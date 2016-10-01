Електронні сервіси для платників ПДВ

Чернівецька ОДПІ нагадує платникам податку на додану вартість про можливість отримувати за допомогою електронних сервісів ДФС інформацію про стан свого електронного рахунка (в тому числі додаткових електронних рахунків), а також суму податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Реєстр).
У платників ПДВ є можливість отримати: відомості з Реєстру; витяг з Реєстру; інформацію щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Реєстрі; інформацію щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Реєстрі, за рахунок сум від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів; інформацію в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ; реквізити електронного рахунку та інформації щодо залишку коштів на такому рахунку.
Ознайомитись з діючими електронними сервісами для платників податків в системі електронного адміністрування ПДВ та завантажити відповідні форми запитів можна на офіційному веб - порталі відомства (sfs.gov.ua) у розділі «Електронна звітність».
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