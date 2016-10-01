Саакашвілі: грузинська поразка та українські перспективи

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Новини
12:05
10 жовтня

11 жовтня - 75 років від дня створення у Чернівцях єврейського гетто

11:01
10 жовтня

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10:54
10 жовтня

Чернівецька громада заробила на підакцизній торгівлі більше 100 млн. грн.

10:53
10 жовтня

Змінили прізвище – поновіть посилені сертифікати ЕЦП

10:50
10 жовтня

Проект «Твоя Країна» 21-23 жовтня у м. Чернівці

10:46
10 жовтня

Завершено досудове розслідування за фактом умисного вбивства 60-річної жительки Глибоччини

18:14
07 жовтня

Чернівецький першокласник, який випав у школі з вікна, перебуває у важкому стані в реанімації ВІДЕО

18:01
07 жовтня

Вірус наступає, а вакцини в Чернівцях немає

17:35
07 жовтня

В’ячеслав Кириленко, який сьогодні прибув до Чернівців з робочим візитом, поспілкувався зі студентами та викладачами ЧНУ

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07 жовтня

ПАТ "Чернівцігаз" погрожує зривом опалювального сезону

13:06
07 жовтня

Чернівецький суд відхилив апеляцію розбійника

13:00
07 жовтня

У Чернівцях відбудеться мирна акція StopPutinsWarInUkraine

12:09
07 жовтня

Буковинські прикордонники затримали жінку, яка намагалась провезти до Румунії контрабандні цигарки

11:59
07 жовтня

8 жовтня - День юриста

11:54
07 жовтня

Електронні сервіси для платників ПДВ

11:53
07 жовтня

Повідомити податківців про зміну керівника, або бухгалтера можна поштою

11:51
07 жовтня

Бюджетний внесок чернівецьких спрощенців – 85,5 млн. грн.

11:49
07 жовтня

Завдяки чернівецьким податківцям 369 «сірих наймитів» знайшли офіційну роботу

11:35
07 жовтня

На Буковині прикордонники розповіли ліцеїстам, як охороняють кордони Батьківщини

17:48
06 жовтня

Коли розпочнеться опалювальний сезон у Чернівцях через борги «Чернівцітеплокомуненерго» перед газівниками

16:49
06 жовтня

Буковинця судитимуть за зберігання та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів

12:42
06 жовтня

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безкоштовно

12:41
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Податкову декларацію поштою можна направити за 5 днів до граничного терміну

12:40
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Чернівчан запрошують на виставку творчих робіт учнів художніх шкіл

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Ігор БУРКУТ, політолог:

НАРОДНА ВІЙНА НАРОДНА ВІЙНАНарод перемогти неможливо. Буває, що велика держава нападає на маленьку, проте війну програє. Наприклад, США - наймогутніша країна сучасного світу, програла значно меншому і слабшому В'єтнаму. Так і могутній СССР не зміг перемогти відсталий Афганістан. Загарбники наштовхнулися на опір народу і мусили відступити. Досвід народних воєн згодиться сучасній Україні на випадок розширення російської агресії.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану проти Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану протиНа Буковині окремі лідери румунських громадських організацій і товариств зробили спробу великої провокації, спрямовану на дестабілізацію ситуації в краї та загострення стосунків між двома державами.
Вони написали листа представникам ЄС, США та Канади в Україні, Представництву ЄС в Україні, представництву ОБСЕ в Україні. У ньому звели наклеп на державу, у якій проживають і громадянами якої на даний час є.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження) Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)На вулиці Ольги Кобилянської зустрів групу німецькомовних туристів. Наша екскурсовод доброю німецькою мовою розповідала їм про Чернівці, про Панську вулицю. Туристи уважно слухали, фотографували, посміхалися один одному і перехожим. Відтак зайшли в арку будинку №12.
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Що, Де, Коли
10 жовтня о 14.30
у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (вул. Оренбурзька, 7-А), відбудеться прес-конференція начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області Михайла Васильовича РОМАНІВА на тему: «Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року».
10 жовтня о 16.00
у залі Чернівецького обласного краєзнавчого музею відбудеться відкриття обласної виставки-конкурсу творчих робіт учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв, присвяченої 160-річчю від дня народження та 100-річчю від дня смерті видатного українського письменника, вченого та громадського діяча Івана Франка «Лиш боротись – значить жить!»
Основна мета виставки
11 жовтня о 11:00
на обласному збірному пункті (м. Кіцмань) відбудется урочиста відправка військовослужбовців строкової служби. Транспорт надається Чернівецьким ОВК, виїзд відбудеться 11.10.2016 року о 10:30 від Чернівецького обласного військового комісаріату (Кобилянська 32).
13 жовтня о 16.00
13 жовтня о 16.00
14 жовтня о 18.00
у Чернівцях на Центральній площі відбудеться мирна акція протесту StopPutinsWarInUkraine.
15 жовтня о 18.30
15 жовтня о 18.30
16 жовтня о 13.00
у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту вдруге відбудеться фольклорно-етнографічне свято «Осінь весільна».
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Саакашвілі: грузинська поразка та українські перспективи

