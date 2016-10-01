Місія ОБСЕ на Донбасі 4-7 жовтня

У Донецькій області члени патруля Місії зафіксували аналогічну кількість випадків порушення режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (78 вибухів супроти 76 вибухів).ДОНЕЦЬК
· Пізно ввечері 4 жовтня СММ чула два вибухи невизначеного походження за 6–8 км на північно-північний схід від своєї позиції у підконтрольному «ДНР» центрі Донецька. Наступного дня, перебуваючи на підконтрольному «ДНР» центральному залізничному вокзалі Донецька (6 км на північний захід від центру Донецька), спостерігачі чули чотири вибухи невизначеного походження за 3–5 км на північ. Увечері 4 жовтня в підконтрольному «ДНР» м. Горлівка (39 км на північний схід від Донецька) члени патруля Місії зафіксували п’ять вибухів у повітрі від пострілів із зенітної установки (ЗУ-23) за 5–6 км на західно-південний захід від своєї позиції.
· У ніч із 4 на 5 жовтня камера СММ у підконтрольному урядові м. Авдіївка (17 км на північ від Донецька) зафіксувала вісім вибухів, які, за оцінками, були спричинені ударами снарядів з озброєння невстановленого типу за 2–4 км на південний схід. Наступного дня, перебуваючи в Авдіївці, спостерігачі чули два вибухи невизначеного походження та три вибухи, які, за їхніми оцінками, були спричинені пострілами (два — з артилерійської системи калібру 122 мм і один — з міномета калібру 82 мм) за 3–5 км на південно-південний схід і захід від своєї позиції.
· У підконтрольному «ДНР» н. п. Петрівське (41 км на південь від Донецька), упродовж 40 хвилин члени патруля Місії чули 21 вибух невизначеного походження за 10–15 км на південний захід і південно-південний схід (за оцінками, за межами ділянки розведення). Спостерігачі, які перебували неподалік у підконтрольному урядові н. п. Богданівка (41 км південний захід від Донецька), чули п’ять вибухів невизначеного походження за 10 км на південно-південний захід (за оцінками, за межами ділянки розведення).
· У ніч із 4 на 5 жовтня, перебуваючи в підконтрольному урядові м. Світлодарськ (57 км на північний схід від Донецька), СММ чула 13 вибухів (з яких шість невизначеного походження, п’ять оцінені як постріли з міномета калібру 120 мм, а два — удари мінометних мін калібру 82 мм) на відстані 2–5 км на південно-південний схід. У підконтрольному «ДНР» м. Дебальцеве (58 км на північний схід від Донецька), спостерігачі чули 13 вибухів невизначеного походження за 10 км на західно-південний захід від своєї позиції.
· СММ уточнювала повідомлення про обстріли в підконтрольному «ДНР» м. Макіївка (12 км на північний схід від Донецька). Члени патруля Місії відвідали школу на вулиці Тичини в супроводі офіцера Збройних сил Російської Федерації при Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК) і побачили, що розбито майже 70 % шибок і віконних рам на фасаді будівлі. Директор школи повідомив спостерігачам, що у школі навчається 101 учень (віком 6–15 років). На будівлі дитсадку, розташованій за 200 м на північний захід від школи, спостерігачі бачили два пошкоджені вікна на горищі (розбиті шибки та частково знищені віконні рами). Також були розбиті кілька вікон на окремій будівлі, що слугує кухнею для дитсадка. Вихователі повідомили, що потужний вибух стався о 06:55. На узбіччі дороги спостерігачі бачили велику воронку (2 м завглибшки і 5 м завширшки), що відповідала розриву артилерійського снаряда або мінометної міни великого калібру. Розрив також спричинив пошкодження краю асфальтованої дороги. Патруль СММ бачив на асфальтовій дорозі подряпини від осколків, рештки стріляних боєприпасів і розірваний одяг військового зразка, а також зламане віття дерев на відстані до 15 м. Спостерігачі відзначили, що проводяться ремонтні роботи на сусідніх повітряних лініях електропередачі, які були обірвані ударною хвилею.
