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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
17:35
07 жовтня

В’ячеслав Кириленко, який сьогодні прибув до Чернівців з робочим візитом, поспілкувався зі студентами та викладачами ЧНУ

17:19
07 жовтня

ПАТ "Чернівцігаз" погрожує зривом опалювального сезону

13:06
07 жовтня

Чернівецький суд відхилив апеляцію розбійника

13:00
07 жовтня

У Чернівцях відбудеться мирна акція StopPutinsWarInUkraine

12:09
07 жовтня

Буковинські прикордонники затримали жінку, яка намагалась провезти до Румунії контрабандні цигарки

11:59
07 жовтня

8 жовтня - День юриста

11:54
07 жовтня

Електронні сервіси для платників ПДВ

11:53
07 жовтня

Повідомити податківців про зміну керівника, або бухгалтера можна поштою

11:51
07 жовтня

Бюджетний внесок чернівецьких спрощенців – 85,5 млн. грн.

11:49
07 жовтня

Завдяки чернівецьким податківцям 369 «сірих наймитів» знайшли офіційну роботу

11:35
07 жовтня

На Буковині прикордонники розповіли ліцеїстам, як охороняють кордони Батьківщини

17:48
06 жовтня

Коли розпочнеться опалювальний сезон у Чернівцях через борги «Чернівцітеплокомуненерго» перед газівниками

16:49
06 жовтня

Буковинця судитимуть за зберігання та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів

12:42
06 жовтня

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безкоштовно

12:41
06 жовтня

Податкову декларацію поштою можна направити за 5 днів до граничного терміну

12:40
06 жовтня

У Чернівцях працевлаштували 369 нелегалів

12:36
06 жовтня

Чернівчан запрошують на виставку творчих робіт учнів художніх шкіл

13:22
05 жовтня

Андрій Бондар презентує «І тим, що в гробах...» в Чернівцях

13:12
05 жовтня

З 22 жовтня по 1 листопада «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ»

13:07
05 жовтня

Чернівецький драмтеатр святкує 85 років творчого колективу

11:20
05 жовтня

Упродовж доби співробітники Чернівецької митниці ДФС зафіксували 13 порушень митних правил

11:05
05 жовтня

Чернівецькі підприємці відшкодували збитки природі на 1,4 млн. грн.

11:04
05 жовтня

Новий Реєстр неприбутківців – вже на веб-порталі ДФС України

11:03
05 жовтня

У Чернівцях ПДВ повертають мільйонами

11:02
05 жовтня

Розмір податкової соціальної пільги упродовж року не змінюється

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Ігор БУРКУТ, політолог:

НАРОДНА ВІЙНА НАРОДНА ВІЙНАНарод перемогти неможливо. Буває, що велика держава нападає на маленьку, проте війну програє. Наприклад, США - наймогутніша країна сучасного світу, програла значно меншому і слабшому В'єтнаму. Так і могутній СССР не зміг перемогти відсталий Афганістан. Загарбники наштовхнулися на опір народу і мусили відступити. Досвід народних воєн згодиться сучасній Україні на випадок розширення російської агресії.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану проти Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану протиНа Буковині окремі лідери румунських громадських організацій і товариств зробили спробу великої провокації, спрямовану на дестабілізацію ситуації в краї та загострення стосунків між двома державами.
Вони написали листа представникам ЄС, США та Канади в Україні, Представництву ЄС в Україні, представництву ОБСЕ в Україні. У ньому звели наклеп на державу, у якій проживають і громадянами якої на даний час є.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження) Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)На вулиці Ольги Кобилянської зустрів групу німецькомовних туристів. Наша екскурсовод доброю німецькою мовою розповідала їм про Чернівці, про Панську вулицю. Туристи уважно слухали, фотографували, посміхалися один одному і перехожим. Відтак зайшли в арку будинку №12.
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Що, Де, Коли
7 жовтня о 11.00
відбудеться продовження 13 сесії Чернівецької міської ради VII скликання.
В роботі 13 сесії міської ради оголошено перерву до 11 години 07.10.2016року.
7 жовтня о 12.00
Чернівецьку область з робочим візитом відвідає Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко
Передбачається, що о 12.30 В’ячеслав Кириленко зустрінеться із студентами вищих навчальних закладів області (Червона зала Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича).
По закінченню зустрічі о 13.30 Віце-прем’єр-міністр України поспілкується з представниками місцевих засобів масової інформації (Червона зала ЧНУ ім. Ю. Федьковича).
Також В’ячеслав Кириленко проведе нараду щодо готовності підприємств житлово-комунального господарства області до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.
(збір о 12.00 в Червоній залі ЧНУ ім. Ю. Федьковича).
7 жовтня о 19:00
в Українському культурно-інформаційному центрі у Франції відбудеться вечір Meridian Czernowitz «Вцілілі з Атлантиди. Вірші, діалоги, книжки та вино».
10 жовтня о 14.30
у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (вул. Оренбурзька, 7-А), відбудеться прес-конференція начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області Михайла Васильовича РОМАНІВА на тему: «Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року».
10 жовтня о 16.00
у залі Чернівецького обласного краєзнавчого музею відбудеться відкриття обласної виставки-конкурсу творчих робіт учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв, присвяченої 160-річчю від дня народження та 100-річчю від дня смерті видатного українського письменника, вченого та громадського діяча Івана Франка «Лиш боротись – значить жить!»
Основна мета виставки
13 жовтня о 16.00
13 жовтня о 16.00
14 жовтня о 18.00
у Чернівцях на Центральній площі відбудеться мирна акція протесту StopPutinsWarInUkraine.
15 жовтня о 18.30
15 жовтня о 18.30
16 жовтня о 13.00
у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту вдруге відбудеться фольклорно-етнографічне свято «Осінь весільна».
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ПАТ "Чернівцігаз" погрожує зривом опалювального сезону

