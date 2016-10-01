У людей, що отруїлись на весіллях на Буковині, виявили сальмонельоз

Впродовж 3-7 жовтня 2016 року до Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ України надійшли термінові повідомлення про звернення 57 хворих з ознаками харчової токсикоінфекції (підвищення температури тіла, біль в шлунку, нудота, блювота, пронос), які вживали страви на 2-ох різних весіллях в закладі ресторанного господарства с. Дубівці Кіцманського району.
Як повідомляє сайт Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ України, серед 220 осіб, які були на весіллі 1 жовтня, захворіло та госпіталізовано в обласну клінічну лікарню 8 дорослих з діагнозом: 1 сальмонельоз та 7 харчова токсикоінфекція.
Серед 280 осіб, які були на весіллі 2 жовтня та в кількості 143 особи продовжували святкування 3 жовтня, захворіли 49 осіб, в тому числі 4 дитини. Госпіталізовано в Кіцманську ЦРЛ 30 хворих, в т.ч. 4 дитини. В обласну клінічну лікарню госпіталізовано 1 хворого, діагноз: сальмонельоз. Інші 18 хворих від госпіталізації відмовились та отримують відповідне амбулаторне лікування.
Станом на 11.00 годину 7 жовтня всього по медичну допомогу звернулось 57 хворих, з них 4 дитини.
За результатами мікробіологічних обстежень у 2 хворих виділено Сальмонелу ентерітідіс, у 3 ентеропатогенну кишкову паличку О18с:К77(ЕПКП).