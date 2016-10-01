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Новини
18:14
07 жовтня

Чернівецький першокласник, який випав у школі з вікна, перебуває у важкому стані в реанімації ВІДЕО

18:01
07 жовтня

Вірус наступає, а вакцини в Чернівцях немає

17:35
07 жовтня

В’ячеслав Кириленко, який сьогодні прибув до Чернівців з робочим візитом, поспілкувався зі студентами та викладачами ЧНУ

17:19
07 жовтня

ПАТ "Чернівцігаз" погрожує зривом опалювального сезону

13:06
07 жовтня

Чернівецький суд відхилив апеляцію розбійника

13:00
07 жовтня

У Чернівцях відбудеться мирна акція StopPutinsWarInUkraine

12:09
07 жовтня

Буковинські прикордонники затримали жінку, яка намагалась провезти до Румунії контрабандні цигарки

11:59
07 жовтня

8 жовтня - День юриста

11:54
07 жовтня

Електронні сервіси для платників ПДВ

11:53
07 жовтня

Повідомити податківців про зміну керівника, або бухгалтера можна поштою

11:51
07 жовтня

Бюджетний внесок чернівецьких спрощенців – 85,5 млн. грн.

11:49
07 жовтня

Завдяки чернівецьким податківцям 369 «сірих наймитів» знайшли офіційну роботу

11:35
07 жовтня

На Буковині прикордонники розповіли ліцеїстам, як охороняють кордони Батьківщини

17:48
06 жовтня

Коли розпочнеться опалювальний сезон у Чернівцях через борги «Чернівцітеплокомуненерго» перед газівниками

16:49
06 жовтня

Буковинця судитимуть за зберігання та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів

12:42
06 жовтня

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безкоштовно

12:41
06 жовтня

Податкову декларацію поштою можна направити за 5 днів до граничного терміну

12:40
06 жовтня

У Чернівцях працевлаштували 369 нелегалів

12:36
06 жовтня

Чернівчан запрошують на виставку творчих робіт учнів художніх шкіл

13:22
05 жовтня

Андрій Бондар презентує «І тим, що в гробах...» в Чернівцях

13:12
05 жовтня

З 22 жовтня по 1 листопада «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ»

13:07
05 жовтня

Чернівецький драмтеатр святкує 85 років творчого колективу

11:20
05 жовтня

Упродовж доби співробітники Чернівецької митниці ДФС зафіксували 13 порушень митних правил

11:05
05 жовтня

Чернівецькі підприємці відшкодували збитки природі на 1,4 млн. грн.

11:04
05 жовтня

Новий Реєстр неприбутківців – вже на веб-порталі ДФС України

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Ігор БУРКУТ, політолог:

НАРОДНА ВІЙНА НАРОДНА ВІЙНАНарод перемогти неможливо. Буває, що велика держава нападає на маленьку, проте війну програє. Наприклад, США - наймогутніша країна сучасного світу, програла значно меншому і слабшому В'єтнаму. Так і могутній СССР не зміг перемогти відсталий Афганістан. Загарбники наштовхнулися на опір народу і мусили відступити. Досвід народних воєн згодиться сучасній Україні на випадок розширення російської агресії.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану проти Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану протиНа Буковині окремі лідери румунських громадських організацій і товариств зробили спробу великої провокації, спрямовану на дестабілізацію ситуації в краї та загострення стосунків між двома державами.
Вони написали листа представникам ЄС, США та Канади в Україні, Представництву ЄС в Україні, представництву ОБСЕ в Україні. У ньому звели наклеп на державу, у якій проживають і громадянами якої на даний час є.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження) Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)На вулиці Ольги Кобилянської зустрів групу німецькомовних туристів. Наша екскурсовод доброю німецькою мовою розповідала їм про Чернівці, про Панську вулицю. Туристи уважно слухали, фотографували, посміхалися один одному і перехожим. Відтак зайшли в арку будинку №12.
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Що, Де, Коли
10 жовтня о 14.30
у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (вул. Оренбурзька, 7-А), відбудеться прес-конференція начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області Михайла Васильовича РОМАНІВА на тему: «Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року».
10 жовтня о 16.00
у залі Чернівецького обласного краєзнавчого музею відбудеться відкриття обласної виставки-конкурсу творчих робіт учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв, присвяченої 160-річчю від дня народження та 100-річчю від дня смерті видатного українського письменника, вченого та громадського діяча Івана Франка «Лиш боротись – значить жить!»
Основна мета виставки
13 жовтня о 16.00
13 жовтня о 16.00
14 жовтня о 18.00
у Чернівцях на Центральній площі відбудеться мирна акція протесту StopPutinsWarInUkraine.
15 жовтня о 18.30
15 жовтня о 18.30
16 жовтня о 13.00
у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту вдруге відбудеться фольклорно-етнографічне свято «Осінь весільна».
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Чернівецький першокласник, який випав у школі з вікна, перебуває у важкому стані в реанімації ВІДЕО

