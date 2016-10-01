Двоє громадян Румунії позбулися своїх автівок через спробу незаконно перевезти сигарети через кордон

За вихідні працівниками пункту пропуску «Порубне» у двох випадках було виявлено понад 400 пачок сигарет, які порушники намагались провезти у схованках своїх автомобілів. Як наслідок, крім сигарет водії позбулися і своїх транспортних засобів.
В першому випадку 19-річна громадянка Румунії спробувала перевезти сигарети у свою країну, попередньо запакувавши їх у тайник свого «Фольксвагена». Проте, її хитрий план зруйнувала спільно-оглядова група з числа прикордонників та митників, які виявили схованку з куривом. Вилучений транспортний засіб було оцінено у 50 тисяч гривень.
Пізніше, випробувати долю спробував і 73-річний дідусь з Румунії. Перш ніж приїхати в пункт пропуску, водій обладнав в нижній частині мікроавтобуса «Рено» спеціальний тайник. В нього чоловік запакував 186 пачок сигарет марки «KENT». Разом із сигаретами було вилучено і мікроавтобус, який оцінено у 60 тисяч гривень.
На обох порушників складено відповідні протоколи про порушення митних правил - повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.