У Чернівцях відкрили меморіальний комплекс в’язням гетто

У Чернівцях на вулиці Сагайдачного 22 відкрили меморіальний комплекс в’язням гетто, на якому українською й англійською мовами вибито напис: «У пам’ять про євреїв, в’язнів Чернівецького гетто 1941 року». Архітектор Віктор Ткач.
Саме тут 75 років тому було створили гетто, в яке зігнали все єврейське населення Чернівців для подальшого вивезення у концтабори.
На відкритті відбувся мітинг. У заході взяли участь представники обласної та міської влади, єврейської громади міста та громадськості.
Рабини іудейської громади Чернівців зачитали поминальну молитву за загиблими.
«У Чернівці у 1941 році прийшли німецькі нацисти і румунські фашисти, які розпочали переслідувати єврейське населення, - розповів історик і політолог Ігор Буркут – А прості українці, румуни, поляки рятували євреїв. Відкриття цього меморіалу є дуже важливою подією. Адже ми не можемо забувати, що знищення народу чи соціальної групи – це геноцид, злочин проти людства. Цей меморіал має нагадувати, що в жодній іншій країні таке не має повторитися», - цитує історик.
Гетто в Чернівцях було створене окупаційною владою у жовтні 1941 року. Воно розташовувалось в районі вулиці Єврейської (нині Сагайдачного), єврейський ринок і всі провулки та вулички, починаючи від сучасної вулиці Головної до вулиці Руської. На цій території до війни мешкало 5 тисяч людей, а сюди зігнали вдесятеро більше чернівчан єврейської національності. Поселяли по 5–8 сімей у порожні квартири, які були пограбовані й понищені. Вихід євреїв із тимчасового гетто був заборонений. Гетто обнесли дерев’яним парканом з колючим дротом, його охороняли військові та поліція. У 1941-1942 роках більшість людей у товарних вагонах вивезли у концтабори у Трансністрію, де значна частина з них загинула. У 1941 році в Чернівцях мешкало близько 55 тисяч євреїв, у березні 1944 року їх залишилося менше 18 тисяч.Степан Карачко