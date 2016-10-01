Чернівецький суд відхилив апеляцію розбійника

Апеляційний суд Чернівецької області підтримав принципову позицію Чернівецької місцевої прокуратури щодо реальної міри покарання та відхилив апеляційну скаргу захисника обвинуваченого у вчиненні розбійного нападу. Про це повідомила місцева прокуратура м.Чернівців.
Так, 10.03.16 вже неодноразово судимий житель Заставнівського району, перебуваючи на одній із вулиць м. Чернівці, підбіг до чоловіка та приставивши до шиї останнього предмет, схожий на пістолет, погрожуючи при цьому здійснити постріл, незаконно заволодів золотою обручкою та грішми потерпілого.
Ухвалою колегії суддів Апеляційного суду Чернівецької області від 29.09.2016 вирок Шевченківського районного суду м. Чернівці, яким злочинця засуджено до 4 років 6 місяців позбавлення волі, залишено без змін, а апеляційну скаргу захисника – без задоволення.
Тепер засуджений змушений буде понести за скоєне законне і справедливе покарання.