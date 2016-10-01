В’ячеслав Кириленко, який сьогодні прибув до Чернівців з робочим візитом, поспілкувався зі студентами та викладачами ЧНУ

Сьогодні до Чернівців прибув з робочим візитом віце-прем'єр-міністр В’ячеслав Кириленко.
Поспілкуватися з ним та проставити свої запитання першими мали змогу студенти. В’ячеслав зустрівся із викладацьким та студентським корпусом ЧНУ ім.Ю. Федьковича.
"Я знаю, що у вас недавно була Лілія Гриневич. Тому я би хотів сказати перш за все, як громадянин, як віце-прем'єр-міністр", - зазначив на початку свого виступу представник влади.
Посадовець у своїй промові наголосив про три "майдани", які збиралися з перших років Незалежної України. Рушійною силою цих подій були саме студенти.
"Наш сусід вважає, що ми "недонація", "недонарод". Україні знадобилося тири революції щоб довести, що це не так", - зазначає Киреленко.- Зараз тренд такий - на негатив, на зраду і показ того, що в нас нічого не виходить. Деякі наші ЗМІ підтримують і висвітлюють події під таким ракурсом, - продовжив В’ячеслав.
За його словами, така інформація призводить народ до апатії. "Зневіра з’являється і в молодих людей. Все йде до того, щоб наші студенти обирали краще життя, кращі вузи за кордоном", - пояснив він. Йому, як представникові влади не байдужі ці процеси, тому він виступає за краще життя студенства.
Наступна проблема про яку зазначив Киреленко - олігархат. "Таким людям потрібні місця при владі, депутатські мандати щоб лобіювати свої інтереси. Ця проблема з'їдає країну з середини. Лобізм присутній, але найголовніше, те що немає закону, який би капав цей процес" , - говорить В’ячеслав.
Також посадовець висловив свою думку щодо присутності російської культури, зокрема фільмів та книг на українському ринку. Своє різке ставлення він висловив на адресу російського перекладача, політолога Олександра Дугіна.
"Два роки тому, в ефірі російських телеканалів цей "письменник" відкрито заявляв щоб вбивати українців. А на найбільших книжкових ярмарках - "Львівський форум книговидавців" та "Київський арсенал", його літературу продавали у відкритому доступі, - зазначив він.
На завершення очільник влади побажав студентам не розчаровуватись, боротьба з корупцією та іншими неправомірними явищами суспільства триває.
Джерело: 0372