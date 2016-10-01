Упродовж дев’яти місяців 2016 року від суб’єктів господарювання, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ та обрали спрощену систему оподаткування, до бюджету надійшло 85,5 млн. грн. єдиного податку. Це на 29,8 млн. грн., або більш як на третину перевищує минулорічні показники.
Підприємці сплатили 61,8 млн. грн. цього податку, юридичні особи – платники єдиного податку – 23,6 млн. грн. (в т.ч. платники на ІІІ – ій групі – 23,2 млн. грн. та 0,4 млн. грн. сільгоспвиробники).
Цього року за підсумками дев’яти місяців спрощенці збагатили бюджет Чернівців на 77,8 млн. грн., що на 22,1 млн. грн. більше, ніж минулого року, а Глибоцька громада від єдинників отримала 7,6 млн. грн.
Чернівецька ОДПІ нагадує, що спрощенці першої і другої групи, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку на один календарний місяць у році на час відпустки, а також за період хвороби, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.
Звертаємо увагу, що згідно п. 295.1 Податкового кодексу України, платники єдиного податку першої і другої групи сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