Вірус наступає, а вакцини в Чернівцях немає

Саме зараз час вакцинуватися від грипу. Проте вакцин у аптечній мережі досі немає. Медики кажуть: вакцинуватися ніколи не пізно. Та найкращий час для цього – жовтень-листопад.
- До мене звертається чимало людей з приводу вакцинації від грипу. Однак в аптечну мережу вакцини ще не поступили. Найімовірніше, причина в тому, що цьогоріч очікується вірус «Гонконг» (Н3N2), з яким ми ще не зіштовхувалися, - каже Аліна Дашкевич, головний позаштатний дитячий імунолог Чернівецької області. – Щороку вакцина переглядається, бо змінюються штами грипу.
Самі лікарі теж з нетерпінням чекають вакцини, адже кожен рік обов`язково самі вакцинуються. - Подейкують, що деякі приватні аптеки вже пропонують вакцини, однак я не впевнена, що це саме ті, які убезпечать нас від нового штаму грипу, - продовжує Аліна Василівна. – Тому раджу зачекати поки вакцина потрапить у широку аптечну мережу.
Головний дитячий імунолог області радить: навіть якщо вакцина з`явиться у продажу наприкінці листопада, щеплення варто робити. Бо не факт, що коли пощастило не захворіти восени-взимку, так само пощастить і навесні. - Вартість однієї дози вакцини – 130-140 гривень. Але це копійки у порівнянні з витратами на лікування у разі хвороби, - додає Аліна Дашкевич. – Ми підраховували, що лікування від грипу без ускладнень обходиться у понад 600 гривень, а якщо доводиться приймати антибіотики – це більше тисячі. Тобто робити щеплення однозначно важливо для здоров`я і вигідно для бюджету.
Джерело: АСС