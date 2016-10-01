ВАСИЛЬ БАБУХ ПРИСВЯТА ЗБИРАЧЕВІ СКАРБІВ

А хто це там ціпком постукує,йдучи повз митрополичий мур?
Ви здогадалися,панове,то містом йде Іван Снігур.
Він йде у файнім капелюсі увесь у білій сивині.
І тінь його ледь-ледь хитається,відбившись на старій стіні.
Його вітри епохи гнули,а він життям йшов навпростець.
Він йшов крізь болі і тривоги,терновий несучи вінець.
Не раз він кров’ю умивався від лиха,злигоднів,тортур,
Та перед ними не схилявся Іван Назарович Снігур.
Казав він нам відверто в очі,що ми не бидло,не раби
Й збирав по закутках,задвірках народу нашого скарби.
Йому брехали можновладці і городили нишком мур,
Щоб стерти з пам’яті нащадків святе імя Іван Снігур.
Та щезнуть карлики-пігмеї,його душителі-жлоби,
Ті,що ховали від народу ним урятовані скарби.
Я твердо вірю,що нащадки бюрократичний втрутять мур
Ніхто не cтре у наших душах святе ім’я Іван Снігур.