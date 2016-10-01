"Донбасс - это наша земля, это Украина! Без армии не будет Украины": Мешканці Волновахи влаштували мітинг проти відведення української армії

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
18:14
07 жовтня

Чернівецький першокласник, який випав у школі з вікна, перебуває у важкому стані в реанімації ВІДЕО

18:01
07 жовтня

Вірус наступає, а вакцини в Чернівцях немає

17:35
07 жовтня

В’ячеслав Кириленко, який сьогодні прибув до Чернівців з робочим візитом, поспілкувався зі студентами та викладачами ЧНУ

17:19
07 жовтня

ПАТ "Чернівцігаз" погрожує зривом опалювального сезону

13:06
07 жовтня

Чернівецький суд відхилив апеляцію розбійника

13:00
07 жовтня

У Чернівцях відбудеться мирна акція StopPutinsWarInUkraine

12:09
07 жовтня

Буковинські прикордонники затримали жінку, яка намагалась провезти до Румунії контрабандні цигарки

11:59
07 жовтня

8 жовтня - День юриста

11:54
07 жовтня

Електронні сервіси для платників ПДВ

11:53
07 жовтня

Повідомити податківців про зміну керівника, або бухгалтера можна поштою

11:51
07 жовтня

Бюджетний внесок чернівецьких спрощенців – 85,5 млн. грн.

11:49
07 жовтня

Завдяки чернівецьким податківцям 369 «сірих наймитів» знайшли офіційну роботу

11:35
07 жовтня

На Буковині прикордонники розповіли ліцеїстам, як охороняють кордони Батьківщини

17:48
06 жовтня

Коли розпочнеться опалювальний сезон у Чернівцях через борги «Чернівцітеплокомуненерго» перед газівниками

16:49
06 жовтня

Буковинця судитимуть за зберігання та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів

12:42
06 жовтня

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безкоштовно

12:41
06 жовтня

Податкову декларацію поштою можна направити за 5 днів до граничного терміну

12:40
06 жовтня

У Чернівцях працевлаштували 369 нелегалів

12:36
06 жовтня

Чернівчан запрошують на виставку творчих робіт учнів художніх шкіл

13:22
05 жовтня

Андрій Бондар презентує «І тим, що в гробах...» в Чернівцях

13:12
05 жовтня

З 22 жовтня по 1 листопада «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ»

13:07
05 жовтня

Чернівецький драмтеатр святкує 85 років творчого колективу

11:20
05 жовтня

Упродовж доби співробітники Чернівецької митниці ДФС зафіксували 13 порушень митних правил

11:05
05 жовтня

Чернівецькі підприємці відшкодували збитки природі на 1,4 млн. грн.

11:04
05 жовтня

Новий Реєстр неприбутківців – вже на веб-порталі ДФС України

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Ігор БУРКУТ, політолог:

НАРОДНА ВІЙНА НАРОДНА ВІЙНАНарод перемогти неможливо. Буває, що велика держава нападає на маленьку, проте війну програє. Наприклад, США - наймогутніша країна сучасного світу, програла значно меншому і слабшому В'єтнаму. Так і могутній СССР не зміг перемогти відсталий Афганістан. Загарбники наштовхнулися на опір народу і мусили відступити. Досвід народних воєн згодиться сучасній Україні на випадок розширення російської агресії.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану проти Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану протиНа Буковині окремі лідери румунських громадських організацій і товариств зробили спробу великої провокації, спрямовану на дестабілізацію ситуації в краї та загострення стосунків між двома державами.
Вони написали листа представникам ЄС, США та Канади в Україні, Представництву ЄС в Україні, представництву ОБСЕ в Україні. У ньому звели наклеп на державу, у якій проживають і громадянами якої на даний час є.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження) Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)На вулиці Ольги Кобилянської зустрів групу німецькомовних туристів. Наша екскурсовод доброю німецькою мовою розповідала їм про Чернівці, про Панську вулицю. Туристи уважно слухали, фотографували, посміхалися один одному і перехожим. Відтак зайшли в арку будинку №12.
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Що, Де, Коли
10 жовтня о 14.30
у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (вул. Оренбурзька, 7-А), відбудеться прес-конференція начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області Михайла Васильовича РОМАНІВА на тему: «Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року».
10 жовтня о 16.00
у залі Чернівецького обласного краєзнавчого музею відбудеться відкриття обласної виставки-конкурсу творчих робіт учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв, присвяченої 160-річчю від дня народження та 100-річчю від дня смерті видатного українського письменника, вченого та громадського діяча Івана Франка «Лиш боротись – значить жить!»
Основна мета виставки
13 жовтня о 16.00
13 жовтня о 16.00
14 жовтня о 18.00
у Чернівцях на Центральній площі відбудеться мирна акція протесту StopPutinsWarInUkraine.
15 жовтня о 18.30
15 жовтня о 18.30
16 жовтня о 13.00
у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту вдруге відбудеться фольклорно-етнографічне свято «Осінь весільна».
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"Донбасс - это наша земля, это Украина! Без армии не будет Украины": Мешканці Волновахи влаштували мітинг проти відведення української армії

Сьогодні, 21:32 / Коментарів: 0
"Донбасс - это наша земля, это Украина! Без армии не будет Украины": Мешканці Волновахи влаштували мітинг проти відведення української арміїМісцеві жителі побоюються, що якщо ЗСУ залишать село Петровське в Старобешівському районі, це відкриє росіянам шлях на Волноваху, що призведе до захоплення міста.

"В Волновахе прошел митинг против отвода украинской армии." - пише у своєму Livejournal журналіст Павло Шокотко, зазначають Патріоти України, продовжуючи:

Местные жители опасаются, что если ВСУ оставят село Петровское в Старобешевском районе - это откроет россиянам путь на Волноваху, что приведет к захвату города.

- Уже третий год на нашей земле идёт война, третий год наша армия бережет нас, жителей Волновахи, от террористов, - говорят организаторы протеста. - От террористов, которые под братской личиной лишили нас мира, убивают наших земляков, разбивают наши семьи, отбирают у нас дома, уничтожают наши предприятия.

21 сентября в Минске подписаны очередные соглашения по разведению войск. Одним из пунктов разведения является с.Петровское Старобешевского района. Петровское - это плацдарм на нашу территорию - на Богдановку, Старогнатовку и далее на Волноваху.

Мы помним, как отводили войска под Иловайском, Дебальцево, и чем это закончилось. Террористам нет веры! Донбасс - это наша земля, это Украина! Без армии не будет Украины.

Армия должна защитить наши границы. А мир наступит тогда, когда террористы уйдут с Донбасса, и законные границы Украины будут под контролем нашей армии. Подписание подобных соглашений можно расценивать только как предательство своей страны, своего народа. Третий год наши войска защищают нас, теперь мы обязаны защитить нашу армию.
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