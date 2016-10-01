Буковинські прикордонники затримали жінку, яка намагалась провезти до Румунії контрабандні цигарки

Жінку, можливо причетну до протиправної діяльності пов’язаної з переправою тютюнових виробів через кордон затримано вчора на Буковині.
Охоронцями кордону відділу «Селятин» та оперативниками Західного регіонального управління ДПСУ в ході реалізації завчасно отриманої інформації припинено чергову спробу переправи сигарет до Румунії. Про це повідомила прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Проводячи пошукові заходи правоохоронці помітили, як на великій швидкості в бік кордону промчався позашляховик. Спостерігаючи за останнім прикордонники побачили, як з автомобіля було вивантажено кілька коробок, а в подальшому він на шаленій швидкості помчав у бік одного із населених пунктів прикордоння. Прибувши на місце скиду, прикордонники виявили 2500 пачок марки «Марбле» без податкової марки акцизного збору України та одну особу. Затриманою виявилась місцева мешканка, чітких пояснень свого перебування поблизу кордону жінка не надала.
На даний час тривають заходи, що пошуку автомобіля, відносно жінки то на неї складено процесуальні документи в межах ч.1 ст.204-1 КУпАП Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України.
Всі тютюнові вироби в подальшому були передані представниками ДФС.