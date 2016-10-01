Іван Рибак: "Самі проблему створили і самі її "героїчно" перемогли"

Що, Де, Коли

відбудеться продовження 13 сесії Чернівецької міської ради VII скликання.

В роботі 13 сесії міської ради оголошено перерву до 11 години 07.10.2016року.

Чернівецьку область з робочим візитом відвідає Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко

Передбачається, що о 12.30 В’ячеслав Кириленко зустрінеться із студентами вищих навчальних закладів області (Червона зала Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича).

По закінченню зустрічі о 13.30 Віце-прем’єр-міністр України поспілкується з представниками місцевих засобів масової інформації (Червона зала ЧНУ ім. Ю. Федьковича).

Також В’ячеслав Кириленко проведе нараду щодо готовності підприємств житлово-комунального господарства області до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.

(збір о 12.00 в Червоній залі ЧНУ ім. Ю. Федьковича).

в Українському культурно-інформаційному центрі у Франції відбудеться вечір Meridian Czernowitz «Вцілілі з Атлантиди. Вірші, діалоги, книжки та вино».

у залі Чернівецького обласного краєзнавчого музею відбудеться відкриття обласної виставки-конкурсу творчих робіт учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв , присвяченої 160-річчю від дня народження та 100-річчю від дня смерті видатного українського письменника, вченого та громадського діяча Івана Франка «Лиш боротись – значить жить!»

Основна мета виставки



у Чернівцях на Центральній площі відбудеться мирна акція протесту StopPutinsWarInUkraine.