Завершено досудове розслідування за фактом умисного вбивства 60-річної жительки Глибоччини

Сторожинецька місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 20-річного жителя Глибоцького району за підозрою у скоєнні правопорушень, передбачених ч.2 ст.115 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб) та ч.4 ст. 187 КК України (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством).
Досудовим розслідування встановлено, що 24.12.2015 обвинувачений прийшов до будинку 60-річної односельчанки, щоб заволодіти її грошима та майном. Діючи умисно, з метою позбавлення життя потерпілої, наніс їй тяжкі тілесні ушкодження. Від отриманих травм, зокрема від зовнішньої кровотечі в ділянці шиї, жінка померла.
Зловмисник зняв з пальця жертви золоту каблучку та втік з місця скоєння злочину.
Упродовж 6 місяців підозрюваний переховувався від слідства, проте завдяки злагодженим діям правоохоронців, у червні 2016 року, був затриманий на території Глибоцького району. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.