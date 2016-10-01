В рамках всеукраїнського руху «Твоя Країна» молодь з різних міст України приїде побачити наше місто очима чернівчан.
В рамках програми учасники отримують безкоштовне житло і можливість заглибитись у культурне життя краю ( будуть екскурсії, тімбілдінг, зустрічі з активними містянами, відвідини музеїв, ЧНУ і т.п.)
Проект направлений на руйнування соціальних стереотипів, формування національної єдності, розвиток краєзнавчого руху. Давайте відкривати Чернівці разом!https://vk.com/tvojakrajinahttps://vk.com/tk_cv