Сьогодні, 17:19 / Коментарів: 0
Різке зниження температури поставило питання про необхідність завчасного початку опалювального сезону в Чернівцях. Однак, незважаючи на заяви посадовців про готовність тепломереж до старту опалювального сезону, оселі чернівчан можуть і надалі залишитись без опалення. Адже від бездіяльності влади та втечі від вирішення наявних проблем батареї теплими не стануть.

Крім того, вже сьогодні відсутність коштів у ПАТ «Чернівцігаз» не дозволяє здійснити виплату заробітної плати, що загрожує напередодні опалювального сезону масовим відправленням працівників у відпустку за власний рахунок та переходом газорозподільного підприємства краю виключно в режим виконання аварійних заявок

Два тижні тому ми вже повідомляли громадськість та засоби масової інформації про заборгованість КП «Чернівцітеплокомуненерго» перед ПАТ «Чернівцігаз», що унеможливлює підключення об’єктів теплокомуненерго до системи газопостачання на опалювальний період 2016-2017 років. На жаль ситуація з того часу не тільки не покращилась, але й змінилась у гірший бік.

Питання про заборгованість міського комунального підприємства та, як наслідок, можливий зрив опалювального сезону не було внесене навіть в порядок денний останньої сесії Чернівецької міської ради, що відбулась 29 вересня поточного року. Влада, як завжди, робить вигляд, що не помічає наявних проблем або сподівається їх вирішити за рахунок когось іншого – в даному випадку за рахунок холодних батарей в оселях чернівчан і невиплаченого боргу газовикам. В той же час, чернівецький муніципалітет має всі можливості для якнайшвидшого погашення заборгованості свого комунального підприємства та вирішення проблеми початку опалювального сезону в місті.

«Виплата заборгованості Комунального підприємства «Чернівцітеплокомуненерго» за послуги надані ПАТ «Чернівцігаз» не є питанням ультиматумів або чиїхось амбіцій. Наразі це є питанням здатності нашого підприємства здійснювати діяльність з розподілу природного газу та забезпечувати безперебійне та безаварійне постачання блакитного палива споживачам. За збереження status quo вже за тиждень ми вимушені будемо працювати виключно в режимі аварійних заявок», - зазначає голова правління ПАТ «Чернівцігаз» Віктор Горда.

Проблема заборгованості теплокомуненерго не є новою і в минулі роки ПАТ «Чернівцігаз» неодноразово з розумінням ставилось до ситуації, підставляючи плече чернівецьким тепловикам та місцевій владі. Однак нинішнє фінансове становище підприємства, що частково створено штучно, а частково є наслідком глобальних трансформацій на газовому ринку України, є найскладнішим за останні роки функціонування.

Сьогодні, через виниклу заборгованість та відсутність надходжень з розподільного рахунку, у ПАТ «Чернівцігаз» відсутні кошти для виконання планових робіт на газопроводах, відсутні кошти для закупівлі паливно-мастильних матеріалів, відсутні матеріали та устаткування на складах. За виключенням суми сплати податків на рахунках підприємства залишилось трохи більше 800 тисяч гривень, що вже сьогодні не дозволяє здійснити виплату заробітної плати працівникам підприємства та загрожує масовим відправленням працівників підприємства у відпустку за власний рахунок .

Станом на 5 жовтня 2016 року заборгованість КП «Чернівцітеплокомуненерго» перед ПАТ «Чернівцігаз» становить 5 мільйонів 98 тисяч гривень.

Джерело: БукІнфо
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