· СММ продовжила здійснювати моніторинг процесу розведення сил і засобів, а також намагалася отримати необмежений доступ до ділянок розведення в районах н. п. Станиця Луганська (16 км на північний схід від Луганська), н. п. Золоте (60 км на північний захід від Луганська) і н. п. Петрівське (41 км на південь від Донецька) шляхом патрулювання та дистанційного спостереження, як це передбачено Рамковим рішенням Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів від 21 вересня 2016 року. Доступ СММ був обмежений на всіх трьох ділянках розведення*, але в деяких частинах ділянок розведення спостерігачі змогли здійснити моніторинг, у тому числі за допомогою безпілотних літальних міні-апаратів (БПЛА).
· У Петрівському спостерігачі бачили, як озброєні члени «ДНР» здійснювали патрулювання (пішки і на цивільних автомобілях) у напрямку лінії зіткнення і назад. Через населений пункт кілька разів проїжджала вантажівка військового типу («Урал»). На головній вулиці населеного пункту спостерігачі бачили щонайменше два ряди гусеничних слідів, які відповідали слідам БМП. Напередодні міні-БПЛА СММ зафіксував БМП-1 у Петрівському (див. Щоденний звіт СММ від 5 жовтня 2016 року). Члени патруля Місії не змогли проїхати на захід до Богданівки, оскільки СЦКК не зміг посприяти наданню гарантій безпеки СММ*. На блокпості ЗСУ в Богданівці спостерігачі бачили дві БМП-1 — одна стояла на дорозі за 50 м на захід від блокпоста, а ще одна була прихована поблизу в кущах. Патруль Місії не зміг проїхати на схід у напрямку ділянки розведення сил і засобів, оскільки офіцер ЗСУ при СЦКК повідомив, що вони можуть посприяти наданню гарантій безпеки спостерігачам тільки до останньої позиції ЗСУ, яка знаходиться на цій дорозі. Він додав, що район після цієї позиції замінований.
Більш детальну інформацію про всі випадки порушення режиму припинення вогню, а також мапи Донецької та Луганської областей, де відмічено всі місця, згадані у звіті, представлено у додатку ЛУГАНСЬК
5 жовтня СММ здійснила 25 патрулів у регіоні, які спостерігали за дотриманням режиму припинення вогню, переміщенням і відведенням військової техніки і загальною гуманітарною ситуацією.
· У Луганській області СММ констатувала збільшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (у тому числі 284 вибухи супроти 68 відповідно). Усі порушення сталися вдень. Перебуваючи на підконтрольній «ЛНР» стороні закритого дорожнього коридору «Золоте–Первомайськ» (в межах ділянки розведення), члени патруля Місії чули 11 вибухів невизначеного походження, у тому числі дев’ять вибухів за 10–30 км на південний схід і південний захід, а також два вибухи за 10 км на північний схід від своєї позиції (за оцінками, за межами ділянки розведення).
· У підконтрольному урядові Золотому (за межами ділянки розведення) СММ чула шість вибухів невизначеного походження за 5–20 км на південь від своєї позиції (за оцінками, за межами ділянки розведення). У підконтрольному урядові с. Катеринівка (64 км на захід від Луганська), в межах ділянки розведення, спостерігачі чули 50 вибухів невизначеного походження за 10–15 км на південний схід від своєї позиції (за оцінками, за межами ділянки розведення). Перебуваючи на підконтрольній урядові стороні моста в Станиці Луганській (в межах ділянки розведення), Місія чула 15 вибухів невизначеного походження за 15 км на невстановленій відстані та два вибухи невизначеного походження на невстановленій відстані на південно-південний захід від своєї позиції (за оцінками, за межами ділянки розведення).
· У підконтрольному «ЛНР» с. Красний Лиман (30 км на північний захід від Луганська) упродовж 25 хвилин СММ чула 35 вибухів невизначеного походження за 30 км на південь від своєї позиції. Перебуваючи в підконтрольному урядові с. Трьохізбенка (32 км на північний захід від Луганська), упродовж двох годин патруль Місії чув 87 вибухів невизначеного походження за 5–15 км у секторі від південного сходу до південного заходу від своєї позиції. Перебуваючи на захід від підконтрольного урядові с. Дмитрівка (43 км на північ від Луганська), спостерігачі чули п’ять вибухів невизначеного походження за 3 км на північний схід. За оцінками СММ, це були навчання з бойовою стрільбою за межами зони безпеки. У підконтрольному «ЛНР» м. Ірміно (54 км на захід від Луганська) упродовж 5 хвилин члени патруля Місії чули 40 вибухів невизначеного походження за 5 км на південний захід від місця свого розташування. У с. Новоолександрівка (65 км на захід від Луганська) спостерігачі чули п’ять вибухів невизначеного походження (два вибухи за 10 км на південь та три — за 10 км на північний захід). На блокпості «ЛНР» у смт Калинове (60 км на захід від Луганська) патруль Місії чув 19 вибухів (з них шість — мінометні міни, а 13 — невизначеного походження) за 3–10 км на південний захід.
