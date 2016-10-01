Чернівчани хочуть, аби в місті був "Мотузковий парк"

Чернівчани хочуть, аби у Центральному парку культури і відпочинку ім. Т.Г.Шевченка з'явився спортивно-розважальний комплекс “Мотузковий парк”.
"Спортивно-розважальний комплекс “Мотузковий парк” - це набір перешкод різної складності, що розташований на певній висоті над землею на деревах. Усі перешкоди логічно об'єднані в маршрути, пересування по парку здійснюється з використанням спеціального спорядження. Комплекс має естетичну цінність, адже вигляд різноманітних перешкод високо на деревах є дуже ефектним. Він беззаперечно стане родзинкою будь якого парку відпочинку. Заняття фізичною культурою та спортом набуває популярність саме завдяки залученню молоді та широких верств населення до активного відпочинку", - зазначив автор петиції Бовкун Олег Анатолійович. Зараз під цим електронним зверненням є 74 з 250 необхідних підписів. Завершується збір підписів через 26 днів.
Джерело: АСС