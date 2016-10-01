8 жовтня - День юриста

Професія юриста у всьому світі завжди була універсальною і витребуваною. Для українського суспільства професія юриста дуже важлива. Саме зараз, коли проходить процес розвитку правової держави, на правників покладено обов’язок і надії щодо утвердження принципу верховенства права шляхом посилення правових гарантій населення, підвищення правосвідомості, правової культури, подолання правового нігілізму.
Органи юстиції беруть участь у забезпеченні реалізації державної правової політики. Так, Головним територіальним управлінням юстиції у Чернівецькій області проводиться робота по правовій інформатизації населення (виступи на радіо, в районній газеті), правовій допомозі населенню (особисті, виїзні прийоми громадян, громадська приймальня, телефонна «гаряча лінія»).
Також основним завданням Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області є координація правової освіти населення, співпраця з правоохоронними органами, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, закладами освіти, трудовими колективами та засобами масової інформації в цьому напрямку. Крім цього, управління юстиції та його структурні підрозділи (державна виконавчої служба, реєстраційна служба та відділи державної реєстрації актів цивільного стану) виконують ряд інших важливих функцій, направлених на нормативно-методичне забезпечення юридичних осіб та громадян.
Професійне свято – День юриста відмічається щорічно 8 жовтня, є державним святом згідно Указу Президента від 16.09.1997р. № 1022.
Щиросердечно вітаємо юридичну громадськість із професійним святом – Днем юриста.
Це свято людей, які своїм словом і ділом мають стверджувати недоторканість конституційних прав і свобод громадян, непорушність законів.
Зі здобуттям незалежності Українською державою професія юриста стає все більш вагомою і необхідною.
Фах юриста набуває все більшого авторитету в державі.
Вибір професії юриста – це вибір шляху відповідальності, справедливості, відданості, цілеспрямованості.
Твердо вірю, що високий професіоналізм, усвідомлене почуття відповідальності допоможуть вам завжди бути на висоті вимог нашої доби.
Нехай ваші професійні зусилля будуть винагородженні повагою і довірою громадян, впевненістю у надійному і справедливому захисті їх конституційних прав і свобод.
Щиро зичу всім правникам здоров’я, добробуту, щастя й удачі, життєвої наснаги та нових здобутків у професійній і громадській діяльності в ім’я процвітання нашої України.
В’ячеслав Хохуляк
начальник Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області