· СММ продовжила здійснювати моніторинг процесу розведення сил і засобів, а також намагалася отримати необмежений доступ до ділянок розведення в районах н. п. Станиця Луганська (16 км на північний схід від Луганська), н. п. Золоте (60 км на північний захід від Луганська) і н. п. Петрівське (41 км на південь від Донецька) шляхом патрулювання та дистанційного спостереження, як це передбачено Рамковим рішенням Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів від 21 вересня 2016 року. Доступ СММ був обмежений на всіх трьох ділянках розведення, але в деяких частинах ділянок розведення спостерігачі змогли здійснити моніторинг, у тому числі за допомогою безпілотних літальних міні-апаратів (БПЛА).
· У підконтрольному урядові Станиці Луганській, офіцери ЗСУ при СЦКК повідомили спостерігачам, що вони готові, однак не отримували наказів ані про розведення сил і засобів, ані про проведення робіт із розмінування поблизу залізничного моста. Члени патруля Місії не змогли проїхати до залізничних колій, оскільки офіцер ЗСУ при СЦКК не зміг посприяти наданню гарантій безпеки СММ. За межами ділянки розведення Місія знову бачила бойову машину піхоти (БМП-2) зі встановленою на ній протитанковою керованою ракетою (типу 9М113 «Конкурс», 135 мм) неподалік будинку в Станиці Луганській, що є порушенням Мінських угод щодо відведення озброєння. На блокпості «ЛНР» на південь від моста в Станиці Луганській озброєний член «ЛНР» повідомив, що в районах навколо моста можуть бути міни та боєприпаси, що не розірвалися. Неподалік парковки члени патруля Місії побачили хвостові частини боєприпасів від ручного протитанкового гранатомета (РПГ-7) і безвідкатної гармати (СПГ-9), що не розірвалися. Спостерігачі побачили звіддалік, як озброєні члени «ЛНР» вилучали муляж протипіхотної осколкової міни спрямованої дії (МОН-90) неподалік пам’ятника князю Ігорю, розташованого на південь від моста. Патруль СММ намагався проїхати кількома асфальтованими дорогами в підконтрольних «ЛНР» частинах ділянки розведення, але не зміг цього зробити через очевидну наявність мін і боєприпасів, що не розірвалися.
· На підконтрольній урядові стороні закритого дорожнього коридору «Золоте-Первомайськ» офіцери ЗСУ при СЦКК повідомили, що досі не було отримано жодних наказів щодо проведення розмінування. Пізніше представник ЗСУ повідомив членам патруля Місії, що роботи з розмінування не будуть проводитися, оскільки «військовослужбовцям не дозволено знаходитися на ділянках розведення сил і засобів», і порекомендували СММ звернутися з цим питанням до Державної служби України з надзвичайних ситуацій. На підконтрольній «ЛНР» стороні закритого дорожнього коридору «Золоте-Первомайськ» озброєні члени «ЛНР» на новому блокпості повідомили, що вони нічого не знають про можливе відкриття коридору та не отримували наказів про проведення розмінування.
· СММ вела спостереження за ситуацією, в якій опинилося цивільне населення, що проживає поблизу лінії зіткнення. 4 жовтня в підконтрольному «ЛНР» м. Первомайськ (58 км на захід від Луганська) два представники місцевої «адміністрації» повідомили спостерігачам, що цей район залишається без водопостачання вже протягом щонайменше десяти діб. У підконтрольному «ЛНР» смт Ясенівський (46 км на південь від Луганська) три чоловіки (віком від 45 до 70 років) повідомили, що воду можна взяти лише з криниць, які, однак, є не на всіх подвір’ях.Алтинай Мирзабекова
Спеціаліст по роботi зi ЗМІ
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