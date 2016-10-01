Що має знати громадянин України у разі поїздки до Росії?

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Новини
12:05
10 жовтня

11 жовтня - 75 років від дня створення у Чернівцях єврейського гетто

11:01
10 жовтня

Новації в порядку реалізації арештованого майна

10:54
10 жовтня

Чернівецька громада заробила на підакцизній торгівлі більше 100 млн. грн.

10:53
10 жовтня

Змінили прізвище – поновіть посилені сертифікати ЕЦП

10:50
10 жовтня

Проект «Твоя Країна» 21-23 жовтня у м. Чернівці

10:46
10 жовтня

Завершено досудове розслідування за фактом умисного вбивства 60-річної жительки Глибоччини

18:14
07 жовтня

Чернівецький першокласник, який випав у школі з вікна, перебуває у важкому стані в реанімації ВІДЕО

18:01
07 жовтня

Вірус наступає, а вакцини в Чернівцях немає

17:35
07 жовтня

В’ячеслав Кириленко, який сьогодні прибув до Чернівців з робочим візитом, поспілкувався зі студентами та викладачами ЧНУ

17:19
07 жовтня

ПАТ "Чернівцігаз" погрожує зривом опалювального сезону

13:06
07 жовтня

Чернівецький суд відхилив апеляцію розбійника

13:00
07 жовтня

У Чернівцях відбудеться мирна акція StopPutinsWarInUkraine

12:09
07 жовтня

Буковинські прикордонники затримали жінку, яка намагалась провезти до Румунії контрабандні цигарки

11:59
07 жовтня

8 жовтня - День юриста

11:54
07 жовтня

Електронні сервіси для платників ПДВ

11:53
07 жовтня

Повідомити податківців про зміну керівника, або бухгалтера можна поштою

11:51
07 жовтня

Бюджетний внесок чернівецьких спрощенців – 85,5 млн. грн.

11:49
07 жовтня

Завдяки чернівецьким податківцям 369 «сірих наймитів» знайшли офіційну роботу

11:35
07 жовтня

На Буковині прикордонники розповіли ліцеїстам, як охороняють кордони Батьківщини

17:48
06 жовтня

Коли розпочнеться опалювальний сезон у Чернівцях через борги «Чернівцітеплокомуненерго» перед газівниками

16:49
06 жовтня

Буковинця судитимуть за зберігання та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів

12:42
06 жовтня

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безкоштовно

12:41
06 жовтня

Податкову декларацію поштою можна направити за 5 днів до граничного терміну

12:40
06 жовтня

У Чернівцях працевлаштували 369 нелегалів

12:36
06 жовтня

Чернівчан запрошують на виставку творчих робіт учнів художніх шкіл

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Ігор БУРКУТ, політолог:

НАРОДНА ВІЙНА НАРОДНА ВІЙНАНарод перемогти неможливо. Буває, що велика держава нападає на маленьку, проте війну програє. Наприклад, США - наймогутніша країна сучасного світу, програла значно меншому і слабшому В'єтнаму. Так і могутній СССР не зміг перемогти відсталий Афганістан. Загарбники наштовхнулися на опір народу і мусили відступити. Досвід народних воєн згодиться сучасній Україні на випадок розширення російської агресії.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану проти Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану протиНа Буковині окремі лідери румунських громадських організацій і товариств зробили спробу великої провокації, спрямовану на дестабілізацію ситуації в краї та загострення стосунків між двома державами.
Вони написали листа представникам ЄС, США та Канади в Україні, Представництву ЄС в Україні, представництву ОБСЕ в Україні. У ньому звели наклеп на державу, у якій проживають і громадянами якої на даний час є.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження) Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)На вулиці Ольги Кобилянської зустрів групу німецькомовних туристів. Наша екскурсовод доброю німецькою мовою розповідала їм про Чернівці, про Панську вулицю. Туристи уважно слухали, фотографували, посміхалися один одному і перехожим. Відтак зайшли в арку будинку №12.
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Що, Де, Коли
10 жовтня о 14.30
у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (вул. Оренбурзька, 7-А), відбудеться прес-конференція начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області Михайла Васильовича РОМАНІВА на тему: «Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року».
10 жовтня о 16.00
у залі Чернівецького обласного краєзнавчого музею відбудеться відкриття обласної виставки-конкурсу творчих робіт учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв, присвяченої 160-річчю від дня народження та 100-річчю від дня смерті видатного українського письменника, вченого та громадського діяча Івана Франка «Лиш боротись – значить жить!»
Основна мета виставки
11 жовтня о 11:00
на обласному збірному пункті (м. Кіцмань) відбудется урочиста відправка військовослужбовців строкової служби. Транспорт надається Чернівецьким ОВК, виїзд відбудеться 11.10.2016 року о 10:30 від Чернівецького обласного військового комісаріату (Кобилянська 32).
13 жовтня о 16.00
13 жовтня о 16.00
14 жовтня о 18.00
у Чернівцях на Центральній площі відбудеться мирна акція протесту StopPutinsWarInUkraine.
15 жовтня о 18.30
15 жовтня о 18.30
16 жовтня о 13.00
у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту вдруге відбудеться фольклорно-етнографічне свято «Осінь весільна».
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Що має знати громадянин України у разі поїздки до Росії?