Сьогодні, 10:32 / Коментарів: 0
Саакашвілі: грузинська поразка та українські перспективи
Результати парламентських виборів у Грузії не дають підстав екс-президентові цієї держави, а нині очільнику Одеської області Міхеїлу Саакашвілі, розраховувати на швидке повернення на батьківщину. Сам він також заявляє, що продовжуватиме працювати в Україні. Між тим, політичні експерти зазначають, що політичні перспективи Міхеїла Саакашвілі в Україні стають дедалі більш невизначеними, адже пік його популярності вже минув.

Напередодні голосування в Грузії голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі запевнив, що залишиться в Україні за будь-якого результату виборів.

«У мене великі плани в Україні. Я сюди не просто так приїхав – я ж не якийсь гастролер. Тому я не вважаю, що маю полишити поле битви тут», – сказав він в інтерв’ю телеканалу «112 Україна».

Від «За очищення» до «Хвилі»

Утім, перед цим експерти зазначали, що очікувані результати виборів не дають підстав на повернення Міхеїла Саакашвілі додому, де проти нього порушено кримінальні справи і де йому загрожує ув’язнення.

«Поразка в Грузії, яка була у значній мірі очікувана, позбавить Міхеїла Ніколозовича ілюзій щодо повернення на історичну батьківщину ближчим часом. І це, на мою думку, добре. Тому що він, як український державний службовець, має пов’язувати своє життя із країною, якій він, як я розумію, присягнув на вірність», – каже політичний експерт Євген Магда.

Політичні оглядачі зазначають, що в Україні позиції екс-президента Грузії за останній рік істотно послабшали. Організований ним наприкінці минулого року антикорупційний рух «За очищення» згорнув свою діяльність. Відтак деякі соратники Міхеїла Саакавшілі згуртувалися довкола партії «Хвиля», проте ця політична сила також не надто часто нагадує про себе.

«Він затягнув час зі створенням своєї політичної сили – те, що йому треба було на старті робити. А тепер розклад змінився, відбулася низка корупційних та інших скандалів довкола нових реформаторів», – каже політолог Юрій Романенко.

За словами експерта, імідж ефективного реформатора, із яким Міхеїл Саакашвілі прийшов в українську політику, йому не вдалося закріпити в Одеській області. Тож, не дивно, що порівняння соціологічних даних за останні два роки свідчить про падіння рейтингу екс-президента Грузії в якості українського політика.

В одному човні з Порошенком?

Соціальний психолог Віктор Пушкар зазначає, що українці стали значно менше захоплюватися грузинськими реформаторами в українській владі.

«Є певне розчарування діями грузинської команди. І справа не в тому, що вони якісь погані. Справа в тому, що дехто з них не розуміє місцеву ситуацію і робить висловлювання, які дратують багатьох українців», – наголошує він.

На політичні перспективи Міхеїла Саакашвілі сильно впливає його тісний союз із чинним президентом. Як зазначає Юрій Романенко, колишній грузинській лідер зайшов у велику українську політику завдяки Петрові Порошенку, а відтак, будучи союзником глави держави та ще й ставши чиновником, він надто обмежений у свободі політичного маневру. Разом з цим, Міхеїл Саакашвілі є зручним для чинного глави держави, оскільки наразі не може скласти йому конкуренцію.

«Не варто забувати, що Саакашвілі, відповідно до українського законодавства, до 2018 року не може балотуватися в народні депутати і до 2023-го – в президенти», – зазначає Євген Магда.

Експерти по-різному оцінюють шанси Міхеїла Саакашвілі повернути втрачені електоральні позиції, проте одностайні в думці, що очолювана ним політична сила має непогані шанси пройти до Верховної Ради.


Дмитро Шурхало

Джерело
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