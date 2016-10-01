Домовитись про сприяння контрабанді порушнику не вдалося

Цими вихідними на Буковині прикордонниками було затримано 27-річного жителя населеного пункту Красноїльськ, який підійшов до одного з охоронців кордону з метою втягнути останнього у протиправну діяльність. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Так, під час патрулювання прилеглої території солдат строкової служби помітив невідому особу, яка наблизилась до нього. Чоловік представився місцевим жителем та спробував налагодити зв’язок з вказаним військовослужбовцем з метою сприяння в майбутньому у незаконному переміщенні тютюнових виробів через кордон. Прикордонник попросив дану особу надати документи та спробував його затримати. Проте, відчувши небезпеку, чоловік кинувся тікати. Про даний випадок одразу ж було поінформовано по рації і прикордонний наряд, який патрулював територію неподалік, швидко затримав утікача. Документів при собі в чоловіка не було. З його слів стало відомо, що це 27-річний житель Красноїльська.
Наразі затриманого доставлено до прикордонного підрозділу, де були складені відповідні адміністративно-процесуальні документи. Чоловіку доведеться сплатити штраф за порушення прикордонного режиму, а також за рішенням суду на нього чекатиме покарання за злісну непокору законним вимогам прикордонників.