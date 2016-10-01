На Буковині прикордонники розповіли ліцеїстам, як охороняють кордони Батьківщини

Учора до військовослужбовців Чернівецького загону у відділ прикордонної служби «Порубне» завітали в гості понад 60 учнів військово-спортивного ліцею, щоб ознайомитися з життям та побутом охоронців кордону.
Прикордонники розповіли ліцеїстам про те, як охороняють кордони Батьківщини та показали зразки техніки і озброєння, яке використовують в охороні державного рубежу. Поряд з цим, учні відвідали міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Порубне», де побачили як здійснюються пропуск осіб та транспортних засобів. Також цікавість в учнів викликало оформлення автомобілів та їх огляд, під час якого виявляються заборонені для переміщення через кордон предмети і товари.
Як зізналися діти, такі заходи завжди є захоплюючими адже, щоразу можна побачити щось нове та цікаве. На даний момент старшокласники ще визначаються у виборі майбутньої професії, але були й такі, що вже готові пов’язати своє життя з охороною кордону.