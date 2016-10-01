Саакашвілі: грузинська поразка та українські перспективи

Результати парламентських виборів у Грузії не дають підстав екс-президентові цієї держави, а нині очільнику Одеської області Міхеїлу Саакашвілі, розраховувати на швидке повернення на батьківщину. Сам він також заявляє, що продовжуватиме працювати в Україні. Між тим, політичні експерти зазначають, що політичні перспективи Міхеїла Саакашвілі в Україні стають дедалі більш невизначеними, адже пік його популярності вже минув.Напередодні голосування в Грузії голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі запевнив, що залишиться в Україні за будь-якого результату виборів.«У мене великі плани в Україні. Я сюди не просто так приїхав – я ж не якийсь гастролер. Тому я не вважаю, що маю полишити поле битви тут», – сказав він в інтерв’ю телеканалу «112 Україна».Утім, перед цим експерти зазначали, що очікувані результати виборів не дають підстав на повернення Міхеїла Саакашвілі додому, де проти нього порушено кримінальні справи і де йому загрожує ув’язнення.«Поразка в Грузії, яка була у значній мірі очікувана, позбавить Міхеїла Ніколозовича ілюзій щодо повернення на історичну батьківщину ближчим часом. І це, на мою думку, добре. Тому що він, як український державний службовець, має пов’язувати своє життя із країною, якій він, як я розумію, присягнув на вірність», – каже політичний експерт Євген Магда.Політичні оглядачі зазначають, що в Україні позиції екс-президента Грузії за останній рік істотно послабшали. Організований ним наприкінці минулого року антикорупційний рух «За очищення» згорнув свою діяльність. Відтак деякі соратники Міхеїла Саакавшілі згуртувалися довкола партії «Хвиля», проте ця політична сила також не надто часто нагадує про себе.«Він затягнув час зі створенням своєї політичної сили – те, що йому треба було на старті робити. А тепер розклад змінився, відбулася низка корупційних та інших скандалів довкола нових реформаторів», – каже політолог Юрій Романенко.За словами експерта, імідж ефективного реформатора, із яким Міхеїл Саакашвілі прийшов в українську політику, йому не вдалося закріпити в Одеській області. Тож, не дивно, що порівняння соціологічних даних за останні два роки свідчить про падіння рейтингу екс-президента Грузії в якості українського політика.Соціальний психолог Віктор Пушкар зазначає, що українці стали значно менше захоплюватися грузинськими реформаторами в українській владі.«Є певне розчарування діями грузинської команди. І справа не в тому, що вони якісь погані. Справа в тому, що дехто з них не розуміє місцеву ситуацію і робить висловлювання, які дратують багатьох українців», – наголошує він.На політичні перспективи Міхеїла Саакашвілі сильно впливає його тісний союз із чинним президентом. Як зазначає Юрій Романенко, колишній грузинській лідер зайшов у велику українську політику завдяки Петрові Порошенку, а відтак, будучи союзником глави держави та ще й ставши чиновником, він надто обмежений у свободі політичного маневру. Разом з цим, Міхеїл Саакашвілі є зручним для чинного глави держави, оскільки наразі не може скласти йому конкуренцію.«Не варто забувати, що Саакашвілі, відповідно до українського законодавства, до 2018 року не може балотуватися в народні депутати і до 2023-го – в президенти», – зазначає Євген Магда.Експерти по-різному оцінюють шанси Міхеїла Саакашвілі повернути втрачені електоральні позиції, проте одностайні в думці, що очолювана ним політична сила має непогані шанси пройти до Верховної Ради.