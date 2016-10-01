Окупаційні війська виводять з Донбасу чи заводять

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:
-Людей аж так затуркали, що вони вже й не розуміють різниці між "розведенням військ на Донбасі" з виведенням окупаційних військ з території України. Про виведення російських війсь вже навіть мова не йде... Ніхто й не згадує. Зараз відбувається протилежне до Мінських домовленостей: не виведення окупаційних військ з України, а заведення.
"З Росії прибула чергова партія підкріплення для російсько-окупаційних військ. Зокрема, в Свердловськ привезли 8 танків, 10 вагонів з боєприпасами, запасні частини до БМП; в Іловайськ привезли 20 танків, 5 установок" Град "на платформах, 8 цистерн з пально мастильні матеріалами ", - роповів сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
Ну, добре, розповів нам Мотузняк, що агресія нарощується. І що далі?