Що має знати громадянин України у разі поїздки до Росії?

Утриматися від поїздок до Росії рекомендує українцям Міністерство закордонних справ. Причина – зростання кількості безпідставних, як кажуть у МЗС, затримань там громадян України. Свої рекомендації відомство оприлюднило незабаром після арешту в Росії українського журналіста Романа Сущенка. Але що робити, якщо все-таки збираєшся до цієї країни? Як, в’їжджаючи в Росію з українським паспортом, безпечно повернутися додому?На найпоширеніші запитання в контексті цієї теми програма Радіо Свобода «Деталі» відповідає разом із Олександром Гаманом, заступником директора департаменту консульської служби, начальником управління консульського обслуговування МЗС України, та Тетяною Сабініною, юристом мережі «Міграція і право» російського правозахисного центру «Меморіал».Громадяни України можуть в’їжджати до Росії на підставі внутрішнього паспорта. «Звичайно, російський прикордонник має право запитати в кожного іноземця, який перетинає кордон, зокрема й громадянина України, документ, що підтверджує мету його поїздки, якщо в нього виникають якісь сумніви. І, крім того, звичайно, фінансове забезпечення», – додає Олександр Гаман.Станом на сьогодні між Україною і Росією діє міжурядова угода, згідно з якою громадянин України, який в’їжджає на територію Росії, має право перебувати там без реєстрації терміном до 90 днів. Цей термін обмежений періодом 180 днів. «Тобто, якщо громадянин України в’їхав на 90 днів, то наступна його поїздка буде можлива тільки після завершення 180-денного періоду, – додає Олександр Гаман. – Це звична практика і в Європі, Україна застосовує ті самі правила».«Потрібно знати, що, в’їжджаючи з приватною метою, не можна змінити свій статус на території Росії – наприклад, працевлаштуватися, – зазначає Олександр Гаман. – Тобто, перетинаючи кордон, людина, яка хоче працевлаштуватися, повинна декларувати саме таку мету поїздки – працевлаштування. У такому випадку вона має отримати дозвіл на працевлаштування».За таким дозволом потрібно звертатися до управління міграційної служби Міністерства внутрішніх справ Росії за місцем сподіваного працевлаштування. «Охочий отримати дозвіл на роботу – патент – реєструється строком на 90 діб за місцем прибуття, – додає Тетяна Сабініна. – У нас працює багатофункціональний міграційний центр, там він його (патент – ред.) оформлює упродовж місяця».У процедурному плані перше, що потрібно зробити, – звернутися за тимчасовим притулком, стати на міграційний облік. «Потім – реєстрація. Зараз у нас немає центрів для переселенців. Були проблеми, коли нікуди було зареєструватись, адже не було сторони, що приймає. Але ми вирішували ці питання», – зазначає Тетяна Сабініна.Більшість переселенців-громадян України, які через бойові дії на Донбасі переїхали до Росії, можуть претендувати максимум на тимчасовий притулок, лише дуже незначна частина з цих людей має статус біженця. «Зараз переселенці з Донбасу користуються такими ж правами, як і всі іноземці, а раніше їх приймали поза чергою», – розповідає російський юрист.Міністерство закордонних справ України рекомендує українським громадянам невідкладно звертатися на гарячу лінії Центру оперативного реагування МЗС (+380 44) 238-16-57, або безпосередньо на гарячі лінії консульських установ України на території Росії:– посольство України в Росії (Москва): +7 919 768-77-96;– консульство України в Новосибірську: +7 913 799-27-75;– генеральне консульство України в Ростові-на-Дону: +7 918 587-99-93;– генеральне консульство України в Санкт-Петербурзі: +7 921 304-05-72;– консульство України в Єкатеринбурзі: +7 953 000-02-07.«Мабуть, усі громадяни, які виїжджали за кордон, звертали увагу, що на мобільний телефон відразу при перетині кордону приходить смс-повідомлення з контактами українського дипломатичного представництва, – каже Олександр Гаман. – Це повідомлення раджу не видаляти».