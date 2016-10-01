ПАТ "Чернівцігаз" погрожує зривом опалювального сезону

Різке зниження температури поставило питання про необхідність завчасного початку опалювального сезону в Чернівцях. Однак, незважаючи на заяви посадовців про готовність тепломереж до старту опалювального сезону, оселі чернівчан можуть і надалі залишитись без опалення. Адже від бездіяльності влади та втечі від вирішення наявних проблем батареї теплими не стануть.
Крім того, вже сьогодні відсутність коштів у ПАТ «Чернівцігаз» не дозволяє здійснити виплату заробітної плати, що загрожує напередодні опалювального сезону масовим відправленням працівників у відпустку за власний рахунок та переходом газорозподільного підприємства краю виключно в режим виконання аварійних заявок
Два тижні тому ми вже повідомляли громадськість та засоби масової інформації про заборгованість КП «Чернівцітеплокомуненерго» перед ПАТ «Чернівцігаз», що унеможливлює підключення об’єктів теплокомуненерго до системи газопостачання на опалювальний період 2016-2017 років. На жаль ситуація з того часу не тільки не покращилась, але й змінилась у гірший бік.
Питання про заборгованість міського комунального підприємства та, як наслідок, можливий зрив опалювального сезону не було внесене навіть в порядок денний останньої сесії Чернівецької міської ради, що відбулась 29 вересня поточного року. Влада, як завжди, робить вигляд, що не помічає наявних проблем або сподівається їх вирішити за рахунок когось іншого – в даному випадку за рахунок холодних батарей в оселях чернівчан і невиплаченого боргу газовикам. В той же час, чернівецький муніципалітет має всі можливості для якнайшвидшого погашення заборгованості свого комунального підприємства та вирішення проблеми початку опалювального сезону в місті.
«Виплата заборгованості Комунального підприємства «Чернівцітеплокомуненерго» за послуги надані ПАТ «Чернівцігаз» не є питанням ультиматумів або чиїхось амбіцій. Наразі це є питанням здатності нашого підприємства здійснювати діяльність з розподілу природного газу та забезпечувати безперебійне та безаварійне постачання блакитного палива споживачам. За збереження status quo вже за тиждень ми вимушені будемо працювати виключно в режимі аварійних заявок», - зазначає голова правління ПАТ «Чернівцігаз» Віктор Горда.
Проблема заборгованості теплокомуненерго не є новою і в минулі роки ПАТ «Чернівцігаз» неодноразово з розумінням ставилось до ситуації, підставляючи плече чернівецьким тепловикам та місцевій владі. Однак нинішнє фінансове становище підприємства, що частково створено штучно, а частково є наслідком глобальних трансформацій на газовому ринку України, є найскладнішим за останні роки функціонування.
Сьогодні, через виниклу заборгованість та відсутність надходжень з розподільного рахунку, у ПАТ «Чернівцігаз» відсутні кошти для виконання планових робіт на газопроводах, відсутні кошти для закупівлі паливно-мастильних матеріалів, відсутні матеріали та устаткування на складах. За виключенням суми сплати податків на рахунках підприємства залишилось трохи більше 800 тисяч гривень, що вже сьогодні не дозволяє здійснити виплату заробітної плати працівникам підприємства та загрожує масовим відправленням працівників підприємства у відпустку за власний рахунок .
Станом на 5 жовтня 2016 року заборгованість КП «Чернівцітеплокомуненерго» перед ПАТ «Чернівцігаз» становить 5 мільйонів 98 тисяч гривень.
Джерело: БукІнфо