Порошенко підписав указ про відзначення Дня Гідності та Свободи

Що, Де, Коли

у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (вул. Оренбурзька, 7-А), відбудеться прес-конференція начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області Михайла Васильовича РОМАНІВА на тему: «Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року» .

у залі Чернівецького обласного краєзнавчого музею відбудеться відкриття обласної виставки-конкурсу творчих робіт учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв , присвяченої 160-річчю від дня народження та 100-річчю від дня смерті видатного українського письменника, вченого та громадського діяча Івана Франка «Лиш боротись – значить жить!»

Основна мета виставки



у Чернівцях на Центральній площі відбудеться мирна акція протесту StopPutinsWarInUkraine.