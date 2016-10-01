Завдяки чернівецьким податківцям 369 «сірих наймитів» знайшли офіційну роботу

Як розповів начальник управління податків і зборів з фізичних осіб Чернівецької ОДПІ Андрій Світовий, упродовж дев’яти місяців цього року чернівецькими податківцями спільно з іншими контролюючими органами вживалися заходи по виявленню доходів, які отримуються у “конвертах”, в результаті яких із 369-ма громадянами працедавці оформили трудові договори (в т.ч. у вересні офіційно працевлаштувались 69 «сірих наймитів»).
За словами посадовця, цьогоріч було проведено 37 перевірок юридичних та самозайнятих осіб з питань виплати заробітної плати, за результатами яких додатково донараховано понад 5,5 млн. грн.
Крім фіскального контролю, чернівецькі податківці роблять акцент на переконанні керівників підприємств чи підприємців виконувати вимоги щодо працевлаштування найманих працівників з обов’язковою сплатою усіх визначених платежів до бюджету.
Як правило, працедавці дослухаються до аргументів, адже суми штрафів за недотримання мінімальних гарантій з оплати праці (допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення його на неповний робочий час у разі виконання роботи упродовж повного робочого часу) сягають значних розмірів – від 14500 грн. до 43500 грн. за кожного «сірого наймита».
Чернівецька ОДПІ просить небайдужих громадян повідомляти про випадки порушень трудового законодавства. Чекаємо письмових звернень за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А. Поінформувати про факти порушення законодавства про працю можна і за телефоном: 54-60-00.
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