ "Чернівцігаз" погрожує зривом опалювального сезону

13:06
07 жовтня

Чернівецький суд відхилив апеляцію розбійника

13:00
07 жовтня

У Чернівцях відбудеться мирна акція StopPutinsWarInUkraine

12:09
07 жовтня

Буковинські прикордонники затримали жінку, яка намагалась провезти до Румунії контрабандні цигарки

11:59
07 жовтня

8 жовтня - День юриста

11:54
07 жовтня

Електронні сервіси для платників ПДВ

11:53
07 жовтня

Повідомити податківців про зміну керівника, або бухгалтера можна поштою

11:51
07 жовтня

Бюджетний внесок чернівецьких спрощенців – 85,5 млн. грн.

11:49
07 жовтня

Завдяки чернівецьким податківцям 369 «сірих наймитів» знайшли офіційну роботу

11:35
07 жовтня

На Буковині прикордонники розповіли ліцеїстам, як охороняють кордони Батьківщини

17:48
06 жовтня

Коли розпочнеться опалювальний сезон у Чернівцях через борги «Чернівцітеплокомуненерго» перед газівниками

16:49
06 жовтня

Буковинця судитимуть за зберігання та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів

12:42
06 жовтня

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безкоштовно

Всі Новини »
Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

НАРОДНА ВІЙНА НАРОДНА ВІЙНАНарод перемогти неможливо. Буває, що велика держава нападає на маленьку, проте війну програє. Наприклад, США - наймогутніша країна сучасного світу, програла значно меншому і слабшому В'єтнаму. Так і могутній СССР не зміг перемогти відсталий Афганістан. Загарбники наштовхнулися на опір народу і мусили відступити. Досвід народних воєн згодиться сучасній Україні на випадок розширення російської агресії.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану проти Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану протиНа Буковині окремі лідери румунських громадських організацій і товариств зробили спробу великої провокації, спрямовану на дестабілізацію ситуації в краї та загострення стосунків між двома державами.
Вони написали листа представникам ЄС, США та Канади в Україні, Представництву ЄС в Україні, представництву ОБСЕ в Україні. У ньому звели наклеп на державу, у якій проживають і громадянами якої на даний час є.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження) Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)На вулиці Ольги Кобилянської зустрів групу німецькомовних туристів. Наша екскурсовод доброю німецькою мовою розповідала їм про Чернівці, про Панську вулицю. Туристи уважно слухали, фотографували, посміхалися один одному і перехожим. Відтак зайшли в арку будинку №12.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
Вакансии
Загрузка…
работа в запорожье
работа в донецке
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Чернівецький першокласник, який випав у школі з вікна, ...Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану пр ...Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 23-33, 2 ...У людей, що отруїлись на весіллях на Буковині, виявили ...Окупаційні війська виводять з Донбасу чи заводятьЩо робити, якщо відмовили в проїзді за посвідченням уча ...Росія проти свободи словаВ АТО загинув Герой України "Крава" 20:21 , 03 жовтн ...Чернівці – поїздка до мольфараВарварство на Буковині. Не крадіть гравій. Бо біда буде ...З 2017 року в Україні вводиться страхова медицинаЧернівчани, які не мають встановленого лічильника сплач ...Помер Іван Снігур. Померла легенда ЧернівцівЧернівецький суд відхилив апеляцію розбійникаБуковинця, який забив насмерть знайомого можуть посадит ...
Що, Де, Коли
10 жовтня о 14.30
у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (вул. Оренбурзька, 7-А), відбудеться прес-конференція начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області Михайла Васильовича РОМАНІВА на тему: «Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року».
10 жовтня о 16.00
у залі Чернівецького обласного краєзнавчого музею відбудеться відкриття обласної виставки-конкурсу творчих робіт учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв, присвяченої 160-річчю від дня народження та 100-річчю від дня смерті видатного українського письменника, вченого та громадського діяча Івана Франка «Лиш боротись – значить жить!»
Основна мета виставки
11 жовтня о 11:00
на обласному збірному пункті (м. Кіцмань) відбудется урочиста відправка військовослужбовців строкової служби. Транспорт надається Чернівецьким ОВК, виїзд відбудеться 11.10.2016 року о 10:30 від Чернівецького обласного військового комісаріату (Кобилянська 32).
13 жовтня о 12.00
в конференц-залі українського Народного Дому (вул. Ломоносова, 2) відбудеться презентація Чернівецького ресурсного центру підтримки місцевої демократії.
13 жовтня о 16.00
13 жовтня о 16.00
14 жовтня о 18.00
у Чернівцях на Центральній площі відбудеться мирна акція протесту StopPutinsWarInUkraine.
15 жовтня о 18.30
15 жовтня о 18.30
16 жовтня о 13.00
у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту вдруге відбудеться фольклорно-етнографічне свято «Осінь весільна».
Емоційна допомога
Емоційна допомога


