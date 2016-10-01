"Донбасс - это наша земля, это Украина! Без армии не будет Украины": Мешканці Волновахи влаштували мітинг проти відведення української армії

Місцеві жителі побоюються, що якщо ЗСУ залишать село Петровське в Старобешівському районі, це відкриє росіянам шлях на Волноваху, що призведе до захоплення міста.
"В Волновахе прошел митинг против отвода украинской армии." - пише у своєму Livejournal журналіст Павло Шокотко, зазначають Патріоти України, продовжуючи:
Местные жители опасаются, что если ВСУ оставят село Петровское в Старобешевском районе - это откроет россиянам путь на Волноваху, что приведет к захвату города.
- Уже третий год на нашей земле идёт война, третий год наша армия бережет нас, жителей Волновахи, от террористов, - говорят организаторы протеста. - От террористов, которые под братской личиной лишили нас мира, убивают наших земляков, разбивают наши семьи, отбирают у нас дома, уничтожают наши предприятия.
21 сентября в Минске подписаны очередные соглашения по разведению войск. Одним из пунктов разведения является с.Петровское Старобешевского района. Петровское - это плацдарм на нашу территорию - на Богдановку, Старогнатовку и далее на Волноваху.
Мы помним, как отводили войска под Иловайском, Дебальцево, и чем это закончилось. Террористам нет веры! Донбасс - это наша земля, это Украина! Без армии не будет Украины.
Армия должна защитить наши границы. А мир наступит тогда, когда террористы уйдут с Донбасса, и законные границы Украины будут под контролем нашей армии. Подписание подобных соглашений можно расценивать только как предательство своей страны, своего народа. Третий год наши войска защищают нас, теперь мы обязаны защитить нашу армию.