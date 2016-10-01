Повідомити податківців про зміну керівника, або бухгалтера можна поштою

Відповідно до ст.ст. 64-65 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) взяття на облік за основним місцем обліку юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та фізичних осіб - підприємців як платників податків та зборів у контролюючих органах здійснюється на підставі відомостей, наданих державним реєстратором не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей контролюючими органами. Тому подавати до контролюючих органів заяву за ф. №1-ОПП або за ф. №5-ОПП для взяття на облік таким платникам не потрібно.

Окрема категорія платників податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), має подавати для взяття на облік заяву за ф. №1 - ОПП (ф. №5-ОПП).

Згідно з п. 65.3 ст. 65 ПКУ для взяття на облік фізичної особи, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, така особа повинна подати заяву (за ф. №5-ОПП) та документи особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до контролюючого органу за місцем постійного проживання.

Порядок подання документів для взяття на облік окремих категорій платників податків визначено розділом IV Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588 (у редакції наказу Мінфіну від 22.04.2014 №462) (далі – Порядок).

Подання заяви за ф. №1-ОПП для взяття на облік окремою категорією платників податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до ЄДР, поштою не передбачено, оскільки одночасно з поданням заяви та копій документів, пред’являються оригінали відповідних документів.

Заяву за ф. №1-ОПП з позначкою «облік за неосновним місцем обліку» або «Зміни» з інформацією про головного бухгалтера або іншу особу, на яку покладено обов’язки з ведення бухгалтерського обліку платника податків, можна надіслати поштою.

Нагадаємо, що платник податків зобов’язаний повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з Порядком (п. 63.3 ст. 63 ПКУ).

Відповідно до п. 8.4 Порядку повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за ф. №20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

Оскільки способу подання таких повідомлень не визначено, то платник податку має можливість надіслати їх поштою.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