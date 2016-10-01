Чернівчан запрошують доєднатись до участі у МАРШі NАЦІЇ

14 жовтня – день українського героїзму.
У священний для Nації день, день української мужності та героїзму, ми заявляємо про те, що довговічна боротьба нашого народу за незалежність та процвітання триває.
Приходьте на марш 14 жовтня! Вшануємо разом дні наших визвольних змагань та пам’ять українських героїв, які віддали та далі відають свої життя за незалежність та свободу Батьківщини!
Цивільний Корпус АЗОВ м.Чернівці запрошує усіх небайдужих чернівчан приєднатися до маршу! Виїзд з Чернівців відбудеться 13 жовтня з Театральної площі о 19:00 . Для запису на марш звертайтеся за телефоном:
+380(95) 483 88 24
+380(066) 696 07 76
Або приходьте на офіс, який знаходиться на Головній, 101.
Поїздка безкоштовна!
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