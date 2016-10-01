11 жовтня - 75 років від дня створення у Чернівцях єврейського гетто

11 жовтня 1941 р. в Чернівцях - створення в місті єврейського ґетто та ув’язненням у ньому біля 50-ти тис. чернівчан-іудеїв, Чернівецький музей історії та культури євреїв Буковини спільно із Єврейською громадою Чернівецької області (голова - Л.Мільман) та Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича організовують спеціальний круглий стіл - «Ніколи більше… never again… קיינמאָל ווידער. Чернівецьке ґетто: історія і пам'ять». У ньому візьмуть участь окрім місцевих дослідників, краєзнавців, вчителів-методистів, архівістів також й вчені із Ізраїлю та співробітниця Меморіального музею Голокосту у м. Вашингтоні (США).
В рамках коротких доповідей та дискусій учасники круглого столу спробують відтворити передісторію і хронологію створення ґетто, обговорити особливості історичного наративу, представленого у відео-свідченнях очевидців, та його використання в навчально-виховному процесі, а також проблеми збереження і музеєфікації пам’яті про Голокост.
Місце проведення круглого столу - Блакитна зала Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (вул. Коцюбинського, 2).
Початок о 9 год. 25 хв. Також після круглого столу заплановане проведення безкоштовної екскурсії територією колишнього ґетто, яка розпочнеться о 15.00 від колишнього єврейського дому (Театральна площа, 5).