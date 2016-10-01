НАРОДНА ВІЙНАНарод перемогти неможливо. Буває, що велика держава нападає на маленьку, проте війну програє. Наприклад, США - наймогутніша країна сучасного світу, програла значно меншому і слабшому В'єтнаму. Так і могутній СССР не зміг перемогти відсталий Афганістан. Загарбники наштовхнулися на опір народу і мусили відступити. Досвід народних воєн згодиться сучасній Україні на випадок розширення російської агресії.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
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Чернівецький першокласник, який випав у школі з вікна, перебуває у важкому стані в реанімації ВІДЕО
Сьогодні, 18:14 / Коментарів: 0
Першокласник із Чернівців Олег Киселиця впав з підвіконня на підлогу шкільної вбиральні.
Жодних помітних ознак загрози для здоров’я дитини не помітив ніхто, уночі хлопчика забрали до реанімації, медики виявили в дитини велику гематому. Майже тиждень тому Ірина забирала першачка сина зі школи. Там сказали: дитина впала у вбиральні з підвіконня, передає ІА АСС.
Ірина Киселиця, матір: Він вдарився на ліву сторону вушка. Я кажу, як ти себе почуваєш? Вушко ліве не так чує, як праве. Кажу: йдемо до лікаря, якщо ти не чуєш. Він каже – в мене ніжки тремтять.
Через вушні болі, матір подалась до отоларинголога. Лікар підтвердила травму вуха і прописала знеболювальне.
Ірина Киселиця, матір: Все пояснили, що дитина впала з підвіконня. Вона подивилась, побачила крововилив, каже – він розсмокчеться до вівторка, дасте знеболювальне, бо вушний біль – сильний.
Уночі в Олега почались судоми. Перелякані батьки миттєво викликали «швидку».
Ірина Киселиця, матір: Заснути не можу, серце болить, і чую стук ногами – дитина б’ється, як в судомах - швиденько увімкнули світло – він ручки до себе – ніжки натягував.
Нейрохірурги виявили в дитини гематому в голові й одразу прооперували.
Ірина Киселиця, матір: Сказали, що в дитини крововилив, мозкова травма лівої сторони серйозна. Як вони вирахували, що дитина 12 годин була з крововиливом в голові.
Аурел Рошка, головний дитячий нейрохірург області: Після того, як стався перелом склепіння черепа з переходом на основу там, де є судини, пошкоджена судина, звідки закровило на оболонку мозку, забрана гематома.
Сьогодні Олег залишається у реанімації в важкому стані – в дитини набряк мозку.
Аурел Рошка, головний дитячий нейрохірург області: В дитини спостерігався і продовжувався набряк головного мозку. Через те, що він був стиснений цією гематомою плюс травма. Проводиться проти набрякова терапія. На сьогодні дитині трошки краще.
У школі тим часом кажуть: зробили усе належне. Після травмування – повідомили матір та адміністрацію закладу про інцидент. Для Олега Кисилиці тут нині збирають кошти на лікування.
Юлія Цурик, вихователь групи продовженого дня CШ ОРТ №41 м.Чернівці: Він казав, що, граючись упав і через це його болить коліно. Він заспокоївся, перестав плакати, і в цей час прийшла до школи його мама, посміхався, та ішов додому без будь яких ознак хвороби. В нього була краплинка крові під носом, більше нічого, жодних ознак.
Шкільна медсестра того дня була відсутня через планове стажування. Інакше, каже, викликала б «швидку».
Аліна Кваснюк, медсестра CШ ОРТ №41 м.Чернівці: Якщо б дитина скаржилась, що були якісь болі, якщо були б якісь рани, я б викликала «швидку».
Службове розслідування дій школи та лікувального закладу, куди спершу звернулась матір, проводитимуть в міській раді. Там вивчатимуть, чому лікар-отоларинголог не призначив додаткові обстеження дитині.
Олександр Паскар, заступник міського голови: Перша проблема – чому неправильний діагноз встановлено лікарем і чому ніхто зі школи не передзвонив і не зателефонував запитати, як здоров’я дитини.
Службове розслідування проводитимуть незалежні експерти. Також батьки поскаржились на школу в прокуратуру.
Медики тим часом, кажуть: травми голови в дітей без видимих ознак трапляються нерідко. Батькам радять в таких випадках додатково обстежувати дитину в невропатолога.