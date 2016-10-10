у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (вул. Оренбурзька, 7-А), відбудеться прес-конференція начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області Михайла Васильовича РОМАНІВА на тему: «Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року».
Просимо журналістів до 10.00 год. 10 жовтня повідомити про участь у прес-конференції за телефоном 7-38-75, або 099-366-77-09.
Прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області