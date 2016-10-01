Народний депутат України від Буковини Іван Рибак обіцяв своїм виборцям гуцулам і селянам з Путили, Вижниці, Кіцманя та Сторожинця, що буде активно боротися з тими, хто захоче українську землю продати.
- Наша земля свята, - сказав нардеп. - Нею не можна торгувати. Вона для нас усіх як матір рідна, як Вітчизна. А хіба матір продають, чи Вітчизною торгують?! Хоча, на жаль, в Україні, та й у нашому парламенті є такі, хто за шмат гнилої ковбаси і матір, і землю, і Україну продати ладні.
Зараз вдалося переконати більшість депутатів, які проголосували за продовження мораторію на продаж землі.
- У нас кажуть, що земля також повинна бути товаром, - продовжує нардеп. - Але цей товар особливий. Намальована ікона навіть у церковній крамничці - також товар. Але до неї ми ставимося як до святині. Так і до землі треба. А не за безцінь віддати олігархам, які її будуть тільки експлуатувати і на цьому наживатися.
Спочатку треба створити систему оцінки і охорони землі, а потім її до ґаздівських рук віддавати.
А поки цього нема – буде мораторій.