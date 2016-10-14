у Чернівцях на Центральній площі відбудеться мирна акція протесту StopPutinsWarInUkraine.
Мета акції – привернути увагу громадськості проти агресії російської влади до України.
У День українського війська, на Покрову, українські патріоти у США, Канаді, країнах Європи вийдуть на вулиці своїх міст з мітингом. Більш як тридцять українських громад у різних країнах світу підтвердили готовність взяти участь в акціях на підтримку України. У такий спосіб українці світу хоче привернути увагу світової спільноти до війни в Україні, яку спричинила Росія на чолі з її президентом В. Путіном. «Хоча зараз події в Криму та на Сході Україні уже майже не висвітлюються світовими медіа, розпочата Путіним гібридна війна ніколи не припинялась і продовжує забирати людські життя. Повернути Україну у сфері інтересу світової спільноти, нагадати про злочини, що їх чинять російські військові на території анексованого Криму та окупованої частини Донбасу - основний мотив акції StopPutinsWarInUkraine», - пояснили завдання акції її організатори, серед яких Ірена фон Бург (Швейцарія), Володимир Когутяк (Франція) та інші.