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Новини
17:35
07 жовтня

В’ячеслав Кириленко, який сьогодні прибув до Чернівців з робочим візитом, поспілкувався зі студентами та викладачами ЧНУ

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НАРОДНА ВІЙНА НАРОДНА ВІЙНАНарод перемогти неможливо. Буває, що велика держава нападає на маленьку, проте війну програє. Наприклад, США - наймогутніша країна сучасного світу, програла значно меншому і слабшому В'єтнаму. Так і могутній СССР не зміг перемогти відсталий Афганістан. Загарбники наштовхнулися на опір народу і мусили відступити. Досвід народних воєн згодиться сучасній Україні на випадок розширення російської агресії.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану проти Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану протиНа Буковині окремі лідери румунських громадських організацій і товариств зробили спробу великої провокації, спрямовану на дестабілізацію ситуації в краї та загострення стосунків між двома державами.
Вони написали листа представникам ЄС, США та Канади в Україні, Представництву ЄС в Україні, представництву ОБСЕ в Україні. У ньому звели наклеп на державу, у якій проживають і громадянами якої на даний час є.

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Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження) Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)На вулиці Ольги Кобилянської зустрів групу німецькомовних туристів. Наша екскурсовод доброю німецькою мовою розповідала їм про Чернівці, про Панську вулицю. Туристи уважно слухали, фотографували, посміхалися один одному і перехожим. Відтак зайшли в арку будинку №12.
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7 жовтня о 12.00
Чернівецьку область з робочим візитом відвідає Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко
Передбачається, що о 12.30 В’ячеслав Кириленко зустрінеться із студентами вищих навчальних закладів області (Червона зала Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича).
По закінченню зустрічі о 13.30 Віце-прем’єр-міністр України поспілкується з представниками місцевих засобів масової інформації (Червона зала ЧНУ ім. Ю. Федьковича).
Також В’ячеслав Кириленко проведе нараду щодо готовності підприємств житлово-комунального господарства області до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.
(збір о 12.00 в Червоній залі ЧНУ ім. Ю. Федьковича).
7 жовтня о 19:00
в Українському культурно-інформаційному центрі у Франції відбудеться вечір Meridian Czernowitz «Вцілілі з Атлантиди. Вірші, діалоги, книжки та вино».
10 жовтня о 14.30
у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (вул. Оренбурзька, 7-А), відбудеться прес-конференція начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області Михайла Васильовича РОМАНІВА на тему: «Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року».
10 жовтня о 16.00
у залі Чернівецького обласного краєзнавчого музею відбудеться відкриття обласної виставки-конкурсу творчих робіт учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв, присвяченої 160-річчю від дня народження та 100-річчю від дня смерті видатного українського письменника, вченого та громадського діяча Івана Франка «Лиш боротись – значить жить!»
Основна мета виставки
13 жовтня о 16.00
13 жовтня о 16.00
14 жовтня о 18.00
у Чернівцях на Центральній площі відбудеться мирна акція протесту StopPutinsWarInUkraine.
15 жовтня о 18.30
15 жовтня о 18.30
16 жовтня о 13.00
у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту вдруге відбудеться фольклорно-етнографічне свято «Осінь весільна».
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В’ячеслав Кириленко, який сьогодні прибув до Чернівців з робочим візитом, поспілкувався зі студентами та викладачами ЧНУ

Сьогодні, 17:35 / Коментарів: 0
Сьогодні до Чернівців прибув з робочим візитом віце-прем'єр-міністр В’ячеслав Кириленко.

В’ячеслав Кириленко, який сьогодні прибув до Чернівців з робочим візитом, поспілкувався зі студентами та викладачами ЧНУ


Поспілкуватися з ним та проставити свої запитання першими мали змогу студенти. В’ячеслав зустрівся із викладацьким та студентським корпусом ЧНУ ім.Ю. Федьковича.

"Я знаю, що у вас недавно була Лілія Гриневич. Тому я би хотів сказати перш за все, як громадянин, як віце-прем'єр-міністр", - зазначив на початку свого виступу представник влади.

Посадовець у своїй промові наголосив про три "майдани", які збиралися з перших років Незалежної України. Рушійною силою цих подій були саме студенти.

"Наш сусід вважає, що ми "недонація", "недонарод". Україні знадобилося тири революції щоб довести, що це не так", - зазначає Киреленко.- Зараз тренд такий - на негатив, на зраду і показ того, що в нас нічого не виходить. Деякі наші ЗМІ підтримують і висвітлюють події під таким ракурсом, - продовжив В’ячеслав.

За його словами, така інформація призводить народ до апатії. "Зневіра з’являється і в молодих людей. Все йде до того, щоб наші студенти обирали краще життя, кращі вузи за кордоном", - пояснив він. Йому, як представникові влади не байдужі ці процеси, тому він виступає за краще життя студенства.

Наступна проблема про яку зазначив Киреленко - олігархат. "Таким людям потрібні місця при владі, депутатські мандати щоб лобіювати свої інтереси. Ця проблема з'їдає країну з середини. Лобізм присутній, але найголовніше, те що немає закону, який би капав цей процес" , - говорить В’ячеслав.

Також посадовець висловив свою думку щодо присутності російської культури, зокрема фільмів та книг на українському ринку. Своє різке ставлення він висловив на адресу російського перекладача, політолога Олександра Дугіна.

"Два роки тому, в ефірі російських телеканалів цей "письменник" відкрито заявляв щоб вбивати українців. А на найбільших книжкових ярмарках - "Львівський форум книговидавців" та "Київський арсенал", його літературу продавали у відкритому доступі, - зазначив він.

На завершення очільник влади побажав студентам не розчаровуватись, боротьба з корупцією та іншими неправомірними явищами суспільства триває.

Джерело: 0372
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