Календар
«    Жовтень 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Партнери

Чернівчанам з наступного року доведеться сплачувати податок з квартир більше 60 кв. м

Сьогодні, 16:49 / Коментарів: 0
Чернівчанам з наступного року доведеться сплачувати податок з квартир більше 60 кв. мЯк розповів начальник відділу адміністрування майнових податків Чернівецької ОДПІ Степан Германюк, упродовж дев’яти місяців цього року платники податку на нерухоме майно, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ перерахували до місцевого бюджету 4,1 млн. грн., що на 3,1 млн. грн., або у чотири рази більше, ніж минулого року.

Чернівецькі власники квадратних метрів наповнили місцеву казну на 3,6 млн. грн. Юридичні особи обласного центру сплатили майже 3,0 млн. грн. (2829,9 тис. грн.– за нежитлову та 153,7 тис. грн. – за житлову нерухомість), а чернівчани – 636,5 тис. грн. (553,9 тис. грн. – за житлову та 82,6 – за нежитлову нерухомість).

Громада Глибоччини отримала цьогоріч 480,6 тис. грн. податку на нерухоме майно.

«Відповідно до діючих норм Податкового кодексу квартири у понад 60 квадратних метрів та будинки – у понад 120 оподатковуються. Натомість, оскільки фізичні особи (це стосується і підприємців, і громадян) сплачували податок на нерухомість за 2015-ий рік і за правилами 2015-го року, то для них цього року неоподатковувані площі: 120 м. кв для квартир і 250 - для будинків. Ставка податку на житлову нерухомість складала 1 відсоток мінімальної заробітної плати (12,18 грн. за м. кв.), а для нежитлової нерухомості – 0,1 відсотка мінімальної заробітної плати (1,22 грн. за м. кв.)»,- пояснив посадовець.

Наступного року податок на нерухоме майно для чернівчан буде нараховуватись вже за мінусом 60-ти м. кв. для квартир і 120 – для будинків. Для різних типів об'єктів житлової нерухомості – 180 м. кв.

Зверніть увагу, що громадяни наступного року будуть сплачувати за 2016-ий рік, тому і ставка податку буде розрахована із мінімальної зарплати на 01.01.2016 р. 1378,0 грн.

Відповіді на усі запитання щодо оподаткування майна можна отримати за тел.: 54-56-51, 54-60-23, або завітавши до Чернівецької ОДПІ за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А, каб. №№208, 222, 223.

СХОЖІ НОВИНИ:
Місцева казна отримала більше 3-х мільйонів податків на розкішМісцевий бюджет заробив на квадратних метрах майже 4 млн. грн.У бюджеті міста вже більше трьох мільйонів vip -податківЦьогоріч чернівчанин сплатить за зайві квадратні метри 8,6 тис. грн.За зайвих 705 кв. метри чернівчанин сплатить 8,6 тис. грн. податку
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"