НАРОДНА ВІЙНАНарод перемогти неможливо. Буває, що велика держава нападає на маленьку, проте війну програє. Наприклад, США - наймогутніша країна сучасного світу, програла значно меншому і слабшому В'єтнаму. Так і могутній СССР не зміг перемогти відсталий Афганістан. Загарбники наштовхнулися на опір народу і мусили відступити. Досвід народних воєн згодиться сучасній Україні на випадок розширення російської агресії.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану протиНа Буковині окремі лідери румунських громадських організацій і товариств зробили спробу великої провокації, спрямовану на дестабілізацію ситуації в краї та загострення стосунків між двома державами. Вони написали листа представникам ЄС, США та Канади в Україні, Представництву ЄС в Україні, представництву ОБСЕ в Україні. У ньому звели наклеп на державу, у якій проживають і громадянами якої на даний час є.
у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (вул. Оренбурзька, 7-А), відбудеться прес-конференція начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області Михайла Васильовича РОМАНІВА на тему: «Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року».
у залі Чернівецького обласного краєзнавчого музею відбудетьсявідкриття обласної виставки-конкурсу творчих робіт учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв, присвяченої 160-річчю від дня народження та 100-річчю від дня смерті видатного українського письменника, вченого та громадського діяча Івана Франка «Лиш боротись – значить жить!» Основна мета виставки
на обласному збірному пункті (м. Кіцмань) відбудетсяурочиста відправка військовослужбовців строкової служби. Транспорт надається Чернівецьким ОВК, виїзд відбудеться 11.10.2016 року о 10:30 від Чернівецького обласного військового комісаріату (Кобилянська 32).
Субота, 8.10.2016: - До кінця цього тижня планують подати тепло у майже всі оселі містян. - Чи готові комунальники в Чернівцях до різкої зміни погоди та чи варто чекати суворої зими? - З бенкету до лікарні потрапили понад 40 буковинців, які святкували весілля в одному з ресторанів на Кіцманщині. - Трагічна ДТП, внаслідок якої загинула жінка, сталася у центрі Чернівців. - Мер вбачає негласну змову на ринку перевезень Чернівців. - Відколи землю передали в оренду забудовнику, територія поблизу Центральної площі перетворилася на пустку з купами сміття. - Підприємців ображають, коли демонтують їхню незаконну рекламу. - Львівські магазини та ресторани почали дивувати деяких містян, які воліли б бачити своє місто самобутнім. - Наступного року з вулиці Ольги Кобилянської у Чернівцях можуть зникнути літні майданчики. - Клуб "Паросток" відзначив новосілля. - Директор "Льодової арени" змушує танцювальну школу покинути приміщення, в якому діти займались 7 років. - Чернівчани одягнули мешканців Центру реабілітації для бездомних.