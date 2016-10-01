Іван Рибак: "Самі проблему створили і самі її "героїчно" перемогли"

- Ми самі проблему створили і самі її "героїчно" перемогли,- сказав нардеп з Буковини Іван Рибак після голосування у раді за скасування оподаткування церков.
Верховна рада скасувала ганебне оподаткування українських церков, запроваджене за ініціативою уряду Яценюка.
До кінця 2016 року мала відбутися двоетапна перереєстрація усіх (понад 34 тисяч) релігійних організацій, що вимагало б значних витрат бюджетного ресурсу. Це є недоцільним по суті та по факту є неможливим для практичної реалізації органами державної влади кроком. Щонайменше 70 відсотків релігійних організацій з 01.01.2017 мали бути виключені з Реєстру неприбуткових установ та організацій лише через те, що відповідні державні органи фізично не спроможні здійснити перереєстрацію змін до статутів (положень) релігійних організацій у визначений строк. У свою чергу, виключення релігійних організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій практично унеможливить їхню діяльність, зокрема і суспільно важливу благодійну та соціальну діяльність, що ними здійснюється. Це явна помилка. І ми її виправили сьогодні. Прийнятий закон дасть змогу релігійним організаціям і надалі здійснювати добродійну діяльність в інтересах своїх членів та усуне необхідність внесення релігійними організаціями змін до своїх установчих документів, а відтак і необхідності їх перереєстрації до 1 січня 2017 р.
Прикро, що через недалеку політику минулого Уряду, деякий час активним волонтерам, які люблять нашу країну, неможливо було нормально працювати, надавати благодійну й іншу матеріальну допомогу військовослужбовцям та вимушено переміщеним особам, організацію реабілітаційних центрів і оздоровчих таборів для постраждалих від війни, що активно здійснювали релігійні, благодійні та інші неприбуткові організації... Самі придумали собі проблему, яку "героїчно" маємо вирішувати.