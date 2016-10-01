Микола Салагор: Чернівецька митниця – серед лідерів із здійснених оформлень за принципом «Єдиного вікна»

Два місяці минуло з тих пір, як з метою пришвидшення оформлення експортно-імпортних операцій інформаційні системи усіх контролюючих органів було об'єднано в електронну систему «Єдине вікно», що дало можливість за допомогою повністю автоматизованої ІТ-системи ДФС здійснювати відповідні види контролю, обмінюючись інформацією в автоматичному режимі.
Одним із позитивних результатів нововведень, що втілили у собі сучасні світові практики, стало спрощення для суб’єктів господарювання процедури проходження контролю, передбаченого статтею 319 Митного кодексу України.
З 1 серпня поточного року, тобто з моменту впровадження системи «Єдиного вікна», в місцях митного оформлення Чернівецької митниці ДФС за даним принципом станом на 6 жовтня загалом оформлено 242 імпортно-експортних операції, з яких 230 - імпортних та 12 - експортних. У вересні цей показник становив 147 операцій, з них 137 імпортних та 10 – експортних.
Керівник фіскальної служби Буковини Микола Салагор зауважує: «Сьогодні наша митниця – у четвірці лідерів з відсотку оформлених заявок до загальної кількості митних декларацій та сімці – по кількості оформлень за принципом «Єдиного вікна». Зазначене є наслідком належної взаємодії з контрольними службами та проведеної із суб’єктами господарювання й декларантами роз’яснювальної роботи».