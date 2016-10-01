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Новини
12:05
10 жовтня

11 жовтня - 75 років від дня створення у Чернівцях єврейського гетто

11:01
10 жовтня

Новації в порядку реалізації арештованого майна

10:54
10 жовтня

Чернівецька громада заробила на підакцизній торгівлі більше 100 млн. грн.

10:53
10 жовтня

Змінили прізвище – поновіть посилені сертифікати ЕЦП

10:50
10 жовтня

Проект «Твоя Країна» 21-23 жовтня у м. Чернівці

10:46
10 жовтня

Завершено досудове розслідування за фактом умисного вбивства 60-річної жительки Глибоччини

18:14
07 жовтня

Чернівецький першокласник, який випав у школі з вікна, перебуває у важкому стані в реанімації ВІДЕО

18:01
07 жовтня

Вірус наступає, а вакцини в Чернівцях немає

17:35
07 жовтня

В’ячеслав Кириленко, який сьогодні прибув до Чернівців з робочим візитом, поспілкувався зі студентами та викладачами ЧНУ

17:19
07 жовтня

ПАТ "Чернівцігаз" погрожує зривом опалювального сезону

13:06
07 жовтня

Чернівецький суд відхилив апеляцію розбійника

13:00
07 жовтня

У Чернівцях відбудеться мирна акція StopPutinsWarInUkraine

12:09
07 жовтня

Буковинські прикордонники затримали жінку, яка намагалась провезти до Румунії контрабандні цигарки

11:59
07 жовтня

8 жовтня - День юриста

11:54
07 жовтня

Електронні сервіси для платників ПДВ

11:53
07 жовтня

Повідомити податківців про зміну керівника, або бухгалтера можна поштою

11:51
07 жовтня

Бюджетний внесок чернівецьких спрощенців – 85,5 млн. грн.

11:49
07 жовтня

Завдяки чернівецьким податківцям 369 «сірих наймитів» знайшли офіційну роботу

11:35
07 жовтня

На Буковині прикордонники розповіли ліцеїстам, як охороняють кордони Батьківщини

17:48
06 жовтня

Коли розпочнеться опалювальний сезон у Чернівцях через борги «Чернівцітеплокомуненерго» перед газівниками

16:49
06 жовтня

Буковинця судитимуть за зберігання та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів

12:42
06 жовтня

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безкоштовно

12:41
06 жовтня

Податкову декларацію поштою можна направити за 5 днів до граничного терміну

12:40
06 жовтня

У Чернівцях працевлаштували 369 нелегалів

12:36
06 жовтня

Чернівчан запрошують на виставку творчих робіт учнів художніх шкіл

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Ігор БУРКУТ, політолог:

НАРОДНА ВІЙНА НАРОДНА ВІЙНАНарод перемогти неможливо. Буває, що велика держава нападає на маленьку, проте війну програє. Наприклад, США - наймогутніша країна сучасного світу, програла значно меншому і слабшому В'єтнаму. Так і могутній СССР не зміг перемогти відсталий Афганістан. Загарбники наштовхнулися на опір народу і мусили відступити. Досвід народних воєн згодиться сучасній Україні на випадок розширення російської агресії.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану проти Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану протиНа Буковині окремі лідери румунських громадських організацій і товариств зробили спробу великої провокації, спрямовану на дестабілізацію ситуації в краї та загострення стосунків між двома державами.
Вони написали листа представникам ЄС, США та Канади в Україні, Представництву ЄС в Україні, представництву ОБСЕ в Україні. У ньому звели наклеп на державу, у якій проживають і громадянами якої на даний час є.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження) Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)На вулиці Ольги Кобилянської зустрів групу німецькомовних туристів. Наша екскурсовод доброю німецькою мовою розповідала їм про Чернівці, про Панську вулицю. Туристи уважно слухали, фотографували, посміхалися один одному і перехожим. Відтак зайшли в арку будинку №12.
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Що, Де, Коли
10 жовтня о 14.30
у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (вул. Оренбурзька, 7-А), відбудеться прес-конференція начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області Михайла Васильовича РОМАНІВА на тему: «Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року».
10 жовтня о 16.00
у залі Чернівецького обласного краєзнавчого музею відбудеться відкриття обласної виставки-конкурсу творчих робіт учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв, присвяченої 160-річчю від дня народження та 100-річчю від дня смерті видатного українського письменника, вченого та громадського діяча Івана Франка «Лиш боротись – значить жить!»
Основна мета виставки
11 жовтня о 11:00
на обласному збірному пункті (м. Кіцмань) відбудется урочиста відправка військовослужбовців строкової служби. Транспорт надається Чернівецьким ОВК, виїзд відбудеться 11.10.2016 року о 10:30 від Чернівецького обласного військового комісаріату (Кобилянська 32).
13 жовтня о 16.00
13 жовтня о 16.00
14 жовтня о 18.00
у Чернівцях на Центральній площі відбудеться мирна акція протесту StopPutinsWarInUkraine.
15 жовтня о 18.30
15 жовтня о 18.30
16 жовтня о 13.00
у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту вдруге відбудеться фольклорно-етнографічне свято «Осінь весільна».
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Новації в порядку реалізації арештованого майна