Сьогодні, 18:14 / Коментарів: 0
Першокласник із Чернівців Олег Киселиця впав з підвіконня на підлогу шкільної вбиральні.

Жодних помітних ознак загрози для здоров’я дитини не помітив ніхто, уночі хлопчика забрали до реанімації, медики виявили в дитини велику гематому. Майже тиждень тому Ірина забирала першачка сина зі школи. Там сказали: дитина впала у вбиральні з підвіконня, передає ІА АСС.

Ірина Киселиця, матір: Він вдарився на ліву сторону вушка. Я кажу, як ти себе почуваєш? Вушко ліве не так чує, як праве. Кажу: йдемо до лікаря, якщо ти не чуєш. Він каже – в мене ніжки тремтять.

Через вушні болі, матір подалась до отоларинголога. Лікар підтвердила травму вуха і прописала знеболювальне.

Ірина Киселиця, матір: Все пояснили, що дитина впала з підвіконня. Вона подивилась, побачила крововилив, каже – він розсмокчеться до вівторка, дасте знеболювальне, бо вушний біль – сильний.

Уночі в Олега почались судоми. Перелякані батьки миттєво викликали «швидку».

Ірина Киселиця, матір: Заснути не можу, серце болить, і чую стук ногами – дитина б’ється, як в судомах - швиденько увімкнули світло – він ручки до себе – ніжки натягував.

Нейрохірурги виявили в дитини гематому в голові й одразу прооперували.

Ірина Киселиця, матір: Сказали, що в дитини крововилив, мозкова травма лівої сторони серйозна. Як вони вирахували, що дитина 12 годин була з крововиливом в голові.

Аурел Рошка, головний дитячий нейрохірург області: Після того, як стався перелом склепіння черепа з переходом на основу там, де є судини, пошкоджена судина, звідки закровило на оболонку мозку, забрана гематома.

Сьогодні Олег залишається у реанімації в важкому стані – в дитини набряк мозку.

Аурел Рошка, головний дитячий нейрохірург області: В дитини спостерігався і продовжувався набряк головного мозку. Через те, що він був стиснений цією гематомою плюс травма. Проводиться проти набрякова терапія. На сьогодні дитині трошки краще.

У школі тим часом кажуть: зробили усе належне. Після травмування – повідомили матір та адміністрацію закладу про інцидент. Для Олега Кисилиці тут нині збирають кошти на лікування.

Юлія Цурик, вихователь групи продовженого дня CШ ОРТ №41 м.Чернівці: Він казав, що, граючись упав і через це його болить коліно. Він заспокоївся, перестав плакати, і в цей час прийшла до школи його мама, посміхався, та ішов додому без будь яких ознак хвороби. В нього була краплинка крові під носом, більше нічого, жодних ознак.

Шкільна медсестра того дня була відсутня через планове стажування. Інакше, каже, викликала б «швидку».

Аліна Кваснюк, медсестра CШ ОРТ №41 м.Чернівці: Якщо б дитина скаржилась, що були якісь болі, якщо були б якісь рани, я б викликала «швидку».

Службове розслідування дій школи та лікувального закладу, куди спершу звернулась матір, проводитимуть в міській раді. Там вивчатимуть, чому лікар-отоларинголог не призначив додаткові обстеження дитині.

Олександр Паскар, заступник міського голови: Перша проблема – чому неправильний діагноз встановлено лікарем і чому ніхто зі школи не передзвонив і не зателефонував запитати, як здоров’я дитини.

Службове розслідування проводитимуть незалежні експерти. Також батьки поскаржились на школу в прокуратуру.

Медики тим часом, кажуть: травми голови в дітей без видимих ознак трапляються нерідко. Батькам радять в таких випадках додатково обстежувати дитину в невропатолога.



Джерело: БукІнфо
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