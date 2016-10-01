Новації в порядку реалізації арештованого майна

З 5 жовтня 2016 року виконавче провадження починає працювати за новими правилами. Саме з цієї дати набирає чинності новий Закон про виконавче провадження (N 1404-VIII від 02.06.2016 р.). Головною новацією даного Закону є запровадження інституту приватних виконавців. Однак, окрім цього, передбачені й інші важливі зміни, зокрема і щодо порядку реалізації арештованого майна.



Так, на виконання норм Закону N 1404-VIII Мін'юст затвердив новий Порядок реалізації арештованого майна. За його правилами реалізація арештованого майна здійснюватиметься шляхом електронних торгів (передбачалось і раніше) та торгів за фіксованою ціною (новий спосіб).



Зазначимо, що торги за фіксованою ціною передбачають реалізацію арештованого майна за фіксованою ціною, під час якої покупцем стає особа, яка перша за інших надіслала заявку в електронній формі через особистий кабінет та негайно (не пізніше 15 хвилин) сплатила необхідну суму (вартість лота та винагороду організатора торгів). Згідно зі ст. 61 Закону N 1404-VIII реалізація за фіксованою ціною може застосовуватися щодо майна, оціночна вартість якого не перевищує 50 мінімальних заробітних плат (на сьогодні це 72 500 грн). При цьому забороняється реалізація у такий спосіб нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден незалежно від їх вартості.



Раніше схожий спосіб реалізації арештованого майна називався "реалізація майна на комісійних умовах" та застосовувався до майна, вартість якого не перевищувала 2 550 грн, товарів побутового вжитку та іншого рухомого майна за згодою стягувача.



Ще однією новацією стане пришвидшений термін проведення торгів, а саме:



- електронні торги проводитимуться протягом одного робочого дня з 9-ї до 18-ї години. Якщо остання цінова пропозиція надійде за 5 хвилин до закінчення періоду проведення торгів, то він автоматично продовжуватиметься на 10 хвилин від часу подання останньої цінової пропозиції, але не пізніше 22-ї години (раніше - протягом трьох календарних днів з 9-ї години першого дня до 22-ї години третього дня, з можливістю продовження до 24-ї години);



- торги за фіксованою ціною проводитимуться протягом одного робочого дня з 9-ї до 18-ї години,при цьому на підготовку торгів відводитиметься 5 робочих днів (раніше реалізація майна подібним способом, на комісійних умовах, здійснювалася протягом місяця).



Також змінюється порядок визначення ціни майна, що виставляється на повторні торги. Так, встановлений чіткий відсоток зниження ціни майна, нереалізованого на перших торгах, а саме: для нерухомого майна на другі торги - на 15%, на треті торги - на 30%; для рухомого майна на другі торги - на 30%, на треті торги - на 50% (раніше рухоме і нерухоме майно уцінялось однаково: перший раз ціна знижувалася не більш як на 30%, другий раз - не більш як на 50%).



Юрій Мінтенко

управління реєстрації нормативно-правових актів,

правової роботи та правової освіти Головного

територіального управління юстиції у Чернівецькій області