Сьогодні, 11:01 / Коментарів: 0
З 5 жовтня 2016 року виконавче провадження починає працювати за новими правилами. Саме з цієї дати набирає чинності новий Закон про виконавче провадження (N 1404-VIII від 02.06.2016 р.). Головною новацією даного Закону є запровадження інституту приватних виконавців. Однак, окрім цього, передбачені й інші важливі зміни, зокрема і щодо порядку реалізації арештованого майна.

Так, на виконання норм Закону N 1404-VIII Мін'юст затвердив новий Порядок реалізації арештованого майна. За його правилами реалізація арештованого майна здійснюватиметься шляхом електронних торгів (передбачалось і раніше) та торгів за фіксованою ціною (новий спосіб).

Зазначимо, що торги за фіксованою ціною передбачають реалізацію арештованого майна за фіксованою ціною, під час якої покупцем стає особа, яка перша за інших надіслала заявку в електронній формі через особистий кабінет та негайно (не пізніше 15 хвилин) сплатила необхідну суму (вартість лота та винагороду організатора торгів). Згідно зі ст. 61 Закону N 1404-VIII реалізація за фіксованою ціною може застосовуватися щодо майна, оціночна вартість якого не перевищує 50 мінімальних заробітних плат (на сьогодні це 72 500 грн). При цьому забороняється реалізація у такий спосіб нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден незалежно від їх вартості.

Раніше схожий спосіб реалізації арештованого майна називався "реалізація майна на комісійних умовах" та застосовувався до майна, вартість якого не перевищувала 2 550 грн, товарів побутового вжитку та іншого рухомого майна за згодою стягувача.

Ще однією новацією стане пришвидшений термін проведення торгів, а саме:

- електронні торги проводитимуться протягом одного робочого дня з 9-ї до 18-ї години. Якщо остання цінова пропозиція надійде за 5 хвилин до закінчення періоду проведення торгів, то він автоматично продовжуватиметься на 10 хвилин від часу подання останньої цінової пропозиції, але не пізніше 22-ї години (раніше - протягом трьох календарних днів з 9-ї години першого дня до 22-ї години третього дня, з можливістю продовження до 24-ї години);

- торги за фіксованою ціною проводитимуться протягом одного робочого дня з 9-ї до 18-ї години,при цьому на підготовку торгів відводитиметься 5 робочих днів (раніше реалізація майна подібним способом, на комісійних умовах, здійснювалася протягом місяця).

Також змінюється порядок визначення ціни майна, що виставляється на повторні торги. Так, встановлений чіткий відсоток зниження ціни майна, нереалізованого на перших торгах, а саме: для нерухомого майна на другі торги - на 15%, на треті торги - на 30%; для рухомого майна на другі торги - на 30%, на треті торги - на 50% (раніше рухоме і нерухоме майно уцінялось однаково: перший раз ціна знижувалася не більш як на 30%, другий раз - не більш як на 50%).

Юрій Мінтенко
управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного
територіального управління юстиції у Чернівецькій області
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