Сьогодні, 10:41 / Коментарів: 0
Що має знати громадянин України у разі поїздки до Росії?
Утриматися від поїздок до Росії рекомендує українцям Міністерство закордонних справ. Причина – зростання кількості безпідставних, як кажуть у МЗС, затримань там громадян України. Свої рекомендації відомство оприлюднило незабаром після арешту в Росії українського журналіста Романа Сущенка. Але що робити, якщо все-таки збираєшся до цієї країни? Як, в’їжджаючи в Росію з українським паспортом, безпечно повернутися додому?

На найпоширеніші запитання в контексті цієї теми програма Радіо Свобода «Деталі» відповідає разом із Олександром Гаманом, заступником директора департаменту консульської служби, начальником управління консульського обслуговування МЗС України, та Тетяною Сабініною, юристом мережі «Міграція і право» російського правозахисного центру «Меморіал».

Що треба знати, перетинаючи кордон? Чи змінився якось порядок перетину кордону від початку агресії Росії у 2014 році?

Громадяни України можуть в’їжджати до Росії на підставі внутрішнього паспорта. «Звичайно, російський прикордонник має право запитати в кожного іноземця, який перетинає кордон, зокрема й громадянина України, документ, що підтверджує мету його поїздки, якщо в нього виникають якісь сумніви. І, крім того, звичайно, фінансове забезпечення», – додає Олександр Гаман.

Що треба знати, плануючи перебування в Росії?

Станом на сьогодні між Україною і Росією діє міжурядова угода, згідно з якою громадянин України, який в’їжджає на територію Росії, має право перебувати там без реєстрації терміном до 90 днів. Цей термін обмежений періодом 180 днів. «Тобто, якщо громадянин України в’їхав на 90 днів, то наступна його поїздка буде можлива тільки після завершення 180-денного періоду, – додає Олександр Гаман. – Це звична практика і в Європі, Україна застосовує ті самі правила».

Що потрібно зробити, якщо плануєш перебування довше, ніж 90 днів? Наприклад, працевлаштування?

«Потрібно знати, що, в’їжджаючи з приватною метою, не можна змінити свій статус на території Росії – наприклад, працевлаштуватися, – зазначає Олександр Гаман. – Тобто, перетинаючи кордон, людина, яка хоче працевлаштуватися, повинна декларувати саме таку мету поїздки – працевлаштування. У такому випадку вона має отримати дозвіл на працевлаштування».

За таким дозволом потрібно звертатися до управління міграційної служби Міністерства внутрішніх справ Росії за місцем сподіваного працевлаштування. «Охочий отримати дозвіл на роботу – патент – реєструється строком на 90 діб за місцем прибуття, – додає Тетяна Сабініна. – У нас працює багатофункціональний міграційний центр, там він його (патент – ред.) оформлює упродовж місяця».

Я – переселенець із Донбасу, який хоче жити в Росії. Що мені треба знати?

У процедурному плані перше, що потрібно зробити, – звернутися за тимчасовим притулком, стати на міграційний облік. «Потім – реєстрація. Зараз у нас немає центрів для переселенців. Були проблеми, коли нікуди було зареєструватись, адже не було сторони, що приймає. Але ми вирішували ці питання», – зазначає Тетяна Сабініна.

Більшість переселенців-громадян України, які через бойові дії на Донбасі переїхали до Росії, можуть претендувати максимум на тимчасовий притулок, лише дуже незначна частина з цих людей має статус біженця. «Зараз переселенці з Донбасу користуються такими ж правами, як і всі іноземці, а раніше їх приймали поза чергою», – розповідає російський юрист.

Куди звертатися, якщо я – громадянин України в Росії і в мене виникли проблеми?

Міністерство закордонних справ України рекомендує українським громадянам невідкладно звертатися на гарячу лінії Центру оперативного реагування МЗС (+380 44) 238-16-57, або безпосередньо на гарячі лінії консульських установ України на території Росії:

– посольство України в Росії (Москва): +7 919 768-77-96;

– консульство України в Новосибірську: +7 913 799-27-75;

– генеральне консульство України в Ростові-на-Дону: +7 918 587-99-93;

– генеральне консульство України в Санкт-Петербурзі: +7 921 304-05-72;

– консульство України в Єкатеринбурзі: +7 953 000-02-07.

«Мабуть, усі громадяни, які виїжджали за кордон, звертали увагу, що на мобільний телефон відразу при перетині кордону приходить смс-повідомлення з контактами українського дипломатичного представництва, – каже Олександр Гаман. – Це повідомлення раджу не видаляти».

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