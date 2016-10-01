Порошенко підписав указ про відзначення Дня Гідності та Свободи

21 листопада в Україні відзначатимуть День Гідності та Свободи, присвячений подіям Помаранчевої революції та Революції Гідності. Про це повідомляє прес-служба Президента України.
"Указ спрямований на забезпечення гідного вшанування громадянської мужності учасників революційних подій у відстоюванні прав людини та європейського майбутнього України, їх відданості ідеалам свободи, справедливості та утвердження в нашій державі демократичних цінностей", – йдеться у повідомленні.
За дорученням Порошенка, Кабмін має створити організаційний комітет із підготовки та відзначення у 2016 році Дня Гідності та Свободи. Читайте також: Президент присвоїв почесне звання "Заслужений працівник освіти України" двом педагогам з Чернівців Цього дня також буде вшановано мужність і героїзм учасників антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, волонтерів, інших патріотів, які відстоюють територіальну цілісність України, захищають надбання Революції Гідності, – зазначається у дорученні. В указі зазначено, що у столиці буде вирішено питання земельної ділянки для спорудження меморіалу Героям Небесної Сотні. До проведення відповідних заходів також залучені і закордонні дипломатичні установи України.
Джерело: АСС