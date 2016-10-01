13 Спортсменів збірної Чернівецької області в складі національної збірної взяли участь у чемпіонаті світу з панкратіону серед дорослих, юніорів, кадетів (розділи традішн, фул, полізмата) у м. Тбілісі (Грузія) з 29 вересня до 3 жовтня 2016року.
Чемпіонами світустали:
(Дорослі)Лучич Флоріка
(І місце) - розділ традиційного панкратіонуЧеркалюк Юрій
(І місце) - розділ фул; ІІІ місце - розділ традиційного панкратіону.Чижевський Юрій
- (І місце) - розділ фул; ІІ місце - розділ традиційного панкратіону;
(Юніори)Пандрак Ігор
(І місце) - розділ традиційного панкратіону;
Срібло та бронзу здобули:
(Дорослі)Беженар Анна
- (ІІ місце) - розділ традиційного панкратіону;Семенюк Денис
- (ІІ місце) - розділ традиційного панкратіону;Скидан Роман
- (ІІІ місце) - розділ традиційного панкратіону;
(Юніори)Морару Кирило
- (ІІІ місце) - розділ традиційного панкратіону;Галіщук Станіслав
- (ІІІ місце) - розділ традиційного панкратіону;Бабин Сергій
- (ІІІ місце) - розділ традиційного панкратіону;Криган Андрій
- (ІІ місце) - розділ традиційного панкратіону;Мунтяну Давид
- (ІІІ місце) - розділ традиційного панкратіону.
В загально-командному заліку Україна зайняла ІІ місце в двох розділах панкратіону: "ФУЛ" та "Традиційного панкратіону."