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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:06
07 жовтня

Чернівецький суд відхилив апеляцію розбійника

13:00
07 жовтня

У Чернівцях відбудеться мирна акція StopPutinsWarInUkraine

12:09
07 жовтня

Буковинські прикордонники затримали жінку, яка намагалась провезти до Румунії контрабандні цигарки

11:59
07 жовтня

8 жовтня - День юриста

11:54
07 жовтня

Електронні сервіси для платників ПДВ

11:53
07 жовтня

Повідомити податківців про зміну керівника, або бухгалтера можна поштою

11:51
07 жовтня

Бюджетний внесок чернівецьких спрощенців – 85,5 млн. грн.

11:49
07 жовтня

Завдяки чернівецьким податківцям 369 «сірих наймитів» знайшли офіційну роботу

11:35
07 жовтня

На Буковині прикордонники розповіли ліцеїстам, як охороняють кордони Батьківщини

17:48
06 жовтня

Коли розпочнеться опалювальний сезон у Чернівцях через борги «Чернівцітеплокомуненерго» перед газівниками

16:49
06 жовтня

Буковинця судитимуть за зберігання та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів

12:42
06 жовтня

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безкоштовно

12:41
06 жовтня

Податкову декларацію поштою можна направити за 5 днів до граничного терміну

12:40
06 жовтня

У Чернівцях працевлаштували 369 нелегалів

12:36
06 жовтня

Чернівчан запрошують на виставку творчих робіт учнів художніх шкіл

13:22
05 жовтня

Андрій Бондар презентує «І тим, що в гробах...» в Чернівцях

13:12
05 жовтня

З 22 жовтня по 1 листопада «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ»

13:07
05 жовтня

Чернівецький драмтеатр святкує 85 років творчого колективу

11:20
05 жовтня

Упродовж доби співробітники Чернівецької митниці ДФС зафіксували 13 порушень митних правил

11:05
05 жовтня

Чернівецькі підприємці відшкодували збитки природі на 1,4 млн. грн.

11:04
05 жовтня

Новий Реєстр неприбутківців – вже на веб-порталі ДФС України

11:03
05 жовтня

У Чернівцях ПДВ повертають мільйонами

11:02
05 жовтня

Розмір податкової соціальної пільги упродовж року не змінюється

10:53
05 жовтня

Чернівці матимуть ще один потяг до Києва

16:54
04 жовтня

Буковинця, який забив насмерть знайомого можуть посадити на 10 років

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Ігор БУРКУТ, політолог:

НАРОДНА ВІЙНА НАРОДНА ВІЙНАНарод перемогти неможливо. Буває, що велика держава нападає на маленьку, проте війну програє. Наприклад, США - наймогутніша країна сучасного світу, програла значно меншому і слабшому В'єтнаму. Так і могутній СССР не зміг перемогти відсталий Афганістан. Загарбники наштовхнулися на опір народу і мусили відступити. Досвід народних воєн згодиться сучасній Україні на випадок розширення російської агресії.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану проти Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану протиНа Буковині окремі лідери румунських громадських організацій і товариств зробили спробу великої провокації, спрямовану на дестабілізацію ситуації в краї та загострення стосунків між двома державами.
Вони написали листа представникам ЄС, США та Канади в Україні, Представництву ЄС в Україні, представництву ОБСЕ в Україні. У ньому звели наклеп на державу, у якій проживають і громадянами якої на даний час є.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження) Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)На вулиці Ольги Кобилянської зустрів групу німецькомовних туристів. Наша екскурсовод доброю німецькою мовою розповідала їм про Чернівці, про Панську вулицю. Туристи уважно слухали, фотографували, посміхалися один одному і перехожим. Відтак зайшли в арку будинку №12.
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Що, Де, Коли
7 жовтня о 11.00
відбудеться продовження 13 сесії Чернівецької міської ради VII скликання.
В роботі 13 сесії міської ради оголошено перерву до 11 години 07.10.2016року.
7 жовтня о 12.00
Чернівецьку область з робочим візитом відвідає Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко
Передбачається, що о 12.30 В’ячеслав Кириленко зустрінеться із студентами вищих навчальних закладів області (Червона зала Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича).
По закінченню зустрічі о 13.30 Віце-прем’єр-міністр України поспілкується з представниками місцевих засобів масової інформації (Червона зала ЧНУ ім. Ю. Федьковича).
Також В’ячеслав Кириленко проведе нараду щодо готовності підприємств житлово-комунального господарства області до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.
(збір о 12.00 в Червоній залі ЧНУ ім. Ю. Федьковича).
7 жовтня о 19:00
в Українському культурно-інформаційному центрі у Франції відбудеться вечір Meridian Czernowitz «Вцілілі з Атлантиди. Вірші, діалоги, книжки та вино».
10 жовтня о 16.00
у залі Чернівецького обласного краєзнавчого музею відбудеться відкриття обласної виставки-конкурсу творчих робіт учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв, присвяченої 160-річчю від дня народження та 100-річчю від дня смерті видатного українського письменника, вченого та громадського діяча Івана Франка «Лиш боротись – значить жить!»
Основна мета виставки
13 жовтня о 16.00
13 жовтня о 16.00
14 жовтня о 18.00
у Чернівцях на Центральній площі відбудеться мирна акція протесту StopPutinsWarInUkraine.
15 жовтня о 18.30
15 жовтня о 18.30
16 жовтня о 13.00
у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту вдруге відбудеться фольклорно-етнографічне свято «Осінь весільна».
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Бюджетний внесок чернівецьких спрощенців – 85,5 млн. грн.

Сьогодні, 11:51 / Коментарів: 0
Упродовж дев’яти місяців 2016 року від суб’єктів господарювання, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ та обрали спрощену систему оподаткування, до бюджету надійшло 85,5 млн. грн. єдиного податку. Це на 29,8 млн. грн., або більш як на третину перевищує минулорічні показники.
Підприємці сплатили 61,8 млн. грн. цього податку, юридичні особи – платники єдиного податку – 23,6 млн. грн. (в т.ч. платники на ІІІ – ій групі – 23,2 млн. грн. та 0,4 млн. грн. сільгоспвиробники).
Цього року за підсумками дев’яти місяців спрощенці збагатили бюджет Чернівців на 77,8 млн. грн., що на 22,1 млн. грн. більше, ніж минулого року, а Глибоцька громада від єдинників отримала 7,6 млн. грн.
Чернівецька ОДПІ нагадує, що спрощенці першої і другої групи, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку на один календарний місяць у році на час відпустки, а також за період хвороби, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.
Звертаємо увагу, що згідно п. 295.1 Податкового кодексу України, платники єдиного податку першої і другої групи сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ
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